Суперлига о требовании УЕФА изменить пресс-релиз суда ЕС: «Они не прислушиваются к правосудию и не понимают, что их монополии конец»

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига УЕФА Суперлига Европы Футбол

В Суперлиге ответили УЕФА на требование в адрес суда Евросоюза.

Ранее УЕФА направил в суд ЕС требование изменить пресс-релиз о решении по Суперлиге из-за того, что он «неточный» и «не соответствует самому решению».

21 декабря суд ЕС постановил, что «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением», а правила этих организаций противоречат законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

«УЕФА не прислушивается к правосудию. УЕФА не понимает, что его монополия закончилась и его привилегиям нет места в Европе. Правосудие сказало ему очень четко: вы больше не можете угрожать или наказывать клубы, которые хотят продвигать альтернативные турниры.

А они все равно продолжают оказывать давление на клубы и, что удивительно, на сам суд Европейского союза», – заявили в Суперлиге.

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30 комментариев
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Пока вижу только много понтов и популизма от Суперлиги
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Ответ Benjamin
Чефирин и Инфантино в агонии🤣 так или иначе, совсем скоро футбол станет чем-то вроде нба или нхл со своими особенностями и диктовать условия будут клубы, а не какие-то мутные организации.
Очень мне интересно посмотреть откуда клубы будут брать игроков, или все думают, что в условной Норвегии для Реала просто так растить игроков будут? Или Германии, или Франции, откуда там ещё скупают футболистов.
Нравится мне вот это - деньги приносят клубы типа Реала, только все эти клубы не в вакууме находятся, им нужны клубы середняки или аутсайдеры (не воспитанниками же играют в Мадриде) и если их не будет, то не будет и Реала. С кем соревноваться? С Барселоной 38 матчей в год играть?
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Ответ Николай Бойко
Пока вижу только много понтов и популизма от Суперлиги
Приходится соответствовать названию, более пафосного названия чем "Суперлига" сложно придумать, если только какая-нибудь "Супер-пупер-дуперлига")
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Вперёд, Мадрид! Дави жулье!

Не удивлюсь, если УЕФА сейчас выкатит обвинение в антисемитизме
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прямо как мем "они не понимают..."
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Подготовьте попкорны нас ждёт долгий сериал
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Мне кажется , что в от разборок уефа и суперлиги клубы только выиграют. Пойдет ли это на пользу зрителей сложно сказать.
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Как монополия ушла если именно УЕФА по решению суда выдает лицензию на новое соревнования, а тот формат который хочет сделать Суперлига у них нет шансов получить лицензию
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УЕФА: Суперлига это антисемитизм
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На самом деле судьба Суперлиги - в руках "Спартака" и "Зенита". Стоит им только заявить о присоединении к Суперлиге, суд ЕС изменит не только свой пресс-релиз, но и вердикт...
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Ответ ман сити фейк
Подготовьте попкорны нас ждёт долгий сериал
С сомнительным концом или развязкой.
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Ответ Johnie
С сомнительным концом или развязкой.
Только для недалеких людей этот финал «сомнительный».
УЕФА потеряет свою власть в любом случае, будет ли Суперлига или нет - неважно.
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Ответ feelthedroom@mail.ru
Только для недалеких людей этот финал «сомнительный». УЕФА потеряет свою власть в любом случае, будет ли Суперлига или нет - неважно.
Почему в любом случае?
+2
-2
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Ответ feelthedroom@mail.ru
Со стороны уефа и фифа))
Со стороны всех. Этот проект может уйти в небытие вместе со смертью дедушки Переса, а он двигатель этой затеи
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Ответ ман сити фейк
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а чего долгий? Вот если ща случится так, что условная Барса займёт 5е место в Ла-Лиге, а по новому регламенту 2 из 4 новых мест как раз для этого и выделены. И вот уже не 2 команды по спортивному принципу, пройдя отборочные, попадут в ЛЧ, а Барса и ещё кто-то. А другие посмотрят на это и скажут: и это то, чего так хотели УЕФА? А тут хоба - СЛ говорит: вы чемпион своей страны, но не попали в ЛЧ? Не беда - давайте к нам. Другие увидят это и пойдут. А ЛЧ со временем в Лигу Европы превратится. Нет, конечно, там будут всякие подлизы УЕФАшные и катарские сидеть... Но грошь-цена будет их титулам, если реальные чемпионы и крупные команды пойдут в СЛ.
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Ответ Николай Бойко
Пока вижу только много понтов и популизма от Суперлиги
Пока у УЕФА были все карательные рычаги, странно было бы видеть, например, параллельный с еврокубками турнир. Бан в национальном чемпионате сейчас на раз могут организовать из УЕФА через национальную федерацию.
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