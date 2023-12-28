Суперлига о требовании УЕФА изменить пресс-релиз суда ЕС: «Они не прислушиваются к правосудию и не понимают, что их монополии конец»

В Суперлиге ответили УЕФА на требование в адрес суда Евросоюза.

Ранее УЕФА направил в суд ЕС требование изменить пресс-релиз о решении по Суперлиге из-за того, что он «неточный» и «не соответствует самому решению».

21 декабря суд ЕС постановил, что «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением», а правила этих организаций противоречат законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

«УЕФА не прислушивается к правосудию. УЕФА не понимает, что его монополия закончилась и его привилегиям нет места в Европе. Правосудие сказало ему очень четко: вы больше не можете угрожать или наказывать клубы, которые хотят продвигать альтернативные турниры.

А они все равно продолжают оказывать давление на клубы и, что удивительно, на сам суд Европейского союза», – заявили в Суперлиге.

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