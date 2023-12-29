Карпин и игроки завтра получат доступ к каналу сборной России в телеграме и пообщаются там с болельщиками

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Дмитрий Баринов соцсети Андрей Мостовой Иван Обляков Александр Соболев Сергей Пиняев Футбол

Футболистам сборной России дадут доступ к аккаунту команды в телеграме.

Планируется, что завтра, 30 декабря, РФС запустит акцию, в рамках которой Валерий Карпин и несколько игроков сборной, среди которых будут Александр Соболев, Сергей Пиняев, Дмитрий Баринов, Иван Обляков, Андрей Мостовой и другие, будут общаться с болельщиками в комментариях.

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2 комментария
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Царь будет???
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