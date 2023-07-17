«ПСЖ» делал запрос по Льорису, вратарь готов перейти. Предложение «Аль-Хилаля» Уго не устраивает
Уго Льорис готов продолжить карьеру в «ПСЖ».
По данным RMC Sport, парижане делали запрос по голкиперу «Тоттенхэма», и игрок не прочь присоединиться к чемпионам Франции.
При этом «ПСЖ» пока не спешит с переговорами, несмотря на интерес к вратарю со стороны других клубов.
Льорис уже успел отказаться от трансфера в «Фиорентину» и пока недоволен тем, сколько денег ему предлагает «Аль-Хилаль».
Со статистикой 36-летнего футболиста можн ознакомиться здесь.
Льорис уходит после 11 сезонов в «Тоттенхэме». Клуб не взял капитана в турне и разрешил искать новую команду
время идёт, Бартез тоже бывший вратарь сборной Франции и хороший вратарь, чемпион мира и Европы
Да и Льорис много напускал ненужного в последнем сезоне. Точно не основным пойдет, если в ПСЖ.
А так многие бы клубы усилил, но уже не Топ-клубы.