Месси о Левандовском: «Его реакция на мои слова про «Золотой мяч» меня встревожила. Я был зол и игнорировал его на ЧМ, потому что был расстроен»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Польши по футболу Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Роберт Левандовски ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Лионель Месси рассказал о конфликте с Робертом Левандовским.

Роберт Левандовски в конце игры Польши с Аргентиной на ЧМ-2022 сфолил на капитане южноамериканской команды и после этого попытался пожать ему руку, но Месси демонстративно проигнорировал этот жест.

«Его заявление вывело меня из себя. Когда я получил «Золотой мяч» и сказал то, что сказал, я действительно говорил искренне. А то, как он об этом высказался, меня встревожило. Мы пересеклись, пообщались – было недопонимание.

Я проигнорировал его [на поле], потому что был расстроен, считал, что его высказывание было неуместным. Я был зол.

Потом он перешел в «Барселону», мы много говорили о клубе, городе. Все было в порядке», – сказал капитан сборной Аргентины в интервью Disney Star+.

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88 комментариев
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А мы над Кришем смеялись, Месси после завершения карьеры переплюнет Рона всякими откровениями
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Куда смотрят пиарщики Месси?! Они не понимают, что этому перцу нельзя говорить не по согласованной бумажке?! Срочно опровержение и заминать!
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какой же Лео расчувствовавшийся
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Абду, 🐫, аф007, десант из мультипрофилей Риго уже тут
+20
-9
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Ответ Владимир Владимирович
А мы над Кришем смеялись, Месси после завершения карьеры переплюнет Рона всякими откровениями
Рон прямой и говорит что думает. Поэтому новости сразу выходят.
Месси закомплексованный, обидчивый тихоня. О нем еще много что нового услышим.
+36
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Месси: я не думаю о золотых мячах
Так же месси: левандовский вывел меня из себя своими словами про золотой мяч(
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Месси Диснею уже интервью даёт. Вот это уровень. Дональд Дак, Гуфи, Скрудж, Белоснежка и 6 гномов сидят с открытыми от восторга ртами.
+15
-8
+7
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Ответ Ам0рал
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Зеля каблуки не носит, чтобы казаться выше=)
+10
-3
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Маленький люди , почти все злые и злопамятные..
В.В.не даст соврать
+19
-15
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Ответ DiMaXFCZP
Зеля каблуки не носит, чтобы казаться выше=)
не каблуки, а пынеходы
+3
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Ответ Leon Petov
Все помнят тот украденный ЗМ, когда дали за победу на Копе и провал в клубе - 1/8 ЛЧ и 3 место в Ла Лиге. А индивидуально по гол+пас Роберт был далеко впереди
ты сначала думай о чем говоришь, дружище! Лео 9 раз бывал лучшим по стате гол+пас в год в 21 веке,кроме него никто больше двух не бывал. Лева и АНри имели по 2 года, остальные по 1) даже Роналду всего 1 раз бывал лучшим по этой стате.. получается(по твоей логике), Лео недополучил 1 ЗМ, а РОналду набрал аж на 4 больше) или это другое?! )) смешно!
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Ответ DiMaXFCZP
Зеля каблуки не носит, чтобы казаться выше=)
Каблуки со спортивками не сочетаются)))
