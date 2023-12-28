Гвардиола о пенальти в ворота «Эвертона» за игру рукой: «Я не знаю правил. В одном случае это 11-метровый, в другом – нет. В Европе все иначе»

Пеп Гвардиола считает, что в АПЛ судьи непоследовательны.

Матч «Манчестер Сити» с «Эвертоном» (3:1) в обслуживала бригада арбитров под руководством .

«Каждый день напоминаю игрокам, на что они способны. Есть стандарты, которым нужно соответствовать. Это накладывает на нас дополнительную ответственность, так что стандарты не должны снижаться.

Думаю, первый тайм получился действительно хорошим. Во втором тайме пришлось атаковать быстрее, используя вингеров и забегания, и у нас это здорово получалось. Футболисты снова показали, насколько они особенные.

Мы знаем, что после всего одной победы за шесть матчей люди задавали вопросы, и это нормально, потому что результаты – это главное. Но мы близки [к вершине таблицы], как и «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Астон Вилла». Мы хотим быть наверху.

Я не видел повтора пенальти [за игру рукой], извините. Я сообщу вам потом. Я не знаю правил. В одном случае это пенальти, в другом – нет. В Европе правила совсем другие. Может, однажды ситуация прояснится.

Травма Стоунза выглядит не очень хорошо, но посмотрим. Проблема – с голеностопом», – сказал главный тренер « » в эфире Amazon Prime после победы над « » (3:1).

Изображение: кадр из трансляции Viaplay

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