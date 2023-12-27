Чернышов об Индии: «К острой еде привыкнуть нельзя – никаких вкусовых качеств, невозможно отличить, где рыба, а где курица»

Андрей Чернышов рассказал, к чему не может привыкнуть к Индии.

«Я быстро адаптируюсь ко всему. Когда первый раз ехал в Саудовскую Аравию, я ничего не знал, но адаптация быстро прошла. В каждый стране есть что-то, что может удивить, но я такой человек, что быстро привыкаю к чему-то.

На безответственность, безалаберность людей не обращаю внимания, по-другому как-то воспринимаю. С менталитетом я ничего не могу сделать, поэтому отношусь спокойно. Я для себя выработал такую стратегию и этим путем иду.

Если бы в Индии была бы только местная кухня, я к этому бы точно не привык. Я до сих пор не понимаю, как они едят такую острую пищу. Нам к такой еде привыкнуть невозможно, это с детства прививается. Уже лет с 10 начинают.

Когда я первый раз приехал в Индию, попросил своего помощника заказать из любого ресторана индийскую еду. Была острая курица и рыба. Есть это невозможно, как и отличить, где рыба, а где курица.

Никаких вкусовых качеств. К такой еде привыкнуть точно нельзя. Я живу в гостинице, и там можно заказывать любую кухню, с этим проблем нет», – сказал бывший тренер «Спартака» , возглавляющий индийский « ».

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