Лионель Месси рассказал о конфликте с Робертом Левандовским.

в конце игры с на сфолил на капитане южноамериканской команды и после этого попытался пожать ему руку, но демонстративно проигнорировал этот жест.

«Его заявление вывело меня из себя. Когда я получил «Золотой мяч» и сказал то, что сказал, я действительно говорил искренне. А то, как он об этом высказался, меня встревожило. Мы пересеклись, пообщались – было недопонимание.

Я проигнорировал его [на поле], потому что был расстроен, считал, что его высказывание было неуместным. Я был зол.

Потом он перешел в «Барселону», мы много говорили о клубе, городе. Все было в порядке», – сказал капитан сборной Аргентины в интервью Disney Star+.

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