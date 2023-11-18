В «МЮ» ждут, что Онана сыграет с «Эвертоном». Травма плеча не выглядит серьезной

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы сборная Камеруна по футболу Андре Онана Здоровье Фабрицио Романо Футбол

Андре Онана сможет сыграть в ближайшем матче «Манчестер Юнайтед».

Голкипер получил повреждение в матче за сборную Камеруна против Маврикия (3:0) и был заменен на 81-й минуте.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, у 27-летнего футболиста выявлены проблемы с плечом, но в клубе настроены оптимистично. Ожидается, что Онана будет готов сыграть с «Эвертоном» 26 ноября.

В текущем сезоне Онана принял участие в 12 матчах АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xQcoW
Фаны эвертона вздохнули с облегчением
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гни свою́ линию
В принципе если сыграет с травмой плеча, то можем и не заметить разницы. Ноги, главное, в порядке
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Ответ Гни свою́ линию
В принципе если сыграет с травмой плеча, то можем и не заметить разницы. Ноги, главное, в порядке
Он один из лучших шотстопперов на данный момент в АПЛ(74% процента сейвов), уступает лишь Алиссону, у которого 80%. Выше них пока ни у кого нет. Лишь бы ляпнуть🤦🏻‍♂️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иксджии это смешно
Шансы Эвертона на победу увеличились
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Ответ Иксджии это смешно
Шансы Эвертона на победу увеличились
Они и так высоки. Эвертон сейчас зол и будет рвать абсолютно всех за то, что их наказывают, а Сити курит в сторонке
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
у МЮ столько травмированных, что в принципе не важно, сыграет Онана или нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кан и Баллак сидят в баре
К черту плечи,это ж к рукам относится, из-за игры ногами же вратарей берем!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан1313
Шанс для турка?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Черная пантера💪🏻
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
grinch
ирискам победы!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Иванов
Ответ Акира_1
Они и так высоки. Эвертон сейчас зол и будет рвать абсолютно всех за то, что их наказывают, а Сити курит в сторонке
ириски похоже так и останутся единственные кто будет наказан
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий