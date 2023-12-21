Тебас о Суперлиге: «Не видел очереди из клубов, поддержавших Переса. Турнир между «Реалом» и «Барсой» будет проходить каждую неделю»

Хавьер Тебас считает, что у Суперлиги нет шансов на реализацию проекта.

Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу , постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».

«Шансы равны нулю, прочтите постановление. Они равны нулю. Сегодня я намного счастливее, потому что гораздо больше уверен в том, что произойдет в европейском футболе, по крайней мере, в ближайшие 15 лет».

О «злоупотреблении властью»

«Важный вопрос. В постановлении не говорится, что УЕФА не может обладать монополией на проведение соревнований, обратите внимание, что в нем этого не говорится, потому что монополия может существовать.

В нем говорится, что в рамках этого монопольного положения «есть часть, которая заключается в том, что УЕФА должен санкционировать новые соревнования, что может повлечь за собой злоупотребление властью». Но это злоупотребление властью должно быть рассмотрено национальным судом».

О том, могут ли ряд клубов организовать Суперлигу

«Под эгидой УЕФА – нет. Сами они могли сделать это и раньше, или они не проводят товарищеские матчи?

Я не видел очереди из клубов, которые выступили бы в поддержку Флорентино [Переса]. Я видел только один клуб – тот, который будет играть в турнире из двух команд, который будет проходить между « » и «Барселоной» каждую неделю.

Посмотрим, какие клубы еще выпустят заявления, но обсуждаемая тема предельно ясна: Суперлига не была разрешена», – сказал президент .

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