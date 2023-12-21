Глава Ла Лиги о суде ЕС: «Это не значит, что Суперлигу должны разрешить – у ФИФА и УЕФА есть четкие правила, а не просто решение лидеров. Но кто-то будет кутить в баре до 5 утра, как гендиректор Райхарт сегодня ночью»
Хавьер Тебас резко высказался о реакции на решение суда ЕС в пользу Суперлиги.
По мнению президента Ла Лиги, решение суда не означает разрешения на запуск Суперлиги.
«Они уже начинают одурманивать, как и предупреждалось. Они всегда могли организовать соревнования вне УЕФА и ФИФА, это нельзя запретить. Вопрос в том, на каких условиях они должны находиться под эгидой УЕФА и ФИФА.
Речь идет том, что необходимы прозрачные, четкие, объективные правила для утверждения турниров, которые не основываются только на неодобрении – должна быть нормативная структура, объективная, требующая равных условий для всех, а не личное решение отдельных руководителей ФИФА и УЕФА, потому что в этом случае я оказался бы в ситуации «злоупотребления доминирующей властью».
Уже в 2022 году УЕФА ввел процедуру авторизации новых заявок, таких как заявка Суперлиги.
Во избежание сомнений и искажений, которые уже начались со стороны основателей [Суперлиги] и ее влиятельных сторонников, предпоследний абзац релиза суда ЕС гласит: «Соревнования, подобные Суперлиге, не обязательно должны быть разрешены. Поставив вопросы общего характера, касающиеся правил ФИФА и УЕФА, Европейский Суд не выносит решения по этому конкретному проекту».
Но кто-то по ошибке снова будет кутить в баре до 5 утра, как это, похоже, сегодня ночью делал генеральный директор [Суперлиги] Бернд Райхарт.
Суд ЕС утверждает, что правила допуска к соревнованиям ФИФА и УЕФА должны быть прозрачными, а не то, что они должны разрешить Суперлигу. Напротив, он указывает на то, что критерии допуска к соревнованиям должны быть прозрачными, объективными и недискриминационными – все это совершенно несовместимо с Суперлигой», – написал Тебас в твиттере.
Суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги и постановил, что «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением»
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Так всегда было, и в середине нулевых с калактикос потешным, так будет и сейчас.
Лапорта этим пользовался. И в середине нулевых. Попользуется и сейчас 😋
в этом вся цель суперлиги! забрать все доходы (всех спонсоров и зрителей) себе!
Вот уже сейчас возникает вопрос о том, куда они собирались впихивать 14 матчей суперлиги в групповом этапе, если оставить нацчемпионаты, кубки и сборные как есть. 14 матчей вместо 8 в ЛЧ по новому формату, где игры будут ещё в январе. Будут просить сократить нацкубки и чемпионаты? Боюсь матчи начнут проходить параллельно с чемпионатами, и будет полные два круга на 30 матчей в СЛ. Ну это если идея реализуется успешно на первых этапах.
Пора отправлять Реал в 3 лигу, этот клуб мечтает уничтожить футбол и ограбить АПЛ. Но у него ничего не выйдет.
УЕФА и ФИФА акулы империализма и прислужники режима чемберлена и муссолини !!!!!!!!!!!!
Что он вообще сказал, сам понимает ??
Его слова можно принять как " им можно, но нельзя"