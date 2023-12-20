Руслан Нигматуллин поддержал отказ от перехода в АФК.

Ранее стало известно, что отказался от идеи о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию. Все члены исполкома посчитали, что переход в Азию без гарантий от ФИФА не имеет смысла. РФС продолжит усилия по возвращению к международным соревнованиям через УЕФА.

«Данное решение более чем логично. Я не вижу никаких перспектив в Азии.

Хоть территориально мы можем относиться и к тем, и к другим, все-таки российский футбол всегда ассоциировался с Европой. Я думаю, что в мы будем выглядеть странновато.

Честно говоря, далеко не факт, что нас ждали бы там с распростертыми объятиями. Поэтому ждем, когда нас разбанят в , – и вперед за титулами в Европе», – сказал бывший вратарь сборной России.

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