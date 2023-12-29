«Спартак» опередил «Зенит» по лайкам на «Кинопоиске» в 2023 году

«Спартак» обошел «Зенит» в «Кинопоиске» по лайкам в 2023 году.

В номинации «Самая любимая команда» на «Кинопоиске» первое место занял «Спартак». Московская команда набрала больше всех лайков – 58 312.

После «Спартака» идет «Зенит» – 38 000 лайков. Третье место у футбольного ЦСКА – 34 506.

Далее идут «Барселона» (22 850), «Реал» (19 148), «Ак Барс» (19 081), «Авангард» (18 675), ХК «Торпедо» (16 781), ХК ЦСКА (16 737), ФК «Локомотив» (15 846).

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