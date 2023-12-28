Клаттенбург о пенальти в пользу «Сити» в матче с «Эвертоном»: «Решение верное, правило – неверное. Его нужно менять»
Марк Клаттенбург оценил назначение пенальти в игре «Эвертон» – «Манчестер Сити» (1:3).
В середине второго тайма матча АПЛ судья Джон Брукс назначил 11-метровый за игру хавбека мерсисайдцев Амаду Онана рукой.
«Никто не говорит, что решение было неверным, но мы говорим так согласно правилам. А оно неверное, поэтому его нужно менять.
Каждую неделю мы видим, что [в одних и тех же случаях] пенальти то дают, то не дают», – сказал бывший арбитр АПЛ.
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Вопрос по трактовке понятия "игра рукой". Где ты реально играешь ей, а где мяч случайно попадает в руку
Ты хоть обзор посмотри, если матч не видел.
Спортсру как всегда накинул на вентилятор, а местным хейтерам этого и надо.
На скриншотах от спортсру не сам момент попадания мяча в руку, а когда он уже от кисти отскочил в предплечье и подмышку.
https://youtu.be/zrd2u5Qlmr4?si=ULe0ktHGNtMsG-d8