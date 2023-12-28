Роберто Мартинес об 11-метровом в пользу «Сити» в игре с «Эвертоном»: «Футбольные люди знают, что это не пенальти. Правило не соответствует духу игры»

Роберто Мартинес оценил назначение пенальти в игре «Эвертон» – «Манчестер Сити» (1:3).

В середине второго тайма матча судья назначил 11-метровый за игру хавбека мерсисайдцев рукой.

«На мой взгляд, это и близко не пенальти. Футбольные люди знают, что это не пенальти. То, с какой жаждой « » праздновал это решение, говорит о многом.

Решение нужно было пересмотреть, а правило не соответствует духу игры», – сказал главный тренер сборной Португалии.

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