Бернарду о «Золотом мяче»: «Не согласен с идеей, что его заслуживают лишь бомбардиры, хотя сегодня это так и работает. До гола происходит целый процесс»

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Бернарду Силва считает несправедливыми критерии вручения «Золотого мяча».

– Бороться за «Золотой мяч» вам мешает ваша статистика (Бернарду ни разу не набирал больше 15 очков по системе «гол+пас» за сезон АПЛ – Sports.ru)?

– Не секрет, что сегодня при вручении индивидуальных наград многое решает статистика. Обычно выигрывают футболисты, которые забили больше всего голов. Например, если «Бавария» выиграет Лигу чемпионов, то «Золотой мяч» достанется игроку «Баварии», который забил 40 голов за сезон.

«Сити» выиграл Лигу чемпионов, но награда волей случая не досталась Холанду, потому что Месси выиграл чемпионат мира. Но если бы не это, то именно Холанд выиграл бы «Золотой мяч». «Реал» выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу, и Бензема получил «Золотой мяч». Обычно индивидуальные награды достаются бомбардирам.

Честно говоря, я не согласен с этим. Да, иногда они могут оказывать наибольшее влияние. Но я не согласен с идеей, что «Золотой мяч» заслуживают лишь те, кто забивает, хотя в футболе именно так и работает.

Футбол – это голы, и люди празднуют, когда происходит последнее касание, но если говорить о футболе в целом, то до того, как мяч отправится в сетку, происходит целый процесс, не так ли? – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии.

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72 комментария
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Нелепая награда
50 проц решает маркетинг ,а не то что ты показываешь на поле

Ван Дейк не получил ЗМ за супер сезон ибо его не знают в Гваделупе и Гватемале, а Месси знают

Супер сезон Алиссона в том же году могли бы ЗМ вручить но вручили другую награду придуманную спецом лишь бы ЗМ получил бы другой игрок
+52
-23
+29
Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
Когда ЛЧ Ливерпуль выиграл в том сезоне и Ван Дейк и Алиссон были лучшими в мире на своих позициях
+22
-3
+19
Зачем в целом нужна нагрпда одному игроку в командных видах спорта хз. Если уж и раздавать награды то составляя символические сборные и лучшим игрокам на каждой позиции выдавать свой ЗМ. Это тоже неидеально, естесственно, но более справедливо.
+12
0
+12
Ответ Всеволод Бобров
забить гол самое трудное в футболе, поэтому нападающие на вес золота и всегда нападающие будут самыми дорогими и самыми важными.
Чтобы закатить мяч в ворота, нужно сперва его к ним доставить
+11
-2
+9
Ответ onsigne
Месси готовился к просмотру углового Трента и очередному позорному вылету из ЛЧ.
аа, ну да это Месси виноват, что защита 4 пропускает, точно
+12
-4
+8
Ответ Yoshiyuki Lewis
В том матче он запомнился лишь голом с липового штрафного и тем что обозвал Милнера Тоесть неуважение к сопернику
ахаха липовый штрафной с 30 метров, а как ван Дейк на колени встал когда Лео вносил мячик забыл?))
+10
-4
+6
Ответ morphvirg
Ну а Месси не защищается, как Ван Дейк. Как тогда можно говорить, что он круче Ван Дейка, если у них разные функции и навыки?
Очень условно амплуа делятся на 4 типа

Вратарь
Защитник
Полузащитник
Нападающий

Ван Дейк защитник, но не полузащитник и тем более не нападающий. Нет у него навыков разгона атаки, нет лазерного прицела для филигранных пасов и ассистов.

А у Месси есть. Амплуа разное, но Лео в своей стезе разностороннее. Всё просто.
+6
0
+6
Ответ madaev
Причем тут бомбардиры ? Там идея в том, что его заслуживает лишь Месси
Да, потому что Месси не просто бомбардир, а действительно уникальный игрок в плане одинаковой полезности и в процессе созидания и в процессе исполнения моментов.

Поэтому у него 8 Золотых Мячей. В конкретный год какой-то игрок может быть лучше Месси как нападающий, а какой-то лучше Месси как созидатель. Но лучше сразу в двух показателях — нет. Даже у супертоп футболистов есть одна основная роль, а вторую они на таком же уровне уже не тянут. Кроме Лео.

