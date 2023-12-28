Роберто Мартинес об 11-метровом в пользу «Сити» в игре с «Эвертоном»: «Футбольные люди знают, что это не пенальти. Правило не соответствует духу игры»
Роберто Мартинес оценил назначение пенальти в игре «Эвертон» – «Манчестер Сити» (1:3).
В середине второго тайма матча АПЛ судья Джон Брукс назначил 11-метровый за игру хавбека мерсисайдцев Амаду Онана рукой.
«На мой взгляд, это и близко не пенальти. Футбольные люди знают, что это не пенальти. То, с какой жаждой «Сити» праздновал это решение, говорит о многом.
Решение нужно было пересмотреть, а правило не соответствует духу игры», – сказал главный тренер сборной Португалии.
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Это к чему? Если команда радуется назначенному пенальти, то пенальти левый?