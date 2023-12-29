Льорис бесплатно переходит в «Лос-Анджелес» из «Тоттенхэма»
Уго Льорис близок к переходу в «Лос-Анджелес» из «Тоттенхэма».
Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Переход согласован, сообщает ESPN.
Контракт Льориса, который ни разу не сыграл за «Тоттенхэм» в этом сезоне, рассчитан до лета 2024 года. Вероятно, Уго перейдет в «Лос-Анджелес» бесплатно.
Льорис играет за «Тоттенхэм» с 2012-го. Летом он отказался от перехода в «Лацио», «Ниццу» и клубы из Саудовской Аравии.
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