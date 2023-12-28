Роберто Мартинес об 11-метровом в пользу «Сити» в игре с «Эвертоном»: «Футбольные люди знают, что это не пенальти. Правило не соответствует духу игры»

Теги Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Роберто Мартинес Джон Брукс Амаду Онана Футбол

Роберто Мартинес оценил назначение пенальти в игре «Эвертон» – «Манчестер Сити» (1:3).

В середине второго тайма матча АПЛ судья Джон Брукс назначил 11-метровый за игру хавбека мерсисайдцев Амаду Онана рукой.

«На мой взгляд, это и близко не пенальти. Футбольные люди знают, что это не пенальти. То, с какой жаждой «Сити» праздновал это решение, говорит о многом.

Решение нужно было пересмотреть, а правило не соответствует духу игры», – сказал главный тренер сборной Португалии.

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10 комментариев
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Если разрешат так руки верх расставлять, то начнётся настоящий воллейбол
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Посмотрел эпизод, по моему это чистый пенальти. Игрок Эвертона просто отразил удар рукой.
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Посмотрел бы на Мартинеса когда его команда таком моменте не получает пенальти
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Видно что он хейтер Ман Сити. Нечего добавить. А что плохого если празднуют гол?
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>То, с какой жаждой «Сити» праздновал это решение, говорит о многом.

Это к чему? Если команда радуется назначенному пенальти, то пенальти левый?
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Посмотрел видео - по текущим правилам и прецедентам это железобетонный пеналь. Сейчас пенальти за попадание в руку ставят, даже когда мяч прилетает сзади, с расстояния в метр и никакой угрозы воротам не несет.
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Кто дал слово этому позорнику?
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Да все равно Сити бы выиграл с пенальти или без
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когда назначали пенку в матче Гана-Португалия - все было нормально вроде
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