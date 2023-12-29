Льорис бесплатно переходит в «Лос-Анджелес» из «Тоттенхэма»

Теги МЛС премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Уго Льорис Лос-Анджелес Футбол

Уго Льорис близок к переходу в «Лос-Анджелес» из «Тоттенхэма».

Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Переход согласован, сообщает ESPN.

Контракт Льориса, который ни разу не сыграл за «Тоттенхэм» в этом сезоне, рассчитан до лета 2024 года. Вероятно, Уго перейдет в «Лос-Анджелес» бесплатно.

Льорис играет за «Тоттенхэм» с 2012-го. Летом он отказался от перехода в «Лацио», «Ниццу» и клубы из Саудовской Аравии.

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3 комментария
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Легенда. Да, косячил в предыдущем сезоне, но это великий вратарь, особенно для клуба масштаба Тоттенхэма. Некрасиво с ним поступили
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Легенда шпор. Жаль, ещё один эпохальный игрок покидает АПЛ
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