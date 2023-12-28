Суперлига о требовании УЕФА изменить пресс-релиз суда ЕС: «Они не прислушиваются к правосудию и не понимают, что их монополии конец»
В Суперлиге ответили УЕФА на требование в адрес суда Евросоюза.
Ранее УЕФА направил в суд ЕС требование изменить пресс-релиз о решении по Суперлиге из-за того, что он «неточный» и «не соответствует самому решению».
21 декабря суд ЕС постановил, что «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением», а правила этих организаций противоречат законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.
«УЕФА не прислушивается к правосудию. УЕФА не понимает, что его монополия закончилась и его привилегиям нет места в Европе. Правосудие сказало ему очень четко: вы больше не можете угрожать или наказывать клубы, которые хотят продвигать альтернативные турниры.
А они все равно продолжают оказывать давление на клубы и, что удивительно, на сам суд Европейского союза», – заявили в Суперлиге.
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Нравится мне вот это - деньги приносят клубы типа Реала, только все эти клубы не в вакууме находятся, им нужны клубы середняки или аутсайдеры (не воспитанниками же играют в Мадриде) и если их не будет, то не будет и Реала. С кем соревноваться? С Барселоной 38 матчей в год играть?
Не удивлюсь, если УЕФА сейчас выкатит обвинение в антисемитизме
УЕФА потеряет свою власть в любом случае, будет ли Суперлига или нет - неважно.