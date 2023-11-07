Игроки АПЛ хотят, чтобы судьи уточняли, сколько минут добавили к тайму. Это поможет лучше распределять нагрузку

Теги премьер-лига Англия судьи Ассоциация профессиональных футболистов Англии правила Футбол

От судей АПЛ могут потребовать сообщать, сколько времени осталось до конца тайма.

Как передает Daily Mail, футболисты Премьер-лиги хотят, чтобы рефери по ходу матча информировали их, сколько времени они фактически компенсируют.

Сейчас об этом сообщает только резервный судья, поднимающий табличку с соответствующим числом, однако зачастую итоговое игровое время отличается от заявленного. Игроки считают, что такой подход не позволяет им грамотно распределять нагрузку и может приводить к дополнительным травмам.

Утверждается, что представители нескольких клубов обратили внимание Ассоциации профессиональных футболистов Англии на эту проблему, однако до судей и их руководства информация доведена пока не была.

Вчера «Тоттенхэм» и «Челси» суммарно провели на поле 111 минут. Чистое игровое время составило почти 48 минут.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Дубровских
Было бы неплохо, если игроки информировали болельщиков, сколько в матче минут они планируют простоять
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий