Видеоассистента, отменившего гол «Брайтона» в ворота «Пэлас», сняли с матчей «Ливерпуль» – «Эвертон» и «Арсенал» – «Ман Сити»

Теги Ливерпуль Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал судьи Джеймс Томкинс Брайтон Андре Марринер Дэвид Кут Джон Брукс судья видеоповторы Первис Эступиньян Марк Гехи Футбол

Судью, отменившего гол «Брайтона» в ворота «Кристал Пэлас», сняли со следующих матчей АПЛ.

В матче 23-го тура АПЛ между «Брайтоном» и «Кристал Пэлас» (1:1) видеоассистент Джона Брукса провел линию офсайда по Джеймсу Томкинсу вместо находившегося за ним защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи, в результате чего гол Первиса Эступиньяна был отменен. Позже ошибка была признана официально, и глава судей АПЛ Говард Уэбб принес «Брайтону» извинения.

Брукс должен был обслуживать матч «Ливерпуля» и «Эвертона», который пройдет 13 февраля, а также матч «Арсенала» и «Манчестер Сити» 15 февраля. Однако после его ошибки за ВАР в этих матчах будут отвечать, соответственно, Андре Марринер и Дэвид Кут.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mekanych Red Devil
Надеюсь другого тоже отстранят, который на матче Арсенала был..
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Человек российской федерации
вот поэтому апл лучшая лига мира, когда в Испании не только не исключат за ошибку, а прилетит ещё пару-тройку тысяч евро от дяди Флорентино
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
Ответ Jazzzz
Да когда уже ИИ будет за офсайдом следить! Как в компьютерной игре. Задолбали эти косяки судей, а потом «извините, признаем». «Признаем» золотом не намазан и его над головой в конце сезона не подымешь.
Полуавтоматическая система есть как на ЧМ и КЧМ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jazzzz
Пусть кто-нибудь трахнет жену того видеоассистента, а потом скажет «Извини, чувак, я забыл гондон надеть, как ты забыл линию провести..»
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Да, та самая летучая мышь
Его нужно снять с футбола вообще, а не только с двух матчей
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jazzzz
Да когда уже ИИ будет за офсайдом следить!
Как в компьютерной игре. Задолбали эти косяки судей, а потом «извините, признаем».
«Признаем» золотом не намазан и его над головой в конце сезона не подымешь.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dudufufu
Сослать в ФНЛ на СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
llolishe
В итоге:

Арсенал не станет чемпионом
Брайтон не попадет в ЛЕ

Уэбб-Я всю жизнь всеравно за другую команду))
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий