Онана вызван в сборную Камеруна на Кубок Африки. «МЮ» доверяет запасному вратарю Байындыру

Андре Онана вызван в сборную Камеруна на Кубок Африки.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» доверяет запасному вратарю Алтаю Байындыру на этот период.

Кубок Африки стартует 13 января, финал состоится 11 февраля.

Стоит отметить, что в сборную Камеруна также вызваны Андре-Франк Замбо-Ангисса из «Наполи», Карл Токо-Экамби из «Абхи», Венсан Абубакар из «Бешикташа» и другие. Полностью состав можно изучить здесь.

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