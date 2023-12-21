Глава Ла Лиги о суде ЕС: «Это не значит, что Суперлигу должны разрешить – у ФИФА и УЕФА есть четкие правила, а не просто решение лидеров. Но кто-то будет кутить в баре до 5 утра, как гендиректор Райхарт сегодня ночью»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига УЕФА ФИФА Хавьер Тебас соцсети алкоголь и спорт Суперлига Европы Бернд Райхарт Футбол

Хавьер Тебас резко высказался о реакции на решение суда ЕС в пользу Суперлиги.

По мнению президента Ла Лиги, решение суда не означает разрешения на запуск Суперлиги.

«Они уже начинают одурманивать, как и предупреждалось. Они всегда могли организовать соревнования вне УЕФА и ФИФА, это нельзя запретить. Вопрос в том, на каких условиях они должны находиться под эгидой УЕФА и ФИФА.

Речь идет  том, что необходимы прозрачные, четкие, объективные правила для утверждения турниров, которые не основываются только на неодобрении – должна быть нормативная структура, объективная, требующая равных условий для всех, а не личное решение отдельных руководителей ФИФА и УЕФА, потому что в этом случае я оказался бы в ситуации «злоупотребления доминирующей властью».

Уже в 2022 году УЕФА ввел процедуру авторизации новых заявок, таких как заявка Суперлиги.

Во избежание сомнений и искажений, которые уже начались со стороны основателей [Суперлиги] и ее влиятельных сторонников, предпоследний абзац релиза суда ЕС гласит: «Соревнования, подобные Суперлиге, не обязательно должны быть разрешены. Поставив вопросы общего характера, касающиеся правил ФИФА и УЕФА, Европейский Суд не выносит решения по этому конкретному проекту».

Но кто-то по ошибке снова будет кутить в баре до 5 утра, как это, похоже, сегодня ночью делал генеральный директор [Суперлиги] Бернд Райхарт.

Суд ЕС утверждает, что правила допуска к соревнованиям ФИФА и УЕФА должны быть прозрачными, а не то, что они должны разрешить Суперлигу. Напротив, он указывает на то, что критерии допуска к соревнованиям должны быть прозрачными, объективными и недискриминационными – все это совершенно несовместимо с Суперлигой», – написал Тебас в твиттере.

Суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги и постановил, что «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением»

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36 комментариев
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Какой же мелочный тип, на личности ещё и переходит. Что ему до того, чем Райхарт будет заниматься то. То как он опускается до эмоций и показывает его нулевой профессионализм!
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Ответ JENNINGS
Хоть я и болельщик «Мадрида», и сейчас на меня свалятся тонны минусов, на данный момент я не изменил своего мнения с апреля 2021 г. Футбол должен быть для всех, а не только для избранных. Суперлига окончательно похоронит домашние чемпионаты и Еврокубки. Пока нет представления, как это будет выглядеть, но я считаю, что эта революция ещё больше может усугубить положение футбола и как спорта, и как медиа
Как турнир альтернатива ЛЧ развалит чемпионат Испании?
+8
-3
+5
Тебас ты тут уже не папа.
+8
-5
+3
Тебас думает обо всем и обо всех только не а Ла Лиги
+3
-2
+1
У фифа за почти 120 лет существования было всего 9 президентов. 5 из которых освободили должность только после смерти. Два предшественника лысого были замешаны в коррупции, с последним просто пока еще не ясно, еще не запалился. В уефа все примерно так же, только последний вообще поехавший. Лобби управляет футболом.
+2
-1
+1
Ответ JENNINGS
Хоть я и болельщик «Мадрида», и сейчас на меня свалятся тонны минусов, на данный момент я не изменил своего мнения с апреля 2021 г. Футбол должен быть для всех, а не только для избранных. Суперлига окончательно похоронит домашние чемпионаты и Еврокубки. Пока нет представления, как это будет выглядеть, но я считаю, что эта революция ещё больше может усугубить положение футбола и как спорта, и как медиа
радостно видеть, что у Реала ещё остались адекватные фанаты 🤝
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Ответ Proper Chels
Тебас, ты годами тащил полит проект с Мадрида и такая вот благодарность. Пора отправлять Реал в 3 лигу, этот клуб мечтает уничтожить футбол и ограбить АПЛ. Но у него ничего не выйдет.
👍👍👍
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Ответ Universal1000
Да, сика. Иногда запредельно алчный Перес служит на благо Барселоны. Его жажда бабла полезна бывает да, хехе. Так всегда было, и в середине нулевых с калактикос потешным, так будет и сейчас. Лапорта этим пользовался. И в середине нулевых. Попользуется и сейчас 😋
Ну, время такое. Лапорте приходится сидеть под столом у Флорентино, чтобы спасти свой позорный клубец))
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Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
Да, сика. Иногда запредельно алчный Перес служит на благо Барселоны. Его жажда бабла полезна бывает да, хехе.
Так всегда было, и в середине нулевых с калактикос потешным, так будет и сейчас.
Лапорта этим пользовался. И в середине нулевых. Попользуется и сейчас 😋
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Ответ Universal1000
а) Барселона получит миллиард и вернет положение одной из доминант на трансферном рынке б) Потолком расходов убить перевес шейх проектов экономический сложившийся. Шеб больше без приколов аля параллизующих великие клубы уводов Неймара за 222 за неделю до старта сезона. с) Убрать 14 КЧ Реала в архив уефашный и начать новый самый престижный и сильный клубный турнир мира с нуля. Дополнительная мотивация всем участникам. По моему все очень даже нормально. Че ты бузишь? ЛЧ обьективно за последние 5-7 лет деграднула и всем надоела, новый формат не спасет.
А чем старый формат ЛЧ плох? Да, у УЕФА есть проблемы, но это не повод уходить из турнира и создавать новый, где «Реал» с условным «Юве» будет по 50 раз подряд. Кому это интересно будет?
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Ответ Денис Васильев
радостно видеть, что у Реала ещё остались адекватные фанаты 🤝
Суперлига окончательно похоронит домашние чемпионаты и Еврокубки

