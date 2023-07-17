«ПСЖ» делал запрос по Льорису, вратарь готов перейти. Предложение «Аль-Хилаля» Уго не устраивает

Теги ПСЖ Фиорентина премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Уго Льорис Футбол

Уго Льорис готов продолжить карьеру в «ПСЖ».

По данным RMC Sport, парижане делали запрос по голкиперу «Тоттенхэма», и игрок не прочь присоединиться к чемпионам Франции.

При этом «ПСЖ» пока не спешит с переговорами, несмотря на интерес к вратарю со стороны других клубов.

Льорис уже успел отказаться от трансфера в «Фиорентину» и пока недоволен тем, сколько денег ему предлагает «Аль-Хилаль».

Со статистикой 36-летнего футболиста можн ознакомиться здесь.

Льорис уходит после 11 сезонов в «Тоттенхэме». Клуб не взял капитана в турне и разрешил искать новую команду

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6 комментариев

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Under
Ответ Евгений Квасников
не утрируй бывший!!! так лучше????
так я и не утрирую
время идёт, Бартез тоже бывший вратарь сборной Франции и хороший вратарь, чемпион мира и Европы
+4
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<~Inter~>
отличный вариант на роль второго вратаря
+3
0
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Евгений Квасников
так то хороший он воротчик. кто бы что не говорил,но вратарь сборной Франции слабым быть не может,хотя косячит бывает.
+5
-3
+2
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Mykytka
Ответ Евгений Квасников
так то хороший он воротчик. кто бы что не говорил,но вратарь сборной Франции слабым быть не может,хотя косячит бывает.
Но Доннарумма уже сильнее.
Да и Льорис много напускал ненужного в последнем сезоне. Точно не основным пойдет, если в ПСЖ.
А так многие бы клубы усилил, но уже не Топ-клубы.
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