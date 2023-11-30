Онана опасается, что лишится места в старте «МЮ», если уедет на Кубок Африки в январе

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Африки сборная Камеруна по футболу Андре Онана Алтай Байындыр Футбол

Андре Онана опасается, что участие в Кубке Африки повлияет на его роль в «МЮ».

По данным Manchester Evening News, голкипер считает, что выступление за Камерун на турнире сборных зимой может привести к тому, что он потеряет статус основного голкипера «Манчестер Юнайтед».

Онана может пропустить до 6 матчей клуба, если Камерун дойдет до финала (состоится 11 февраля). Играть в воротах в таком случае будет Алтай Байындыр, и камерунец считает, что рискует лишиться места в стартовом составе.

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48 комментариев
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а вчерашней игрой не боится? :-)
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Ответ Bruin Lively
а вчерашней игрой не боится? :-)
Эрика же не уволили) пока на месте Эрик, Антони и Онане вообще не стоит переживать за свое место. Странно что Зиеша не забрали у Челси
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Не надо никуда уезжать. Тут еще не все пропущено.
+28
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Странные опасение. Он вроде своей игрой уже всё и всем доказал.
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Аборигены и сожрать могут за такой Онанизм в воротах
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Самое смешное, что зря боится, даже если Байындыр отстоит все матчи на ноль, Тен Хаг все равно поставит Онану в старт, как он вернется.
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Я бы с базы боялся выезжать.Ворота заварят.
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Если уедет то можно посмотреть в сторону одного испанского свободного агента с хорошим опытом в АПЛ... )
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А Тен Хаг не хочет уехать на кубок Африки?)
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Не потеряет. Он раздает пасы ногами на 30-40 метров, а то что пропускает мячи не столь важно.
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Жопа встала - место потеряла.(с) логика
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Не знаю насколько достоверны источники espn и mirror, но пишут что Онана сядет на банку после еще одной ошибки, то есть 3 за игру и 99% вылет из ЛЧ этого мало. А второй пишет , что Онана сядет на банку если захочет этого сам😃
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А так не опасается?😂
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Этот шоколадный заяц явно играет со ставками.
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Так если уедет, то ненадолго - максимум три игры
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Ответ dimamak10
Эрика же не уволили) пока на месте Эрик, Антони и Онане вообще не стоит переживать за свое место. Странно что Зиеша не забрали у Челси
Еще могут, время есть. Зиеш пока на контракте в Челси :)
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конечно именно из-за кубка Африки)
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Ответ Red Devil666
Не надо никуда уезжать. Тут еще не все пропущено.
недооцененный комментарий))
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Ответ Большой Сэми
недооцененный комментарий))
дооценим
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справедливое опасение! как бы в шкафчик ему не наделали, пока его нет
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Мешок сам понимает что к чему
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может вместо опасений лучше ручки подкачать?
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Чтобы не потерять место в старте, надо перестать привозить мячи. У МЮ какая то проклятая позиция.
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Ответ dimamak10
Эрика же не уволили) пока на месте Эрик, Антони и Онане вообще не стоит переживать за свое место. Странно что Зиеша не забрали у Челси
ещё рано. когда останется месяц до конца контракта, его выкупит за полную стоимость
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Вчерашней игрой он может лишится места в старте «МЮ», даже если не уедет на Кубок Африки в январе
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Хоть вздохнёт МЮ спокойнее.
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Если уж боится, что его вытеснит Байындыр, то пора ему искать новый клуб.
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кто то с негром на воротах выигрывал ,что нибудь значимое ?
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Ведь боссы МЮ могут заподозрить что есть нормальные вратари)
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опасаться больше нечего
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Возвращается Онана на базу с кубка Африки, а там все замки сменили
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А попадёт ли он с такой игрой в основу Камеруна ?
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Японцы-трудоголики опасаются выходить в отпуск из-за мыслей о том, что их места в это время могут занять другие .
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Да ничего он не решится, ибо уже сколько ошибок, в он все равно выходит в основе и делает новые. Что-то типа Кепы в Челси когда-то: ошибается, ошибается, а все в старте, ибо цена слишком большая. 🤔
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Он его и без Кубка Африки может потерять)))
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То есть, он РЕАЛЬНО не понимает, что не тянет?
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Если даже в туалет пойдёт
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С такой клоунадой, что он устраивает в МЮ , и Кубок Африки никакой не нужен😅
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Ему, наверное,и самому не очень-то хочется играть в менее качественном турнире по сравнению с апл.
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Переоцененный вратарь. Де Хеа был сильнее
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место потерять можно никуда не уезжая так то)
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не этого боятся нада. да и камерун не дураки его звать.
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Болельшики МЮ "надеятся" что Онана лишится места в старте.
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Он уже лишился бы и в старте и в запасе места.. если бы не лысый тренеришка..
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Надо оставаться и поработать в воротах МЮ!
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Онана лишится места в старте МЮ по другим причинам))
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