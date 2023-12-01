Месси о Левандовском: «Его реакция на мои слова про «Золотой мяч» меня встревожила. Я был зол и игнорировал его на ЧМ, потому что был расстроен»
Лионель Месси рассказал о конфликте с Робертом Левандовским.
Роберт Левандовски в конце игры Польши с Аргентиной на ЧМ-2022 сфолил на капитане южноамериканской команды и после этого попытался пожать ему руку, но Месси демонстративно проигнорировал этот жест.
«Его заявление вывело меня из себя. Когда я получил «Золотой мяч» и сказал то, что сказал, я действительно говорил искренне. А то, как он об этом высказался, меня встревожило. Мы пересеклись, пообщались – было недопонимание.
Я проигнорировал его [на поле], потому что был расстроен, считал, что его высказывание было неуместным. Я был зол.
Потом он перешел в «Барселону», мы много говорили о клубе, городе. Все было в порядке», – сказал капитан сборной Аргентины в интервью Disney Star+.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Месси закомплексованный, обидчивый тихоня. О нем еще много что нового услышим.
Так же месси: левандовский вывел меня из себя своими словами про золотой мяч(
В.В.не даст соврать
Не повезло Кришти.
Якобы он подкупил судью...
18 Декабря.
Месси в целом провел сильнейший сезон в кризисной Барсе. Затащил кубок Испании и почти затащил чемпионство. Забил 30+ в чемпионате.
Потом поехал на Копу и затащил ее.
Барса только сейчас, спустя 3 года смогла выйти в плей-офф ЛЧ. Месси же критиковали за то, что он тащил Барсу до 1/4, 1/2 ЛЧ.
Модетаторы тоже с тонкой душевной организацией чтоль?
Слово Гном тут подзапретом ?
А все потому что Лео обиделся и очень зол.