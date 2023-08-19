Льорис отказался переходить в «Лацио». Ему не гарантировали статус основного вратаря

Уго Льорис решил не переходить в «Лацио».

Как передает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, « » был готов отпустить француза в Италию, между клубами была договоренность о трансфере – бесплатно или за символическую сумму.

Однако Льорис в итоге отказался от перехода из-за того, что хочет быть основным голкипером, а этого «орлы» гарантировать ему не смогли.

В прошлом сезоне ворота « » в чемпионате Италии защищал .

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