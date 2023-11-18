В «МЮ» ждут, что Онана сыграет с «Эвертоном». Травма плеча не выглядит серьезной

Андре Онана сможет сыграть в ближайшем матче «Манчестер Юнайтед».

Голкипер получил повреждение в матче за сборную против Маврикия (3:0) и был заменен на 81-й минуте.

По данным инсайдера , у 27-летнего футболиста выявлены проблемы с плечом, но в клубе настроены оптимистично. Ожидается, что Онана будет готов сыграть с «Эвертоном» 26 ноября.

В текущем сезоне принял участие в 12 матчах . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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