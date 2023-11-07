Игроки АПЛ хотят, чтобы судьи уточняли, сколько минут добавили к тайму. Это поможет лучше распределять нагрузку

От судей АПЛ могут потребовать сообщать, сколько времени осталось до конца тайма.

Как передает Daily Mail, футболисты Премьер-лиги хотят, чтобы рефери по ходу матча информировали их, сколько времени они фактически компенсируют.

Сейчас об этом сообщает только резервный судья, поднимающий табличку с соответствующим числом, однако зачастую итоговое игровое время отличается от заявленного. Игроки считают, что такой подход не позволяет им грамотно распределять нагрузку и может приводить к дополнительным травмам.

Утверждается, что представители нескольких клубов обратили внимание профессиональных футболистов Англии на эту проблему, однако до судей и их руководства информация доведена пока не была.

Вчера «Тоттенхэм» и «Челси» суммарно провели на поле 111 минут. Чистое игровое время составило почти 48 минут.

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