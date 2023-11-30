Онана опасается, что лишится места в старте «МЮ», если уедет на Кубок Африки в январе
Андре Онана опасается, что участие в Кубке Африки повлияет на его роль в «МЮ».
По данным Manchester Evening News, голкипер считает, что выступление за Камерун на турнире сборных зимой может привести к тому, что он потеряет статус основного голкипера «Манчестер Юнайтед».
Онана может пропустить до 6 матчей клуба, если Камерун дойдет до финала (состоится 11 февраля). Играть в воротах в таком случае будет Алтай Байындыр, и камерунец считает, что рискует лишиться места в стартовом составе.
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