Гендиректор Суперлиги о решении суда ЕС: «С монополией УЕФА покончено. Футбол стал свободным: клубам не грозят санкции, они могут сами определять свое будущее»
Гендиректор Суперлиги оценили решение суда Европейского союза .
Суд ЕС сегодня встал на сторону Суперлиги и постановил, что «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением»
«Мы завоевали право на конкуренцию. С монополией УЕФА покончено. Футбол стал свободным. Клубы теперь свободны от угрозы санкций и могут сами определять свое будущее», – заявил Бернд Райхарт.
Напомним, в настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».
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В Суперлиге что не будет трат на содержание аппарата. А на гранты можно забить, да? Зачем выделять деньги на строительство полей, обучение судей и тд, да?
Реал просто на просто хочет забрать миллионы, которые Уефа сейчас отдает Црвене Звезде, Янг Бойз и тд