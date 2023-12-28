Бернарду о «Золотом мяче»: «Не согласен с идеей, что его заслуживают лишь бомбардиры, хотя сегодня это так и работает. До гола происходит целый процесс»
Бернарду Силва считает несправедливыми критерии вручения «Золотого мяча».
– Бороться за «Золотой мяч» вам мешает ваша статистика (Бернарду ни разу не набирал больше 15 очков по системе «гол+пас» за сезон АПЛ – Sports.ru)?
– Не секрет, что сегодня при вручении индивидуальных наград многое решает статистика. Обычно выигрывают футболисты, которые забили больше всего голов. Например, если «Бавария» выиграет Лигу чемпионов, то «Золотой мяч» достанется игроку «Баварии», который забил 40 голов за сезон.
«Сити» выиграл Лигу чемпионов, но награда волей случая не досталась Холанду, потому что Месси выиграл чемпионат мира. Но если бы не это, то именно Холанд выиграл бы «Золотой мяч». «Реал» выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу, и Бензема получил «Золотой мяч». Обычно индивидуальные награды достаются бомбардирам.
Честно говоря, я не согласен с этим. Да, иногда они могут оказывать наибольшее влияние. Но я не согласен с идеей, что «Золотой мяч» заслуживают лишь те, кто забивает, хотя в футболе именно так и работает.
Футбол – это голы, и люди празднуют, когда происходит последнее касание, но если говорить о футболе в целом, то до того, как мяч отправится в сетку, происходит целый процесс, не так ли? – сказал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии.
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50 проц решает маркетинг ,а не то что ты показываешь на поле
Ван Дейк не получил ЗМ за супер сезон ибо его не знают в Гваделупе и Гватемале, а Месси знают
Супер сезон Алиссона в том же году могли бы ЗМ вручить но вручили другую награду придуманную спецом лишь бы ЗМ получил бы другой игрок
Вратарь
Защитник
Полузащитник
Нападающий
Ван Дейк защитник, но не полузащитник и тем более не нападающий. Нет у него навыков разгона атаки, нет лазерного прицела для филигранных пасов и ассистов.
А у Месси есть. Амплуа разное, но Лео в своей стезе разностороннее. Всё просто.
Поэтому у него 8 Золотых Мячей. В конкретный год какой-то игрок может быть лучше Месси как нападающий, а какой-то лучше Месси как созидатель. Но лучше сразу в двух показателях — нет. Даже у супертоп футболистов есть одна основная роль, а вторую они на таком же уровне уже не тянут. Кроме Лео.
Снайдер крутой полузащитник? Да. Сможет забивать как Лео? Нет, он не может и не мог.
Лева и Холанд крутые форварды? Смогут раздавать передачи как Лео? Нет, они не смогли и не смогут.
Ван Дейк крутой защитник? Да. Сможет он ещё взять на себя функцию какую-то? Нет. А Месси крутой плеймейкер и забивала одновременно.
Местные диванные сейчас его на смех поднимут.
А 2011, 15, 16, 19, 21 - это ежегодно?
Пеши ещё, сказочник 😁
Мостовой подтвердит
Нападающие, беспомощно поднимающие лапки, когда команда не может довести до них мяч (Холанд, Левандовски, Роналду после 30, Иммобиле, Лукаку), не стоят и мизинца Иньесты, Модрича, Пирло
Итальянец является последним защитником, получившим «Золотой мяч». Трофей ему принесла невероятная игра на чемпионате мира 2006 года, когда сборная Италии завоевала золотые медали. Кроме него лишь один защитник признавался лучшим игроком мира — Франц Беккенбауэр получал приз в 1972 и 1976 годах.