Онана вернулся в расположение «МЮ» после травмы паха. Голкипер надеется сыграть с «Эвертоном» в воскресенье

Андре Онана может восстановиться к ближайшему матчу «Манчестер Юнайтед».

Напомним, голкипер «МЮ» получил травму паха во время выступлений за сборную . покинул поле на 81-й минуте матча квалификации ЧМ-2026 против команды Маврикия (3:0), получив болезненный удар.

По информации ESPN, в воскресенье Онана вернулся в расположение « ». Футболист надеется сыграть против « » 26 ноября. Предположительно травма голкипера не связана с мышечным перенапряжением, поэтому восстановление может занять меньше времени.

Сообщается, что решение об участии Онана в матче с «Эвертоном» будет принято по результатам медобследования, которое игрок пройдет в ближайшее время.

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