Головин о «Золотом мяче»: «Командные успехи важнее индивидуальных – для меня это странно. Если бы я в «ПСЖ» сыграл 5-10 игр за сезон и выиграл ЛЧ – оказался бы в номинации, может»

Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА рейтинги Золотой мяч Нобель Арустамян Александр Головин Хвича Кварацхелия Футбол

Александр Головин высказался о критериях попадания в номинацию на «Золотой мяч».

– Недавно была церемония «Золотого мяча», и после этого пошли разговоры, что единственный парень из России, который может быть близок хотя бы к номинации – это Головин. Ты когда-нибудь думал, что уже входишь хотя бы в топ-50 футболистов Европы?

– Думать можно начинать, когда  в номинацию попал. А пока ты не попал – не понятно, то ли ты в топ-50, то ли в топ-500.  Ты же не знаешь этого.

– Что нужно сделать, чтобы попасть в номинацию?

– Думаю, что, очевидно, лучше играть.

– Может, надо выиграть чемпионат Франции, забить 15 мячей…

– Ну, это тоже правда. Думаю, командные успехи сейчас как будто даже важнее, чем личные достижения, как мне кажется. Даже в моменте получения «Золотого мяча» почему-то командные успехи учитываются даже больше, чем индивидуальные. Для меня это странно. Не знаю, почему так.

«Золотой мяч» дается тебе, потому что ты лучший игрок мира – при чем тут команда? Она может провалить сезон. К примеру, если бы я сыграл в «ПСЖ», может быть, 5 или 10 игр за сезон, хорошо отыграл, мы выиграли Лигу чемпионов – может, и я бы оказался в номинантах. Такое тоже может быть – это тоже немного странно.

– Хвича попал в номинанты, он провел в Италии всего лишь один год. Да, суперсезон, чемпионство…

– Я думаю, что чемпионство – это как раз-таки важный аспект. Но он и играл очень хорошо. То есть, он точно этого заслуживал, 100%, – сказал полузащитник «Монако» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну.

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16 комментариев
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Ответ Пацанчик реальный
Попал в ПСЖ и выйграл и ЛЧ….🤔🤔🤔Как думаете в чем загвоздка?
Загвоздка в букве "й" в слове "выиграл".
+29
0
+29
Меня тоже всегда это удивляло, и я не понимаю людей которые приводят аргументы в качестве получения золотого мяча-командные титулы. Золотой мяч Индивидуальная награда, за игру футболиста, за голы за передачи за финты, за вклад в командные действия, за оборонительные качества, за чтение игры, да хоть за что, главное ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ.
+16
-1
+15
Попал в ПСЖ и выйграл и ЛЧ….🤔🤔🤔Как думаете в чем загвоздка?
+6
-3
+3
Сашка не раз уже отмечал ПСЖ. Видать, очень хочется туда)
+2
0
+2
В канистру напрашивается что ли?
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0
Ответ Evgen_Hazard
Окажись Саня сейчас в Челси условно, был бы лидером в центре поля. Там по уровню близок только Энцо
наверно не ужились бы рядом с Мудриком
+2
-2
0
Ответ VERBLYUD
Лионель Андрес Месси получил ЗМ за сезон 22/23, в котором он играл в ПСЖ)
Комментарий удален модератором
Ответ Денис Ширинов
Комментарий удален модератором
Приятно познакомиться)
+1
-1
0
Ответ culpa
Загвоздка в букве "й" в слове "выиграл".
Молодец,угадал!)
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Ответ Пацанчик реальный
Молодец,угадал!)
Ещё бы пробелы после запятых, тогда вообще был бы праздник. Но это я так, просто мечтаю)
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Ответ DanielCarvalho
Меня тоже всегда это удивляло, и я не понимаю людей которые приводят аргументы в качестве получения золотого мяча-командные титулы. Золотой мяч Индивидуальная награда, за игру футболиста, за голы за передачи за финты, за вклад в командные действия, за оборонительные качества, за чтение игры, да хоть за что, главное ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ.
Тогда получается, что ЗМ 2010 и 2013 заслуженно получили Месси и Роналду? Как раз за индивидуальные достижения, без привязки к трофеям.
ЗМ - очень мутная награда, критерии получения которой каждый год меняются под конкретного игрока. Даже утверждённые пару лет назад критерии уже не имеют никакого значения.
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