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Ответ заблокированному пользователю
как ты после сегодняшнего унижения 0-3?
интер майами 14 е место в таблице хах)
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Ответ b_arfa
Он хотя бы искренен в интервью, а не на публике улыбается, говорит о великом противостоянии, а потом фан паблики лайкает с провокационными постами о Лео
ахаха, фанатики все оправдают. хренею с вас.
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Ответ ts2scn4jgy
Маленький люди , почти все злые и злопамятные.. В.В.не даст соврать
Да, забавно вышло с ЗМ 2020 - после позорного проигрыша от Баварии 2:8, в которой пеший опробовал роль "невидимки на поле" (которую он потом регулярно показывал в матчах плей-офф ЛЧ за ПСЖ) функционерам ФИФА стало ясно, что вручение Месси ЗМ в этом году обернется грандиозным позором, поэтому приняли решение - вручить ЗМ расстоеному поражением Месси в следующем году, а в 2020 никому не вручать, чтобы у пешего было ощущение, что награда ему вручена по совокупности двух сезонов🤬
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Ответ Universal1000
Вообще-то на момент завершения голосования Месси и по гол+пас был за год лучше. До сих пор конечно смешно, что кто-то думал, что впервые в истории ЗМ могут дать за голы в зассанской, никому от слова совсем не сдавшейся Бундеслиге, чтоо накх? ) Алло. Ахахаха. Это было ооочень смешно. В год, когда Гоат вытащил Аргентину на первое за 28 лет золото и взял с 4+5 гол+пас турнир континента. Континента, который 10 раз брал ЧМ. Какая еще Бундеслига лол. Смешнее был бы только середняк комичный Жоржиньо, но благо всюду взяла верх адекватность в расстановке мест итоговых, хотя как Жорж стал третьим игроком мира 2021-го года до сих пор все же загадка с т.з. прямой логики.
Почему Жоржиньо не дали ЗМ, если его дали Модричу за меньшее?)))
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Ответ Gelious
Куда смотрят пиарщики Месси?! Они не понимают, что этому перцу нельзя говорить не по согласованной бумажке?! Срочно опровержение и заминать!
А чего там заминать? Сказал, что ему не понравились слова Левандовского, а потом они всё обсудили и всё норм.
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Ответ Gelious
Ну что, довольны, что проплатили ему пенальти на ЧМ? Хороший идол вышел? В итоге молодежь не ведется на вот такое (хотя в молодости круто играл) и подкупал людей смотреть футбол.
Эх, теперь шейхи наверняка думают, что надо было Кришти проплатить ))))
Не повезло Кришти.
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Что-то уже стали надоедать эти аутистические рассуждения его постоянные... Все никак оправдаться не может...
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Ответ Ам0рал
Абду, 🐫, аф007, десант из мультипрофилей Риго уже тут
ну так завтра суббота, школы нет, отрываются мальцы
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Скоро выяснится, что Криш еще ангелочек по сравнению с обидчивым Лео))
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Ответ Proper Chels
Из-за ковида отменили вручение золотого мяча, а потом на Месси полился хейт за то, что он взял золотой мяч вообще за другой сезон. И все выставили так, будто Месси украл золотой мяч у Левандовски. Так что реакция Месси понятна. Это вообще безумие, что человека критикуют не только за поражения, но и за победы. Даже в этом сезоне полился хейт за то, что Лео получил золотой мяч за ЧМ. Вот это карьера у человека, хейтеры подгорают по поводу и без 🔥
Проиграл сегодня Аль Наср, а виноватым оказался Месси:)

