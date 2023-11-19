Онана травмировал пах в сборной Камеруна

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана получил травму в сборной Камеруна.

Он покинул поле на 81-й минуте матча квалификации ЧМ-2026 против Маврикия (3:0) из-за травмы.

Сегодня Федерация футбола сообщила, что у вратаря выявлена травма паховой области. Ранее появлялась информация о том, что Онана травмировал плечо.

В этом сезоне пропустил 30 голов в 18 матчах за « ». Полную статистику 27-летнего вратаря можно найти здесь.

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