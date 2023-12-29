«Спартак» опередил «Зенит» по лайкам на «Кинопоиске» в 2023 году

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ак Барс Авангард ЦСКА Торпедо премьер-лига Россия Барселона Реал Мадрид телевидение Футбол

«Спартак» обошел «Зенит» в «Кинопоиске» по лайкам в 2023 году.

В номинации «Самая любимая команда» на «Кинопоиске» первое место занял «Спартак». Московская команда набрала больше всех лайков – 58 312.

После «Спартака» идет «Зенит» – 38 000 лайков. Третье место у футбольного ЦСКА – 34 506.

Далее идут «Барселона» (22 850), «Реал» (19 148), «Ак Барс» (19 081), «Авангард» (18 675), ХК «Торпедо» (16 781), ХК ЦСКА (16 737), ФК «Локомотив» (15 846).

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

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36 комментариев
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Ну все, чемпионат закончен, Спартак с победой!!!
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В этом году предсезонный турнир зимой можно не играть - Спартак без турнира завоевал титул
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Ответ Михон Мясной
Ничего-ничего, не горюйте сильно! Скоро Миллер опять закажет у ВЦИОМа опрос, в котором выяснится, что зенит СПб - самый популярный клуб в галактике)
Да у вас чувство юмора отсутствует, персонально для вас, мне горевать не чего, 1ое были 90е они ещё не забыты (мрачные времена)
2ое ни про одну команду столько нельется в прессе (интриги и расследование)
3е это вам в пору горевать, ведь есть новая приставка Чемпион КиноПоиска, как мощно звучит)
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Ответ Михон Мясной
Комментарий удален модератором
Ошибаешься, тут Зениту ещё долго к этому идти, да и надеюсь не придут к этому, всё таки проект наподобии дома 2,или скандалы и сплетни,не хотелось бы видеть в Зените, так что лавры можно вам смело отдавать.
Поздравляю вас была Копа, а теперь ещё КиноПоиск вам покорился)
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Не ну это определённо достойно музея.
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Год прошёл успешно.
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очередной кубок на полке
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Ага, только для этого специально сняли под Кинопоиск фильм Спартак и рекламировались месяц из каждого утюга))) а теперь грандиозно можно праздновать и лайками меряться)
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Бгг
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Ответ Леван Мкртчян
А какой рейтинг у Спартака на Кинопоиске ? А то , думаю, смотреть или нет
7.9, классика от Стэнли Кубрика.
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Ответ Михон Мясной
Комментарий удален модератором
Вообще понял чего написал, или просто каникулы начались, тогда понятно.
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Ответ Ебздрогыч
В этом году предсезонный турнир зимой можно не играть - Спартак без турнира завоевал титул
«Москва без мяса» ! 😅⚽️
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Поздравляю с очередным титулом!
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А какой рейтинг у Спартака на Кинопоиске ?
А то , думаю, смотреть или нет
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"Чем бы дитя не тешилось...."
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Кто же так заголовки сочиняет? Должно быть:
"Спартак популярнее Барселоны и Реала!"
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А в рейтинге журнала «Мурзилка» какие ?
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😂
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Нифига, Курский Авангард какой популярный
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Еслиб на Кинопоиске за лайки выдавали по холодному хот догу 😂😂
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Этот рейтинг достоин постановке на полку в известном музее пыльных регалий...
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Мы Спартак! Мы победители! Что у всех с лицом?
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А уж на порнхабе какой отрыв лютый, страшно представить
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ох уж эти спартаковские комплексы, что даже новость из этого сделали
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Лучше такой заголовок: Спартак в 3 раза обошел мадридский Реал по числу активных болельщиков
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Комментарий удален модератором
Ответ xoms
Да у вас чувство юмора отсутствует, персонально для вас, мне горевать не чего, 1ое были 90е они ещё не забыты (мрачные времена) 2ое ни про одну команду столько нельется в прессе (интриги и расследование) 3е это вам в пору горевать, ведь есть новая приставка Чемпион КиноПоиска, как мощно звучит)
Комментарий удален модератором
Чемпионы Кинопоиска!
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