Якобы он подкупил судью...
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Ответ Александр Кораблев
смотрю прибежали аль насральцы после 3-0))))
У них скоро годовщина боли )
18 Декабря.
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Ответ Ам0рал
Абду, 🐫, аф007, десант из мультипрофилей Риго уже тут
ещё какой-то корабль объявился🤣
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Ответ Team_Coach
Скоро выяснится, что Криш еще ангелочек по сравнению с обидчивым Лео))
а такие люди всегда как правило хорошие в скандалах не замечены, а потом оказывается что он по ночам на девок охотился.
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Ответ Роман
Так-то за Копу никогда даже ЗМ не вручали. Этот турнир пропускали Неймар, Роналдиньо и другие топовые игроки. Только с Месси эта Копа почему-то стала определяющей)
Да причем тут Копа?
Месси в целом провел сильнейший сезон в кризисной Барсе. Затащил кубок Испании и почти затащил чемпионство. Забил 30+ в чемпионате.
Потом поехал на Копу и затащил ее.
Барса только сейчас, спустя 3 года смогла выйти в плей-офф ЛЧ. Месси же критиковали за то, что он тащил Барсу до 1/4, 1/2 ЛЧ.
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Ответ Фут.Боль
Месси Диснею уже интервью даёт. Вот это уровень. Дональд Дак, Гуфи, Скрудж, Белоснежка и 6 гномов сидят с открытыми от восторга ртами.
У него бабки капают он Яблоко ТВ а это Дисней.
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Ответ Александр Кораблев
смотрю прибежали аль насральцы после 3-0))))
о, новый мессифан на спортсе😃 назовем тебя корабль
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Во-первых, каноничное число гномов 7)) но учитывая Месси получается 8)) Хотя, если ты подразумевал что меси один из 7 гномов то всё ок 😂
я сразу так и подумал, что Месси седьмой гном))
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Ответ yrok77
о, новый мессифан на спортсе😃 назовем тебя корабль
боюсь я тебя огорчу, я старый мессифан) бан пройдёт и я вернусь) ты только жди))
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Ответ Александр Кораблев
боюсь я тебя огорчу, я старый мессифан) бан пройдёт и я вернусь) ты только жди))
добро
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Ответ rigobersong
Ангелочек сегодня весь матч валялся и позорился:) Самый конечно эпичный момент был, когда он где-то возле бровки симулировал и в то время как 2 игрока соперник рядом стояли и пасовали друг другу, просто стоял в стороне и поднимал руки жалуясь арбитру:)) Устроил полнейшую клоунаду и цирк:)
Не, самый эпичный - это любимые хендэ хох и не давал Буну пробить свободный.. 😮
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Ответ ts2scn4jgy
Маленький люди , почти все злые и злопамятные.. В.В.не даст соврать
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Ответ Ирка Филькина
Маркетинг все решает Какая разница если ты рекорд Бундеса или АПЛ устанавливаешь
На рекорд Бундеса действительно всем плевать.
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Ответ Владимир Владимирович
А мы над Кришем смеялись, Месси после завершения карьеры переплюнет Рона всякими откровениями
Прекрати судить по себе
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Ответ AF007
1) Победа на Копе > победа в бундесферме. 2) Индивидуально узкопрофильный замыкальщик может быть кого-то впереди только во сне
На Копе, ни полуфинале ни в финале, Месси на поле не было видно. Если он такой справедливый и правильный, что-то он не сказал, что финале нам помогли судьи. Ибо на Неймаре у нас как минимум 2 красные должны были быть, а то и более. Поймите любое лечение, связанное с увеличением массы, роста, силы, это все запрешенное препараты. Без роста гормонов, Месси не добрал бы 11--15 см роста, это автоматически уменьшает шаг на 15-20 см минимум. А с такими данными его любая зашита съела бы, и не факт что он стал бы значимым футболистом. Но ничего вы минусы ставьте, вы же такие правдорубы в месте с Месси.
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Ответ заблокированному пользователю
как ты после сегодняшнего унижения 0-3?
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Я считаю, что пора заканчивать верить всяким телегам и пабликам с прогнозами на спорт. Один развод. Есть старый 10-тилетний сервис. Найдите его в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз». Гарантии, отчеты. МАТЧ ТВ о них сюжет показывал.
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Левандовски конечно мерзкий типок.
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ревность Месси можно понять, в равных условиях поляк неоднократно порол его, потом ещё и барсу вел к победе в примере))
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Модератор был расстроен, считал, что мое высказывание было неуместным. Он был зол.

Модетаторы тоже с тонкой душевной организацией чтоль?
Слово Гном тут подзапретом ?
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«Слова моей подружки»
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А потом - серия пенальти?
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Теперь понятно почему Икарди выгнали из сборной. Та же самая учесть ждет Гарначо.
А все потому что Лео обиделся и очень зол.
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