Онана опасается, что лишится места в старте «МЮ», если уедет на Кубок Африки в январе

Андре Онана опасается, что участие в Кубке Африки повлияет на его роль в «МЮ».

По данным Manchester Evening News, голкипер считает, что выступление за Камерун на турнире сборных зимой может привести к тому, что он потеряет статус основного голкипера « ».

Онана может пропустить до 6 матчей клуба, если дойдет до финала (состоится 11 февраля). Играть в воротах в таком случае будет , и камерунец считает, что рискует лишиться места в стартовом составе.

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