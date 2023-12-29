Онана ведет переговоры с Камеруном, чтобы отложить отъезд на Кубок Африки. Он хочет сыграть за «МЮ» против «Уигана» в Кубке Англии

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Андре Онана пытается отложить отъезд на Кубок Африки.

Вратаря «Манчестер Юнайтед» вызвали в сборную Камеруна на Кубок Африки, который начнется стартует 13 января. Финал турнира состоится 11 февраля.

По данным ESPN, Онана ведет переговоры с Камерунской федерацией футбола, чтобы отложить отъезд. Он сообщил федерации, что приедет на турнир, но, как передает источник, хочет минимизировать время отсутствия в составе «Манчестер Юнайтед».

Камерун проведет подготовительный сбор перед турниром в Саудовской Аравии. 9 января там состоится товарищеский матч против Замбии. Несмотря на это, Онана хочет сыграть за «Манчестер Юнайтед» против «Уигана» в Кубке Англии – эта игра пройдет 8 января.

Стартовый матч на Кубке Африки сборная Камеруна проведет 15 января.

14 января «Юнайтед» сыграет против «Тоттенхэма». Также возможен матч четвертого раунда Кубка Англии 27-го или 28-го числа. Затем клуб проведет матчи АПЛ против «Вулверхэмптона» (1 февраля), «Вест Хэма» (4 февраля) и «Астон Виллы» (11 февраля).

Сообщалось, что на период отсутствия Онана «Манчестер Юнайтед» доверяет запасному вратарю Алтаю Байындыру, который еще ни разу не играл за команду. 

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15 комментариев
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Вылететь из кубка и полететь в сборную со спокойной душой
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ненадо!
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Да перестань ладно, езжай, езжай…
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Стремается, что Байындыр железно будет основным после КА
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Тот редкий случай когда клуб и болельщики будут рады отъезду игрока на кубок Африки
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Какой настырный , хочет потопить клуб конкретно. Еще и из кубка вылететь
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Перевожу с камерунского. Андрэ едет на родину, а родственникам надо денег и Андрэ хочет поднять на победе Уигана
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Расист, ставит кубок страны колонизаторов выше великой Африки
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Не надо. Пусть хоть в кубке Англии будут шансы на трофей
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Конечно, по такой игре даже Турок может его выяснить из основы, сыкает от рамки отходить.
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Андре, езжай с богом! Лучше безвозвратно!)
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Этот человек скандалил и уходил из сборной во время ЧМ, а сейчас переговоры ведет?)

Может, хочет травму сымитировать в матче с Уиганом, чтоб не ехать без вопросов вообще?
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На двух стульях не усидишься. Ещё бы попросил, чтобы его отпускали на матчи МЮ. Да и в кубке против Уигана турок спокойно отстоять должен. Вообще не знаю, чего он так переживает. У МЮ в январе 2 матча. Не факт, что Камерун на кубке до финала дойдет, чтобы он ещё больше матчей пропустил. Да и турок должен вытворять что-то невероятное, чтобы Онана стал запасным
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Может не надо?
Пуст турок стоит на воротах, хоть фирменного падения на задницу мы не увидим
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Хочет помешать МЮ пройти дальше?
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