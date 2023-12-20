Нигматуллин об отказе от перехода в Азию: «Не вижу там перспектив. Ждем, когда нас разбанят в УЕФА, – и вперед за титулами в Европе»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Руслан Нигматуллин Азиатская футбольная конфедерация Спорт-Экспресс Футбол

Руслан Нигматуллин поддержал отказ от перехода в АФК.

Ранее стало известно, что РФС отказался от идеи о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию. Все члены исполкома посчитали, что переход в Азию без гарантий от ФИФА не имеет смысла. РФС продолжит усилия по возвращению к международным соревнованиям через УЕФА.

«Данное решение более чем логично. Я не вижу никаких перспектив в Азии.

Хоть территориально мы можем относиться и к тем, и к другим, все-таки российский футбол всегда ассоциировался с Европой. Я думаю, что в Азии мы будем выглядеть странновато.

Честно говоря, далеко не факт, что нас ждали бы там с распростертыми объятиями. Поэтому ждем, когда нас разбанят в УЕФА, – и вперед за титулами в Европе», – сказал бывший вратарь сборной России. 

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9 комментариев
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Так Руслан в США живёт, какая ему Азия)
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Зачем ждать когда вернут туда где так поступили?
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Полный вперед, чивоуштам бггг
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Ну титулы, это громкое слово. Непонятно с чего должны быть титулы, если даже до нашего отстранения, российский футбол деградировал, и чемпионат, и сборная, а уж после отстранения точно ситуация кардинально лучше не стала.
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Это называется куколдизм
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говорят что у спортсменов мозги есть, но это не точно
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20+ успехов было, комната ломилась от трофеев
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Ответ Пикачу82
Зачем ждать когда вернут туда где так поступили?
Как поступили?
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Ответ modano23
Как поступили?
Тарас, тебе чего в трибуне то не сидится?
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