Онана вернулся в расположение «МЮ» после травмы паха. Голкипер надеется сыграть с «Эвертоном» в воскресенье
Андре Онана может восстановиться к ближайшему матчу «Манчестер Юнайтед».
Напомним, голкипер «МЮ» получил травму паха во время выступлений за сборную Камеруна. Онана покинул поле на 81-й минуте матча квалификации ЧМ-2026 против команды Маврикия (3:0), получив болезненный удар.
По информации ESPN, в воскресенье Онана вернулся в расположение «Манчестер Юнайтед». Футболист надеется сыграть против «Эвертона» 26 ноября. Предположительно травма голкипера не связана с мышечным перенапряжением, поэтому восстановление может занять меньше времени.
Сообщается, что решение об участии Онана в матче с «Эвертоном» будет принято по результатам медобследования, которое игрок пройдет в ближайшее время.
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