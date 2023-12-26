Головин о «Золотом мяче»: «Командные успехи важнее индивидуальных – для меня это странно. Если бы я в «ПСЖ» сыграл 5-10 игр за сезон и выиграл ЛЧ – оказался бы в номинации, может»

Александр Головин высказался о критериях попадания в номинацию на «Золотой мяч».

– Недавно была церемония «Золотого мяча», и после этого пошли разговоры, что единственный парень из России, который может быть близок хотя бы к номинации – это . Ты когда-нибудь думал, что уже входишь хотя бы в топ-50 футболистов Европы?

– Думать можно начинать, когда в номинацию попал. А пока ты не попал – не понятно, то ли ты в топ-50, то ли в топ-500. Ты же не знаешь этого.

– Что нужно сделать, чтобы попасть в номинацию?

– Думаю, что, очевидно, лучше играть.

– Может, надо выиграть чемпионат Франции, забить 15 мячей…

– Ну, это тоже правда. Думаю, командные успехи сейчас как будто даже важнее, чем личные достижения, как мне кажется. Даже в моменте получения «Золотого мяча» почему-то командные успехи учитываются даже больше, чем индивидуальные. Для меня это странно. Не знаю, почему так.

« » дается тебе, потому что ты лучший игрок мира – при чем тут команда? Она может провалить сезон. К примеру, если бы я сыграл в « », может быть, 5 или 10 игр за сезон, хорошо отыграл, мы выиграли – может, и я бы оказался в номинантах. Такое тоже может быть – это тоже немного странно.

– Хвича попал в номинанты, он провел в Италии всего лишь один год. Да, суперсезон, чемпионство…

– Я думаю, что чемпионство – это как раз-таки важный аспект. Но он и играл очень хорошо. То есть, он точно этого заслуживал, 100%, – сказал полузащитник « » и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.

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