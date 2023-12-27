УЕФА направил в суд ЕС требование изменить пресс-релиз о решении по Суперлиге из-за того, что он «неточный» и «не соответствует самому решению»

УЕФА хочет, чтобы Европейский суд изменил заявление для прессы насчет Суперлиги.

Как стало известно 21 декабря, суд ЕС постановил, что «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением», а правила этих организаций противоречат законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

The Times передает, что юристы Союза европейских футбольных ассоциаций направили в суд письмо с требованием изменить пресс-релиз, утверждая, что он «неточный» и «не соответствует самому решению». Высокопоставленные лица сообщили газете, что, по их мнению, заявление для прессы было специально дополнено с целью привлечения дополнительного внимания.

В УЕФА считают, что решение суда не является одобрением создания , как это якобы позиционируют сторонники нового турнира. В направленном регулятором письме говорится, что в пресс-релизе не указана та часть решения, в которой разъясняется, что спортивные организации могут добиваться освобождения от участия в еврокубках в том случае, если смогут доказать соответствие такого шага общественным интересам.

Касательно тезиса о злоупотреблении «доминирующим положением» в письме УЕФА говорится, что подобное обвинение носит «чрезвычайно серьезный характер» и влияет на восприятие и репутацию Союза европейских футбольных ассоциаций. При этом юристы указывают на то, что в самом решении суда «такого вывода» вообще нет.

По поводу слов из пресс-релиза о том, что «правила УЕФА и , касающиеся использования медиаправ, таковы, что наносят ущерб европейским футбольным клубам», в письме заявляется, что они «вводят в заблуждение и не отражают содержание решения», в котором хоть и отмечается, что «совместная продажа прав может привести к ограничению конкуренции», но в то же время на нескольких страницах разъясняется, почему такое ограничение может быть оправданным.

Глава отдела коммуникаций Европейского суда Хуан Карлос Гонсалес Альварес сообщил The Times, что не будет публично отвечать на письмо УЕФА, подчеркнув, что пресс-релиз – это «неофициальный документ для использования в СМИ, не имеющий обязательной силы».

Гендиректор Суперлиги о решении суда ЕС: «С монополией УЕФА покончено. Футбол стал свободным: клубам не грозят санкции, они могут сами определять свое будущее»

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