Льорис отказался переходить в «Лацио». Ему не гарантировали статус основного вратаря
Уго Льорис решил не переходить в «Лацио».
Как передает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, «Тоттенхэм» был готов отпустить француза в Италию, между клубами была договоренность о трансфере – бесплатно или за символическую сумму.
Однако Льорис в итоге отказался от перехода из-за того, что хочет быть основным голкипером, а этого «орлы» гарантировать ему не смогли.
В прошлом сезоне ворота «Лацио» в чемпионате Италии защищал Иван Проведель.
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