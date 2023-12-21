Тебас о Суперлиге: «Не видел очереди из клубов, поддержавших Переса. Турнир между «Реалом» и «Барсой» будет проходить каждую неделю»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас Флорентино Перес Суперлига Европы Футбол

Хавьер Тебас считает, что у Суперлиги нет шансов на реализацию проекта.

Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением». 

«Шансы равны нулю, прочтите постановление. Они равны нулю. Сегодня я намного счастливее, потому что гораздо больше уверен в том, что произойдет в европейском футболе, по крайней мере, в ближайшие 15 лет».

О «злоупотреблении властью»

«Важный вопрос. В постановлении не говорится, что УЕФА не может обладать монополией на проведение соревнований, обратите внимание, что в нем этого не говорится, потому что монополия может существовать.

В нем говорится, что в рамках этого монопольного положения «есть часть, которая заключается в том, что УЕФА должен санкционировать новые соревнования, что может повлечь за собой злоупотребление властью». Но это злоупотребление властью должно быть рассмотрено национальным судом».

О том, могут ли ряд клубов организовать Суперлигу

«Под эгидой УЕФА – нет. Сами они могли сделать это и раньше, или они не проводят товарищеские матчи?

Я не видел очереди из клубов, которые выступили бы в поддержку Флорентино [Переса]. Я видел только один клуб – тот, который будет играть в турнире из двух команд, который будет проходить между «Реалом» и «Барселоной» каждую неделю.

Посмотрим, какие клубы еще выпустят заявления, но обсуждаемая тема предельно ясна: Суперлига не была разрешена», – сказал президент Ла Лиги

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22 комментария
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Вообще-то я видел эту очередь в первый же день объявления Суперлиги. В ней было не меньше десяти клубов мирового уровня.

Потом запугали, задавили и зашантажировали, но эта очередь была сразу.
+16
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+13
Ответ QWertY
Я вот одно не пойму, если Уефа такие плохие, если ЛЧ неприбыльный турнир, если Лол лига непривлекательная лига, то почему Риал и Бчк тупо не снимутся с них, а наконец начнут играть под эгидой Мем…т.е. Суперлиги?
ты видимо из тех людей, которые думают что бездомным просто нужно купить дома, чтобы перестать быть бездомными.
+13
-2
+11
Ответ Natan Pilkin
Вообще-то я видел эту очередь в первый же день объявления Суперлиги. В ней было не меньше десяти клубов мирового уровня. Потом запугали, задавили и зашантажировали, но эта очередь была сразу.
Когда будет так, что с клубами за участие в суперлиге нельзя будет сделать по сути хоть что-то, все мигом в нее войдут, как было изначально
+7
-2
+5
Если Тебас говорит, что всё хорошо, то я б на месте руководства УЕФА начал бы сидьно переживать. Он и про Ла Лигу говорит, что она лучше АПЛ..
+5
-2
+3
Ну их то будут смотреть в отличие от ла лиги :)
+3
-1
+2
Даже преданный глор Реала Тебас весь день троллит дона Переса, да что ты будешь делать.
Нехило так Перес подорвал репутацию второго мадридского.
+5
-3
+2
если около топовые клубы согласятся,они получат хорошие деньги и могут купить добротных игроков,тогда супер лига могут составить конкуренцию хуефа
+2
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Ответ Бавария 09
Откуда интересно они получат хорошие деньги, спонсоры что идиоты
ну как я помню обещали 6 миллиардов выделит на организацию турнира
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Вылез главный фанат уефа
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Стандартное консервативное мышление человека, который уцепился за свое место и ничего не хочет развивать: ни у себя, ни за пределами. Само как-то решится. Перес показал себя очень качественным управленцем и бизнесменом, который выстроил просто какую-то империю. Это просто первый шаг. Не удивлюсь, если через 2-3 года тот же Тебас будет говорить о том, как много Суперлига дала испанскому футболу
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Походу, Тебас на спортсе в комментах сидит
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С Чеферином на пару шутку придумали.
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Ответ Рустам Ахалавов
если около топовые клубы согласятся,они получат хорошие деньги и могут купить добротных игроков,тогда супер лига могут составить конкуренцию хуефа
Откуда интересно они получат хорошие деньги, спонсоры что идиоты
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Ответ Рустам Ахалавов
ну как я помню обещали 6 миллиардов выделит на организацию турнира
Ну так на организацию....и не на околотопов или вы думаете, что спонсорам все равно на какие клубы выделять средства
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