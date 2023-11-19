Онана травмировал пах в сборной Камеруна
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана получил травму в сборной Камеруна.
Он покинул поле на 81-й минуте матча квалификации ЧМ-2026 против Маврикия (3:0) из-за травмы.
Сегодня Федерация футбола Камеруна сообщила, что у вратаря выявлена травма паховой области. Ранее появлялась информация о том, что Онана травмировал плечо.
В этом сезоне Онана пропустил 30 голов в 18 матчах за «МЮ». Полную статистику 27-летнего вратаря можно найти здесь.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
футболом, а чем же ещё.
Трансфер похож на Лукаку)))