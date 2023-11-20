Онана вернулся в расположение «МЮ» после травмы паха. Голкипер надеется сыграть с «Эвертоном» в воскресенье

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия травмы сборная Камеруна по футболу Андре Онана Здоровье Футбол

Андре Онана может восстановиться к ближайшему матчу «Манчестер Юнайтед».

Напомним, голкипер «МЮ» получил травму паха во время выступлений за сборную Камеруна. Онана покинул поле на 81-й минуте матча квалификации ЧМ-2026 против команды Маврикия (3:0), получив болезненный удар.

По информации ESPN, в воскресенье Онана вернулся в расположение «Манчестер Юнайтед». Футболист надеется сыграть против «Эвертона» 26 ноября. Предположительно травма голкипера не связана с мышечным перенапряжением, поэтому восстановление может занять меньше времени.

Сообщается, что решение об участии Онана в матче с «Эвертоном» будет принято по результатам медобследования, которое игрок пройдет в ближайшее время.

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8 комментариев

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Пенс
В Эвертоне тоже на это надеются.
+8
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Борис Энгельгардт
я так понимаю Алтай выйдет на поле только если Онана не будет в живых
+3
0
+3
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London-D
Зачем?
Есть же перспективный Pediah с ростом 160 и весом 45
+1
0
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Bergkamp007
Между ног уже зажило?
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Streetbor
боится что турок его подсидит, даже от сборной отказался)) Вот она настоящая любовь к МЮ, новый контракт этому гражданину с тренером!
0
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Любезный Коссутий
https://pbs.twimg.com/media/F_Yb8LZXgAE8QAI?format=jpg&name=medium
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Иксджии это смешно
Ответ Борис Энгельгардт
я так понимаю Алтай выйдет на поле только если Онана не будет в живых
Алтай еще учится ближнему пасовать, в МЮ без этого никак
+1
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