Видеоассистента, отменившего гол «Брайтона» в ворота «Пэлас», сняли с матчей «Ливерпуль» – «Эвертон» и «Арсенал» – «Ман Сити»
Судью, отменившего гол «Брайтона» в ворота «Кристал Пэлас», сняли со следующих матчей АПЛ.
В матче 23-го тура АПЛ между «Брайтоном» и «Кристал Пэлас» (1:1) видеоассистент Джона Брукса провел линию офсайда по Джеймсу Томкинсу вместо находившегося за ним защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи, в результате чего гол Первиса Эступиньяна был отменен. Позже ошибка была признана официально, и глава судей АПЛ Говард Уэбб принес «Брайтону» извинения.
Брукс должен был обслуживать матч «Ливерпуля» и «Эвертона», который пройдет 13 февраля, а также матч «Арсенала» и «Манчестер Сити» 15 февраля. Однако после его ошибки за ВАР в этих матчах будут отвечать, соответственно, Андре Марринер и Дэвид Кут.
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Как в компьютерной игре. Задолбали эти косяки судей, а потом «извините, признаем».
«Признаем» золотом не намазан и его над головой в конце сезона не подымешь.
Арсенал не станет чемпионом
Брайтон не попадет в ЛЕ
Уэбб-Я всю жизнь всеравно за другую команду))