Головин о питании: «Бургер могу после игры заказать, до матча – съесть пасту, рис. Кто хочет, спокойно пьет вино за одним столом с тренером на тимбилдингах в «Монако»

Александр Головин рассказал, как изменил свое питание после перехода в «Монако».

– Функционеры и тренеры «Монако» говорили, что специально для тебя была разработана диета. Можешь рассказать о ней?

– Она была не только для меня, а для нескольких человек, у которых тоже были какие-то непонятные моменты с травмами. Есть же люди, которые могут покушать что-то, и у них вес просто взлетает, это сразу становится травмоопасно.

Мне тоже говорили, как правильно, я придерживался советов нашего диетолога. Но я не думаю, что именно в этом [причина], я же и до этого не питался плохо. Не ел чипсы, колу каждый день, питался нормально, но посоветовали питаться немного по-другому.

– Расскажи, что ест в недельном цикле перед игрой. Когда ты можешь позволить себе съесть что-то лишнее?

– Могу после игры заказать бургер или пойти в ресторан. За два дня начинаю пить только воду, не пью сок – это как раз наш диетолог мне посоветовал, и я до сих пор этого придерживаюсь.

До этого я могу пить и колу – всегда zero, без сахара. Допустим, игра в субботу или в воскресенье, а в среду я могу выпить 2-3 банки колы, в этом вообще ничего такого нет.

И то, что я ем, всегда зависит от времени – например, если сегодня пятница, а игра в субботу вечером, то я могу съесть много пасты, чтобы были углеводы. А если игра в час дня, то я не буду есть пасту, а поем немного риса, чтобы углеводы были не такие тяжелые. А уже в день игры тоже съем рис – так мне будет легче.

Диетолог наш, кстати, ушел в «ПСЖ» (смеется).

– То есть, они взяли твои анализы и сказали, условно: «Ты ешь пасту и не ешь мясо». Или это общие рекомендации?

– Есть общие для всех, а то, что я рассказывал, было для нескольких игроков. Было 3-4 игрока, с которыми пытались провести работу по поводу травм, помочь как-то избежать их питанием.

У нас бывают тимбилдинги за три дня до игры, плюс-минус. Бывает, что стафф приходит, а бывает, что нет. Когда они приходят, то, понятно, берут себе вино, и парни, кто хочет, тоже могут пить вино спокойно за одним столом с тренером, а игра, условно, через три дня.

Помню, у нас были тяжелые сборы в Англии, все выдохлись морально, ходят, повесив головы. Нам в расписании написали «теория», и все такие: «Боже мой, теория». Все идут на эту теорию, приходим – а там поставили чувака диджеем – музыка, барбекю, пиво, вино – устроили ночной клуб какой-то, а написали «теория». Чтобы разгрузить под конец сборов.

А тренер у нас был всего неделю. Он сказал: «Вы можете думать по-разному, но я вам сразу говорю – отдыхайте, вам это нужно, нет проблем. Тренировка завтра вечером». И все, – сказал полузащитник « » и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.

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