Льорис может перейти из «Тоттенхэма» в «Лацио», переговоры идут
Уго Льорис может перейти в «Лацио» из «Тоттенхэма».
Лондонский клуб выразил готовность отпустить 36-летнего вратаря, а сам чемпион мира в составе сборной Франции согласен на переезд в Италию.
Сейчас «Лацио», «Тоттенхэм» и представители игрока ведут переговоры о деталях сделки. Речь может идти о двухлетнем соглашении.
Ранее клуб АПЛ подписал итальянца Гульельмо Викарио на роль основного голкипера.
Льорис провел в «Тоттенхэме» 11 сезонов. Его подробная статистика доступна здесь.
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