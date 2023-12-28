Бернарду о «Золотом мяче»: «Не согласен с идеей, что его заслуживают лишь бомбардиры, хотя сегодня это так и работает. До гола происходит целый процесс»

Бернарду Силва считает несправедливыми критерии вручения «Золотого мяча».

– Бороться за «Золотой мяч» вам мешает ваша статистика (Бернарду ни разу не набирал больше 15 очков по системе «гол+пас» за сезон АПЛ – Sports.ru)?

– Не секрет, что сегодня при вручении индивидуальных наград многое решает статистика. Обычно выигрывают футболисты, которые забили больше всего голов. Например, если « » выиграет Лигу чемпионов, то «Золотой мяч» достанется игроку «Баварии», который забил 40 голов за сезон.

«Сити» выиграл Лигу чемпионов, но награда волей случая не досталась , потому что выиграл чемпионат мира. Но если бы не это, то именно Холанд выиграл бы «Золотой мяч». « » выиграл Лигу чемпионов и , и Бензема получил «Золотой мяч». Обычно индивидуальные награды достаются бомбардирам.

Честно говоря, я не согласен с этим. Да, иногда они могут оказывать наибольшее влияние. Но я не согласен с идеей, что «Золотой мяч» заслуживают лишь те, кто забивает, хотя в футболе именно так и работает.

Футбол – это голы, и люди празднуют, когда происходит последнее касание, но если говорить о футболе в целом, то до того, как мяч отправится в сетку, происходит целый процесс, не так ли? – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам