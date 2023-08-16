Льорис может перейти из «Тоттенхэма» в «Лацио», переговоры идут

Теги Лацио премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм Уго Льорис Джанлука Ди Марцио Футбол

Уго Льорис может перейти в «Лацио» из «Тоттенхэма».

Лондонский клуб выразил готовность отпустить 36-летнего вратаря, а сам чемпион мира в составе сборной Франции согласен на переезд в Италию.

Сейчас «Лацио», «Тоттенхэм» и представители игрока ведут переговоры о деталях сделки. Речь может идти о двухлетнем соглашении.

Ранее клуб АПЛ подписал итальянца Гульельмо Викарио на роль основного голкипера.

Льорис провел в «Тоттенхэме» 11 сезонов. Его подробная статистика доступна здесь.

Льорис уходит после 11 сезонов в «Тоттенхэме». Клуб не взял капитана в турне и разрешил искать новую команду

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16 комментариев

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garryking
А так ещё можно? Почему не в Саудовскую Аравию!! Чем провинился?
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Pedri
В Лацио Проводель очень хорош Льорис нужно в Саудовская Аравия
+4
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Alex_V69
Ответ shapor
Льорис - свободный агент, он никуда не может перейти из Тоттенхема
Насколько я понимаю, контракт еще действует. Просто ему сообщили, что играть не будет и предложили искать варианты перехода.
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Bayern Munich Mia San Mia
Ответ hiper74
И Машимиану есть молодой там.
Машимиану проиграл в прошлом сезоне конкуренцию Проведалю. Португальца скоро турнут.
+2
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hiper74
Ответ Pedri
В Лацио Проводель очень хорош Льорис нужно в Саудовская Аравия
И Машимиану есть молодой там.
+2
-1
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arspurs9
Ответ shapor
Льорис - свободный агент, он никуда не может перейти из Тоттенхема
Не позорься, у Уго еще год контракта. Он стал легендой шпор, но уже уровень упал. Клуб из уважения к нему дал возможность уйти куда захочет. Отпустят его вообще без всяких преград.
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arspurs9
Ответ D-oh!
Это очень странно. Уж что-что, а тратиться на очередного вратаря, когда есть куча других проблем, как-то совсем не похоже на Лацио. Если только Машимиану недоволен ролью запасного (хотя приходил в основу) и собрался на выход
Это практически бесплатный трансфер. Леви давно сказал, что отпустит Уго за весь его вклад.
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che kaif
В Италии где играют до 45 лет Льорис будет еще лет 5 лучшим вратарем💪🇨🇵
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D-oh!
Это очень странно. Уж что-что, а тратиться на очередного вратаря, когда есть куча других проблем, как-то совсем не похоже на Лацио.
Если только Машимиану недоволен ролью запасного (хотя приходил в основу) и собрался на выход
+1
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Андрей Тюрин
Ответ Pedri
В Лацио Проводель очень хорош Льорис нужно в Саудовская Аравия
В Баварию можно мб было бы
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RealJon
Ответ Pedri
В Лацио Проводель очень хорош Льорис нужно в Саудовская Аравия
Я тоже так думаю. он лидировал статистику по сэйвам, зачем починить того итак хорошо работает
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hiper74
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
Машимиану проиграл в прошлом сезоне конкуренцию Проведалю. Португальца скоро турнут.
Никуда его не турнут. Сезон длинный, ещё покажет себя.
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georgeorgg
Ответ hiper74
Никуда его не турнут. Сезон длинный, ещё покажет себя.
Так его уже в Альмерию согласились продать
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