в этом вся цель суперлиги! забрать все доходы (всех спонсоров и зрителей) себе!
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Ответ Universal1000
а) Барселона получит миллиард и вернет положение одной из доминант на трансферном рынке б) Потолком расходов убить перевес шейх проектов экономический сложившийся. Шеб больше без приколов аля параллизующих великие клубы уводов Неймара за 222 за неделю до старта сезона. с) Убрать 14 КЧ Реала в архив уефашный и начать новый самый престижный и сильный клубный турнир мира с нуля. Дополнительная мотивация всем участникам. По моему все очень даже нормально. Че ты бузишь? ЛЧ обьективно за последние 5-7 лет деграднула и всем надоела, новый формат не спасет.
Комментарий удален модератором
Ответ JENNINGS
А зачем вообще создавать альтернативу того, что и так работает практически идеально? Со следующего сезона - новый формат ЛЧ, вы знаете, как он будет работать на практике?
Новый формат, я видел как он работает в киберспорте, достаточно интересно, но там нет ничьих, как оно будет в футболе пока не очень догадываюсь. Зачем альтернатива, мне нравится идея единой лиги сильнейших клубов с возможностью вылета в низший дивизион, а в плохой перспективе и вообще из суперлиги, в то же время тот же Кадис может войти в суперлигу успешно выступив в чемпионате и в перспективе попасть в дивизион стар. Больше элитных матчей
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Ответ Twisted Fate
Как турнир альтернатива ЛЧ развалит чемпионат Испании?
Постепенно до этого дойдет, это логический конец. Лягушку будут медленно варить.

Вот уже сейчас возникает вопрос о том, куда они собирались впихивать 14 матчей суперлиги в групповом этапе, если оставить нацчемпионаты, кубки и сборные как есть. 14 матчей вместо 8 в ЛЧ по новому формату, где игры будут ещё в январе. Будут просить сократить нацкубки и чемпионаты? Боюсь матчи начнут проходить параллельно с чемпионатами, и будет полные два круга на 30 матчей в СЛ. Ну это если идея реализуется успешно на первых этапах.
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Ответ Twisted Fate
Как турнир альтернатива ЛЧ развалит чемпионат Испании?
А зачем вообще создавать альтернативу того, что и так работает практически идеально? Со следующего сезона - новый формат ЛЧ, вы знаете, как он будет работать на практике?
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От чего бомбит у Тебаса? Он на зарплате у Чифирина? Реал с Барсой не собираются уходить из чемпионата, а какая ему разница где им играть по средам в УЕФА или Суперлиге?
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Тебас, ты годами тащил полит проект с Мадрида и такая вот благодарность.

Пора отправлять Реал в 3 лигу, этот клуб мечтает уничтожить футбол и ограбить АПЛ. Но у него ничего не выйдет.
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ДАЁШ СУПЕРЛИГУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
УЕФА и ФИФА акулы империализма и прислужники режима чемберлена и муссолини !!!!!!!!!!!!
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я тоже сегодня до 5 кутил, какое совпадение!
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« Они всегда могли организовать соревнования вне УЕФА и ФИФА, это нельзя запретить. Вопрос в том, на каких условиях они должны находиться под эгидой УЕФА и ФИФА.
Что он вообще сказал, сам понимает ??
Его слова можно принять как " им можно, но нельзя"
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Эх, сейчас бы в бар, да чтобы до 5 утра кутить!
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ну обзовите товарняком и мутите че
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Засланный казачок призванный развалить Ла Лигу.
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Здесь просто крутятся большие договора, деньги.
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суперлига по замыслу переса должна заменить и вытеснить лч уефа, спрашивается зачем тогда участники суперлиги так стремятся остаться в лч??? ну играй в своей суперлиге, ясен перец что одни и те же клубы физически не смогут сыграть и там и там, аналогично и с нац чемпионатами которые вряд ли "интересны" пересу и К (ведь играть будут каждую неделю и наверняка в праймовые выходные)
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Глава Ла Лиги может курить писю. Это последний человек, к которому прислушиваются. Старпер живет в прошлом веке до сих пор, идиот.
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Предложи что-то получше, господин Тебас, кроме оскорблений и решений, которые увеличивают пропасть между Ла Лигой и АПЛ.
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какое-то шапито!
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Ух как эти жалкие чинуши извиваются, как ужи на сковороде) Грядёт передел финансовых потоков и ни одну копеечку терять не хочется.
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