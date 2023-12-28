Глава Ла Лиги Тебас попросил суд ЕС изменить пресс-релиз по Суперлиге: «Формулировка привела к неверному толкованию вердикта. Почти никто не понял эффекта решения – скорее наоборот»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас Европейский союз Суперлига Европы Футбол

Ла Лига попросила у Европейского суда изменить пресс-релиз по делу Суперлиги.

Напомним, 21 декабря, суд ЕС постановил, что «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением», а правила этих организаций противоречат законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас направил в суд письмо с требованием изменить пресс-релиз по Суперлиге. Ранее аналогичные требования выдвинул УЕФА, отметив, что заявление суда для прессы «не соответствует самому решению».

«Я ценю усилия по сохранению беспристрастности, отраженные в вердикте. На фоне столь похвальной попытки Суда прояснить нюансы и воздержаться от какой-либо оценки, вызывает удивление формулировка официального пресс-релиза, важность и влияние которого на средства массовой информации привели к неправильному толкованию истинного юридического смысла этого решения.

Вынужден констатировать, что заявление, касающееся дела Суперлиги, совершенно не соответствует указанным условиям. Напротив, оно транслирует некоторые выводы о вердикте, которые не соответствуют действительности. Все это противоречит самой элементарной этике журналистики и коммуникации.

Официальный пресс-релиз Европейского суда, на котором основывали свои сообщения все СМИ, содержал ошибочный заголовок, который привел в замешательство журналистов и всех, кто согласился с этим заявлением.

Достаточно бегло просмотреть информацию о приговоре, опубликованную в средствах массовой информации, большая часть которых ссылается на пресс-релиз, чтобы констатировать, что почти никто не понял практического эффекта этого решения – скорее наоборот», – написал Тебас в своем письме.

Суперлига о требовании УЕФА изменить пресс-релиз суда ЕС: «Они не прислушиваются к правосудию и не понимают, что их монополии конец»

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13 комментариев
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Два юриста - три мнения
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Сумасшедший мир внатуре ) всякие тексты на много страниц , которые никто не понимает ))
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Тебаса спросить забыли
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Тебасу и УЕФА не понравилось что преступление, назвали преступлением)
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Главный вопрос - в итоге Суперлигу разрешили или нет ?
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Кручу верчу обмануть хочу. В статье много слов, но смысл заголовка так и не раскрыл. Разрешили или нет.
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Ну по этому точно суперлига по первому ударит. Продать матчи дублей "Мадрида" и "Барсы" только себе на новые штаны сможет.
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вот прямо сейчас Европейский суд так и сделает...
и во всеуслышанье объявит... мы облажались
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Ответ Тиджани Бабангида
Главный вопрос - в итоге Суперлигу разрешили или нет ?
Не запретили)
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