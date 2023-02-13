Видеоассистента, отменившего гол «Брайтона» в ворота «Пэлас», сняли с матчей «Ливерпуль» – «Эвертон» и «Арсенал» – «Ман Сити»

Судью, отменившего гол « » в ворота «Кристал Пэлас», сняли со следующих матчей АПЛ.

В матче 23-го тура АПЛ между «Брайтоном» и «Кристал Пэлас» (1:1) видеоассистент провел линию офсайда по вместо находившегося за ним защитника «Кристал Пэлас» , в результате чего гол был отменен. Позже ошибка была признана официально, и глава судей АПЛ Говард Уэбб принес «Брайтону» извинения.

Брукс должен был обслуживать матч «Ливерпуля» и «Эвертона», который пройдет 13 февраля, а также матч «Арсенала» и «Манчестер Сити» 15 февраля. Однако после его ошибки за ВАР в этих матчах будут отвечать, соответственно, Андре Марринер и Дэвид Кут.

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