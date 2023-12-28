Клаттенбург о пенальти в пользу «Сити» в матче с «Эвертоном»: «Решение верное, правило – неверное. Его нужно менять»

Теги Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Марк Клаттенбург Джон Брукс Амаду Онана Футбол

Марк Клаттенбург оценил назначение пенальти в игре «Эвертон» – «Манчестер Сити» (1:3).

В середине второго тайма матча АПЛ судья Джон Брукс назначил 11-метровый за игру хавбека мерсисайдцев Амаду Онана рукой.

«Никто не говорит, что решение было неверным, но мы говорим так согласно правилам. А оно неверное, поэтому его нужно менять.

Каждую неделю мы видим, что [в одних и тех же случаях] пенальти то дают, то не дают», – сказал бывший арбитр АПЛ.

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29 комментариев
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Спортс как обычно набрасывает.😃 Пенальти железобетонный, более явный просто придумать невозможно. Блокировка удара с линии вратарской рукой, при этом рука находится в неестественном положении, выше головы. Какие могут быть вопросы? 🤷🏻‍♂️
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Ответ Андрей Andrey
в мачте Ливерпуль & Арсенал Эдргор себе рукой подыграл в штрафной, пенальти не дали. У Сити любое прикосновения дают пенальти. делайте выводы.
Вывод: у вас истерикa.
+11
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+8
в мачте Ливерпуль & Арсенал Эдргор себе рукой подыграл в штрафной, пенальти не дали. У Сити любое прикосновения дают пенальти. делайте выводы.
+23
-16
+7
Ответ Андрей Andrey
в мачте Ливерпуль & Арсенал Эдргор себе рукой подыграл в штрафной, пенальти не дали. У Сити любое прикосновения дают пенальти. делайте выводы.
То что ливеру не дают очевидные пенальти не значит что пенали сити - левые. Тут все 100% очевидно, это чистая пена
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Ответ Андрей Andrey
вывод...любой исход только в пользу Сити
Почему не поставить пенальти в ворота арсенала - это решение в пользу сити?
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С приходом Уэбба и началась подобная чехарда с этими пенальтями.А чтобы не было споров,попало в неприжатую руку-пеналь.Во всех случаях
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Ответ CHELSEA_2008
Спортс как обычно набрасывает.😃 Пенальти железобетонный, более явный просто придумать невозможно. Блокировка удара с линии вратарской рукой, при этом рука находится в неестественном положении, выше головы. Какие могут быть вопросы? 🤷🏻‍♂️
Пересмотри матч юнайтед тоттенхэм в начале этого сезона, железобетонный ты наш
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Ответ Озил, озю и буду озить
Полная чушь. Невозможно в солдатской позе играть в футбол. Руки активно задействуются в беге, борьбе, в резкой смене направления движения и в смещении центра тяжести тела. Так или иначе руки будут отставлены от тела. Вопрос по трактовке понятия "игра рукой". Где ты реально играешь ей, а где мяч случайно попадает в руку
ерунду говоришь! я вот вообще не видел ни разу, чтобы мяч специально рукой хватали в штрафной! А вот при ударах, прострелах в штрафной очень многие прячут руки за спину или прижимают к телу, чтобы мяч не попал! А некоторые машут руками или растопырят естественно, и если мяч попадает в такие руки, то конечно надо назначение пенальти..
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Ответ Андрей Andrey
в мачте Ливерпуль & Арсенал Эдргор себе рукой подыграл в штрафной, пенальти не дали. У Сити любое прикосновения дают пенальти. делайте выводы.
И какие выводы? Сити и Арсенал все купили?
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Ответ Андрей Andrey
в мачте Ливерпуль & Арсенал Эдргор себе рукой подыграл в штрафной, пенальти не дали. У Сити любое прикосновения дают пенальти. делайте выводы.
А что там делать, ручная команда УЕФА с максимальной лояльности. Шейхи делают хорошую работу за админ.ресурс и благосклонность.
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Ответ Андрей Andrey
потеря 3 очков . в сезоне 21/22 Сити 92 Ливерпуль 92. и как раз один пенальти даёт разницу в эти 3 очка. кстати в том сезоне Сити Арсенал играли 1января. где Сити получил сперва левый пенальти а потом чтоб точно дожать ( Арсенал тогда играл куда лучше Сити) Судья удалил игрока Арсенала в середине поля. итог 2:1 в пользу Сити и чемпионство .Вот так влияют судья на чемпионство
Фигня какая. Судьи топят Ливер, помогая Арсеналу, чтобы чемпионом стал Сити? Ты таблицу давно видел? Там Арсенал на первом месте, если что.
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Ну в пользу Сити почему то всегда дают.
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Ответ xQcoW
Комментарий скрыт
Сити купил судей, нептефроект блаблаблаблаблабла бла. Хейтерня никогда не признаёт объективное
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Ответ Сергей Ка
С приходом Уэбба и началась подобная чехарда с этими пенальтями.А чтобы не было споров,попало в неприжатую руку-пеналь.Во всех случаях
Полная чушь. Невозможно в солдатской позе играть в футбол. Руки активно задействуются в беге, борьбе, в резкой смене направления движения и в смещении центра тяжести тела. Так или иначе руки будут отставлены от тела.

Вопрос по трактовке понятия "игра рукой". Где ты реально играешь ей, а где мяч случайно попадает в руку
0
0
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Ответ Андрей Andrey
в мачте Ливерпуль & Арсенал Эдргор себе рукой подыграл в штрафной, пенальти не дали. У Сити любое прикосновения дают пенальти. делайте выводы.
Какое любое прикосновение ?

Ты хоть обзор посмотри, если матч не видел.

Спортсру как всегда накинул на вентилятор, а местным хейтерам этого и надо.
На скриншотах от спортсру не сам момент попадания мяча в руку, а когда он уже от кисти отскочил в предплечье и подмышку.

https://youtu.be/zrd2u5Qlmr4?si=ULe0ktHGNtMsG-d8
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