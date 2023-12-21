Гендиректор Суперлиги о решении суда ЕС: «С монополией УЕФА покончено. Футбол стал свободным: клубам не грозят санкции, они могут сами определять свое будущее»

Гендиректор Суперлиги оценили решение суда Европейского союза .

Суд ЕС сегодня встал на сторону Суперлиги и постановил, что «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением»

«Мы завоевали право на конкуренцию. С монополией УЕФА покончено. Футбол стал свободным. Клубы теперь свободны от угрозы санкций и могут сами определять свое будущее», – заявил Бернд Райхарт.

Напомним, в настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».

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