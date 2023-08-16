Льорис может перейти из «Тоттенхэма» в «Лацио», переговоры идут

Уго Льорис может перейти в «Лацио» из «Тоттенхэма».

Лондонский клуб выразил готовность отпустить 36-летнего вратаря, а сам чемпион мира в составе сборной Франции согласен на переезд в Италию.

Сейчас « », «Тоттенхэм» и представители игрока ведут переговоры о деталях сделки. Речь может идти о двухлетнем соглашении.

Ранее клуб подписал итальянца Гульельмо Викарио на роль основного голкипера.

Льорис провел в «Тоттенхэме» 11 сезонов. Его подробная статистика доступна здесь.

Льорис уходит после 11 сезонов в «Тоттенхэме». Клуб не взял капитана в турне и разрешил искать новую команду

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?