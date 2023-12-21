Глава Ла Лиги о суде ЕС: «Это не значит, что Суперлигу должны разрешить – у ФИФА и УЕФА есть четкие правила, а не просто решение лидеров. Но кто-то будет кутить в баре до 5 утра, как гендиректор Райхарт сегодня ночью»

Хавьер Тебас резко высказался о реакции на решение суда ЕС в пользу Суперлиги.

По мнению президента , решение суда не означает разрешения на запуск Суперлиги.

«Они уже начинают одурманивать, как и предупреждалось. Они всегда могли организовать соревнования вне УЕФА и ФИФА, это нельзя запретить. Вопрос в том, на каких условиях они должны находиться под эгидой УЕФА и ФИФА.

Речь идет том, что необходимы прозрачные, четкие, объективные правила для утверждения турниров, которые не основываются только на неодобрении – должна быть нормативная структура, объективная, требующая равных условий для всех, а не личное решение отдельных руководителей ФИФА и УЕФА, потому что в этом случае я оказался бы в ситуации «злоупотребления доминирующей властью».

Уже в 2022 году УЕФА ввел процедуру авторизации новых заявок, таких как заявка Суперлиги.

Во избежание сомнений и искажений, которые уже начались со стороны основателей [Суперлиги] и ее влиятельных сторонников, предпоследний абзац релиза суда ЕС гласит: «Соревнования, подобные , не обязательно должны быть разрешены. Поставив вопросы общего характера, касающиеся правил ФИФА и УЕФА, Европейский Суд не выносит решения по этому конкретному проекту».

Но кто-то по ошибке снова будет кутить в баре до 5 утра, как это, похоже, сегодня ночью делал генеральный директор [Суперлиги] Бернд Райхарт.

Суд ЕС утверждает, что правила допуска к соревнованиям ФИФА и УЕФА должны быть прозрачными, а не то, что они должны разрешить Суперлигу. Напротив, он указывает на то, что критерии допуска к соревнованиям должны быть прозрачными, объективными и недискриминационными – все это совершенно несовместимо с Суперлигой», – написал в твиттере.

Суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги и постановил, что «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением»

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