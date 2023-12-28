Онана вызван в сборную Камеруна на Кубок Африки. «МЮ» доверяет запасному вратарю Байындыру

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Африки сборная Камеруна по футболу Карл Токо-Экамби Андре Онана Андре-Франк Замбо-Ангисса Алтай Байындыр Футбол

Андре Онана вызван в сборную Камеруна на Кубок Африки.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» доверяет запасному вратарю Алтаю Байындыру на этот период. 

Кубок Африки стартует 13 января, финал состоится 11 февраля.

Стоит отметить, что в сборную Камеруна также вызваны Андре-Франк Замбо-Ангисса из «Наполи», Карл Токо-Экамби из «Абхи», Венсан Абубакар из «Бешикташа» и другие. Полностью состав можно изучить здесь.

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19 комментариев
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посмотрим на турка, счас как выбьет Онану из старта, забавно будет.
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+20
Ответ a1ber1
посмотрим на турка, счас как выбьет Онану из старта, забавно будет.
Очень бы этого хотелось..У турка шанс всей жизни и карьеры..
+12
-1
+11
Ответ damondiamond
но позовет Де Хеа
Джонни Эванс может в раме сыграть. У него хороший первый пас!
+7
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+7
Сегодня праздник у фанатов Мю сегодня будут танцы, Анана едет на турнир, Ананы не будет в клубе.
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+5
Ответ Мукунку хороший
Очень бы этого хотелось..У турка шанс всей жизни и карьеры..
Думаю, хоть у турка не будут пропущенных, все равно Тен Хаг будет ставить Онану...
+5
0
+5
Жесть что за столько времени турку даже шанса не дали, всех уже успели ротировать (в том числе и Рэшфорда), но Онана прям неприкосновенен. Неужели он настолько слабее или у Онаны жёсткая протекция? Казалось бы вратарь как вратарь, ну поменял если пока косячит, так нет.
+5
-1
+4
Наконец-то первый номер будет в раме!
+1
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+1
Доверяет турку, потому что хуже уже не будет
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+1
Ответ Алекс Мелкумян
Жесть что за столько времени турку даже шанса не дали, всех уже успели ротировать (в том числе и Рэшфорда), но Онана прям неприкосновенен. Неужели он настолько слабее или у Онаны жёсткая протекция? Казалось бы вратарь как вратарь, ну поменял если пока косячит, так нет.
У него протекция, как и у Спиннера. Тут ничего не поделаешь. В матче с Астон Виллой, опять бабочку пустил, зато Эванс вместо Онаны ворота постоянно спасал, если бы не он, снова поиграли бы и камбыка не случилось бы.
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но позовет Де Хеа
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Ответ bat90
Думаю, хоть у турка не будут пропущенных, все равно Тен Хаг будет ставить Онану...
Но тут вопрос.. долго ли будут ставить самого тен Хага.?)
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Ответ a1ber1
посмотрим на турка, счас как выбьет Онану из старта, забавно будет.
Не знаю на счет забавно, но будет хорошо. Онане нужна жесткая конкуренция
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Задача у Мойдодыра непростая. Оборона Манчестера скучать точно не даст
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И в этот момент Ферги перекрестился)
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Надо было написать: МЮ рад довериться Байындыру
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Я этому Турку доверяю больше чем Онане
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Вернётся запасным, видимо
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Ради такого я даже пару матчей Мю посмотрю)
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