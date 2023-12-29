Онана ведет переговоры с Камеруном, чтобы отложить отъезд на Кубок Африки. Он хочет сыграть за «МЮ» против «Уигана» в Кубке Англии

Андре Онана пытается отложить отъезд на Кубок Африки.

Вратаря «Манчестер Юнайтед» вызвали в сборную на , который начнется стартует 13 января. Финал турнира состоится 11 февраля.

По данным ESPN, Онана ведет переговоры с Камерунской федерацией футбола, чтобы отложить отъезд. Он сообщил федерации, что приедет на турнир, но, как передает источник, хочет минимизировать время отсутствия в составе «Манчестер Юнайтед».

Камерун проведет подготовительный сбор перед турниром в Саудовской Аравии. 9 января там состоится товарищеский матч против Замбии. Несмотря на это, хочет сыграть за «Манчестер Юнайтед» против « » в Кубке Англии – эта игра пройдет 8 января.

Стартовый матч на Кубке Африки сборная Камеруна проведет 15 января.

14 января «Юнайтед» сыграет против «Тоттенхэма». Также возможен матч четвертого раунда Кубка Англии 27-го или 28-го числа. Затем клуб проведет матчи против «Вулверхэмптона» (1 февраля), «Вест Хэма» (4 февраля) и «Астон Виллы» (11 февраля).

Сообщалось, что на период отсутствия Онана «Манчестер Юнайтед» доверяет запасному вратарю Алтаю Байындыру, который еще ни разу не играл за команду.

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