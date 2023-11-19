Онана травмировал пах в сборной Камеруна

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы сборная Камеруна по футболу сборная Маврикия Андре Онана Футбол

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана получил травму в сборной Камеруна.

Он покинул поле на 81-й минуте матча квалификации ЧМ-2026 против Маврикия (3:0) из-за травмы.

Сегодня Федерация футбола Камеруна сообщила, что у вратаря выявлена травма паховой области. Ранее появлялась информация о том, что Онана травмировал плечо.

В этом сезоне Онана пропустил 30 голов в 18 матчах за «МЮ». Полную статистику 27-летнего вратаря можно найти здесь.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фанат Доры Дуры
Такое чувство что игры сборных проводят в бойцовских клубах, а футболисты вынуждены молчать потому что это 1 правило бойцовского клуба
+99
-4
+95
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Онана травмировал пах и теперь не сможет заниматься...

футболом, а чем же ещё.
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TaR
30 голов в 18 матчах - это сильно.

Трансфер похож на Лукаку)))
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ant_dammit
Пора турка в раму)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Ответ Дурачок
Кому?
Ригоберсонгу)
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
everythingiknow00
Ответ Фанат Доры Дуры
Такое чувство что игры сборных проводят в бойцовских клубах, а футболисты вынуждены молчать потому что это 1 правило бойцовского клуба
Онана просто крикнул СТОП, выдохся и отключился
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AIBOLIT66
Библейский сюжет...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ronaldinho Gaúcho
Ответ Dmitry Orlov
Онана травмировал пах и теперь не сможет заниматься... футболом, а чем же ещё.
Ага, казалось бы самое главное футболом)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
& Co1366
"Удар! Вратарь чудом отбивает этот мяч!" На следующий день чудо посинело & опухло.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Семёнов
Себе или кому-то?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
igor 123
Главное что ноги целы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
eld_14
Странно, что такую травму получил не в МЮ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Андреев
Онане здоровья и скорейшего восстановления, но заголовок улыбнул конечно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дурачок
Кому?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavelaznaurov
Ему бы язык укоротить….им он владеет виртуозно—— пропустил легкий мяч,так заговорил,что извиниться захотелось за его же косяк——— мастер высшего класса…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Это походу надолго, у Байындыра будут прекрасные шансы проявить себя и вытеснить из основы конкурента. Все теперь по сути от него зависит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexey Dorsh
Мю надо брать Мартинеса, у того пах натренированный
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hans Castorp
Клубы платят миллионы своим игрокам , чтобы те уезжали в сборные ломались на месяц + , только чтобы на этих матчах сборных могла заработала ФИФА
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Биркарт фон Грелленорт
Преступно мало комментариев для такой новости.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gelkin
Можно сказать жопу рвёт за сборную
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Den
МЮ вообще без надежды на победу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
значит, увидим турка в воротах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Begench Berdimuradov
Думал что сегодня не будет новости про паха, пенис или... что то. 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lindeman
Шанс для Алтая
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий