Чернышов об Индии: «К острой еде привыкнуть нельзя – никаких вкусовых качеств, невозможно отличить, где рыба, а где курица»

Теги премьер-лига Россия Андрей Чернышов суперлига Индия высшая лига Индия Мохаммедан Питание Футбол

Андрей Чернышов рассказал, к чему не может привыкнуть к Индии.

«Я быстро адаптируюсь ко всему. Когда первый раз ехал в Саудовскую Аравию, я ничего не знал, но адаптация быстро прошла. В каждый стране есть что-то, что может удивить, но я такой человек, что быстро привыкаю к чему-то.

На безответственность, безалаберность людей не обращаю внимания, по-другому как-то воспринимаю. С менталитетом я ничего не могу сделать, поэтому отношусь спокойно. Я для себя выработал такую стратегию и этим путем иду.

Если бы в Индии была бы только местная кухня, я к этому бы точно не привык. Я до сих пор не понимаю, как они едят такую острую пищу. Нам к такой еде привыкнуть невозможно, это с детства прививается. Уже лет с 10 начинают.

Когда я первый раз приехал в Индию, попросил своего помощника заказать из любого ресторана индийскую еду. Была острая курица и рыба. Есть это невозможно, как и отличить, где рыба, а где курица.

Никаких вкусовых качеств. К такой еде привыкнуть точно нельзя. Я живу в гостинице, и там можно заказывать любую кухню, с этим проблем нет», – сказал бывший тренер «Спартака» Чернышов, возглавляющий индийский «Мохаммедан».

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21 комментарий
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Если Индусы откажутся от острой пищи то там еще больше будет всяких инфекционных заболеваний.
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+26
Ответ Einfach Safari
люблю остринку в еде, она как раз подчеркивает вкус блюда) но в меру конечно
По меркам Индии, Тайланда итд наша остринка - это вообще ни о чем. Даже когда они снижают остроту раза в два для туристов это все равно адски остро)
+13
-1
+12
люблю остринку в еде, она как раз подчеркивает вкус блюда) но в меру конечно
+8
-3
+5
Мохамеддан Чернышёва 🥴
Кстати как там его успехи?
+3
0
+3
В Индии один тухляк и падаль, полно разной инфекции, если это не заглушить острыми специями то жрать это будет вообще не возможно
+3
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И наоборот также. Вкус Европейских кухонь они вообще не чувствуют, нету таможних вкусовых рецепторов в обе стороны
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О, уже вернулся с Балкан. Быстренько.
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Зато можно прекрасно отличить где толстая кишка, прямая кишка и @noos.
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я курочку в соусе карри обожаю, прям вкуснейшее что в жизни ел
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После первого поноса по другом заговорить
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Ответ Einfach Safari
люблю остринку в еде, она как раз подчеркивает вкус блюда) но в меру конечно
некоторое время назад привёз из Ливана смесь перцев и сразу написал на банке своим "опасно" чтобы не дай бог никто не добавил в блюдо
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Ответ Einfach Safari
люблю остринку в еде, она как раз подчеркивает вкус блюда) но в меру конечно
Там не остринка, там просто ад. На Шри-Ланке официанты спрашивали "нот спайси?", я говорю НОТ, ещё руками показываю, официант приносит блюдо, гордо говорит "НОТ спайси", а есть невозможно, ротовая полость сгорает моментально, при том что я дома сам люблю всё перчить и не прочь отведать красного дошика. И это в туристических местах. Местные просто перец едят и перцем заедают.
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Ответ Einfach Safari
люблю остринку в еде, она как раз подчеркивает вкус блюда) но в меру конечно
а уж осетринка как подчеркивает
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Ответ Ебздрогыч
Ну Слуцкий еще не в самое экзотическое место поехал. Судя по географии работы Чернышова, лет через 10 он будет пингвинов тренировать в Антарктике
Индия и арабские страны далеко не самые удивительные страны в мире. Или вы так про Казахстан и Белоруссию?
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Ответ PIT-BUL
Мохамеддан Чернышёва 🥴 Кстати как там его успехи?
это даже вторая лига индии ...
топ тренер подрастает
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Ответ PIT-BUL
Мохамеддан Чернышёва 🥴 Кстати как там его успехи?
Хотите сказать, что успехи в карьере тренера - это главное?
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Ответ hruken
Хотите сказать, что успехи в карьере тренера - это главное?
нет конечно, главное заниматься любимым делом
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