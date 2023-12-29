Карпин и игроки завтра получат доступ к каналу сборной России в телеграме и пообщаются там с болельщиками

Футболистам сборной России дадут доступ к аккаунту команды в телеграме.

Планируется, что завтра, 30 декабря, РФС запустит акцию, в рамках которой и несколько игроков сборной, среди которых будут , , Дмитрий Баринов, , и другие, будут общаться с болельщиками в комментариях.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам