«ПСЖ» делал запрос по Льорису, вратарь готов перейти. Предложение «Аль-Хилаля» Уго не устраивает

Уго Льорис готов продолжить карьеру в «ПСЖ».

По данным RMC Sport, парижане делали запрос по голкиперу « », и игрок не прочь присоединиться к чемпионам Франции.

При этом « » пока не спешит с переговорами, несмотря на интерес к вратарю со стороны других клубов.

Льорис уже успел отказаться от трансфера в «Фиорентину» и пока недоволен тем, сколько денег ему предлагает « ».

Со статистикой 36-летнего футболиста можн ознакомиться здесь.

Льорис уходит после 11 сезонов в «Тоттенхэме». Клуб не взял капитана в турне и разрешил искать новую команду