Льорис бесплатно переходит в «Лос-Анджелес» из «Тоттенхэма»

Уго Льорис близок к переходу в «Лос-Анджелес» из «Тоттенхэма».

Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Переход согласован, сообщает ESPN.

Контракт Льориса, который ни разу не сыграл за «Тоттенхэм» в этом сезоне, рассчитан до лета 2024 года. Вероятно, Уго перейдет в « » бесплатно.

Льорис играет за « » с 2012-го. Летом он отказался от перехода в «Лацио», «Ниццу» и клубы из Саудовской Аравии.

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