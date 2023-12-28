Клаттенбург о пенальти в пользу «Сити» в матче с «Эвертоном»: «Решение верное, правило – неверное. Его нужно менять»

Марк Клаттенбург оценил назначение пенальти в игре «Эвертон» – «Манчестер Сити» (1:3).

В середине второго тайма матча АПЛ судья назначил 11-метровый за игру хавбека мерсисайдцев рукой.

«Никто не говорит, что решение было неверным, но мы говорим так согласно правилам. А оно неверное, поэтому его нужно менять.

Каждую неделю мы видим, что [в одних и тех же случаях] пенальти то дают, то не дают», – сказал бывший арбитр .

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