Снайдер крутой полузащитник? Да. Сможет забивать как Лео? Нет, он не может и не мог.
Лева и Холанд крутые форварды? Смогут раздавать передачи как Лео? Нет, они не смогли и не смогут.
Ван Дейк крутой защитник? Да. Сможет он ещё взять на себя функцию какую-то? Нет. А Месси крутой плеймейкер и забивала одновременно.
+16
-11
+5
О как, оказывается до последнего удара тоже происходит что-то)) Так можно дойти до такой ереси ,что и предголевые пасы для чего-то нужны, и обводки)
Местные диванные сейчас его на смех поднимут.
+7
-2
+5
Поэтому ЗМ 23 были достойны только двое, или Месси или Родри
+7
-2
+5
Поэтому обидно за Де Брюйне:(
+7
-3
+4
Роналду ведь получал Золотые Мячи за статистику и голы из офсайдов.
+6
-2
+4
Ответ Jeicob Harlon
если бы была справедливость то у иньесты,хави и у Пирло было бы как минимум по одному ЗМ, но у вы
Дело не в справедливости, а в регламенте: игроков заслуживающих ЗМ больше чем их в принципе выдают.
+5
-1
+4
вот именно! на поле выходят 11 членов команды, а не только игроки атаки, по хорошему это должно быть более взвешенное голосование
+5
-1
+4
Ответ Buharoid
Ты сейчас серьезно восхваляешь Месси в матче, в ответке которого его просто как собаку отпинали на 4-0 и он вообще ничего не смог и вылетел из турнира?)) У мессибоев конечно своя реальность, но не настолько же.
А, фанат Мадрида, вопросов 0
+3
0
+3
Ответ Buharoid
Ты сейчас серьезно восхваляешь Месси в матче, в ответке которого его просто как собаку отпинали на 4-0 и он вообще ничего не смог и вылетел из турнира?)) У мессибоев конечно своя реальность, но не настолько же.
Это у тебя своя реальность, в том поражении только идиот будет обвинять Месси, буквально единственный, кто тогда что-то делал для победы и создал несколько шансов для партнеров.
+3
0
+3
Ответ Yoshiyuki Lewis
Нелепая награда 50 проц решает маркетинг ,а не то что ты показываешь на поле Ван Дейк не получил ЗМ за супер сезон ибо его не знают в Гваделупе и Гватемале, а Месси знают Супер сезон Алиссона в том же году могли бы ЗМ вручить но вручили другую награду придуманную спецом лишь бы ЗМ получил бы другой игрок
Этож насколько нужно не разбираться в футболе, чтобы заглатывать пиар про " супер сезон " Ван дайка, когда он даже не был лучшим в своей команде и не понимать что Месси сезона18-19 - абсолютно сильнейший футболист в истории.
+4
-1
+3
Согласен 👍🏼
+4
-1
+3
Ответ Yoshiyuki Lewis
Нелепая награда 50 проц решает маркетинг ,а не то что ты показываешь на поле Ван Дейк не получил ЗМ за супер сезон ибо его не знают в Гваделупе и Гватемале, а Месси знают Супер сезон Алиссона в том же году могли бы ЗМ вручить но вручили другую награду придуманную спецом лишь бы ЗМ получил бы другой игрок
Забавно, что партнёры Ван Дейка в том сезоне говорили перед ЗМ о том, что награду должен забрать Месси. Но куда там партнёрам до людей со спортса:D
+2
0
+2
Ответ madaev
Охота же все это писать
Да я на паре ответил, окно свободное появилось, делать нечего :)
+3
-1
+2
Ответ Yoshiyuki Lewis
Нелепая награда 50 проц решает маркетинг ,а не то что ты показываешь на поле Ван Дейк не получил ЗМ за супер сезон ибо его не знают в Гваделупе и Гватемале, а Месси знают Супер сезон Алиссона в том же году могли бы ЗМ вручить но вручили другую награду придуманную спецом лишь бы ЗМ получил бы другой игрок
Так Месси его на голову сильнее был
+2
0
+2
Ответ GibsonFlyingV
Бензема как раз таки был хорош и в голах и в процессах, в отличие от некоторых.
Не болельщик Месси, но у него была такая статистика как у Месси? По голам и Ассистам
+2
0
+2
Ответ norm777
А месси за один гол в ПСЖ и за один ненужный гол Эквадору в плей-офф кубка Америки? Который кстати стали проводить ежегодно, чтобы корзиночка лео хоть что-нибудь выиграл со сборной
Ой ли, а что действительно только один гол забил в 2021 в псж? И на Копе только один? ))
А 2011, 15, 16, 19, 21 - это ежегодно?
Пеши ещё, сказочник 😁
+2
0
+2
Бернарду дело говорит, форвардам получить награду легче. Но с этим ничего не попишешь, выбирают обычно тех, кто забивает.
+4
-2
+2
Ответ norm777
В 2021 году Левандовскому тоже вручили придуманную награду «лучший нападающий», лишь бы ЗМ получил кое-кто другой
А за что ему а 2021 было вручать ЗМ? За победу и голы в чемпионате Баварии?
+3
-1
+2
мне кажется нужно проще, кто сможет больше на чеканить тот и получает ЗМ
Мостовой подтвердит
+1
0
+1
Ответ Всеволод Бобров
забить гол самое трудное в футболе, поэтому нападающие на вес золота и всегда нападающие будут самыми дорогими и самыми важными.
Нападающие, умеющие в плеймейкинг и дриблинг (Месси, Неймар, Анри, Роналдиньо, Суарес, Бензема, Салах, Санчес) - да, на вес золота.

Нападающие, беспомощно поднимающие лапки, когда команда не может довести до них мяч (Холанд, Левандовски, Роналду после 30, Иммобиле, Лукаку), не стоят и мизинца Иньесты, Модрича, Пирло
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Ответ Jeicob Harlon
если бы была справедливость то у иньесты,хави и у Пирло было бы как минимум по одному ЗМ, но у вы
у Модрича ещё один, а то про него вспоминают только когда Роналду уходит
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Мне кажется мы стали забывать, что последний ЗМ у Рональду был в 2017...
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Ответ Марсель Объелся
Футбол вообще не справедлив, защитников вообще никогда по достоинству не оценят
Фабио Каннаваро
Итальянец является последним защитником, получившим «Золотой мяч». Трофей ему принесла невероятная игра на чемпионате мира 2006 года, когда сборная Италии завоевала золотые медали. Кроме него лишь один защитник признавался лучшим игроком мира — Франц Беккенбауэр получал приз в 1972 и 1976 годах.
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