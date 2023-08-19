Льорис отказался переходить в «Лацио». Ему не гарантировали статус основного вратаря

Теги Лацио премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм Уго Льорис Иван Проведель Футбол

Уго Льорис решил не переходить в «Лацио».

Как передает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, «Тоттенхэм» был готов отпустить француза в Италию, между клубами была договоренность о трансфере – бесплатно или за символическую сумму.

Однако Льорис в итоге отказался от перехода из-за того, что хочет быть основным голкипером, а этого «орлы» гарантировать ему не смогли.

В прошлом сезоне ворота «Лацио» в чемпионате Италии защищал Иван Проведель.

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2 комментария

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tfs
Проведель отлично выступает, Уго наоборот сильно сдал
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Shadow1882
Логично. Смысл Уго последние сезон-два в карьере на лавке проводить?
0
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