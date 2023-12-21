Гендиректор Суперлиги о решении суда ЕС: «С монополией УЕФА покончено. Футбол стал свободным: клубам не грозят санкции, они могут сами определять свое будущее»

Теги Барселона Реал Мадрид УЕФА ФИФА Суперлига Европы Бернд Райхарт Футбол

Гендиректор Суперлиги оценили решение суда Европейского союза .

Суд ЕС сегодня встал на сторону Суперлиги и постановил, что «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением» 

«Мы завоевали право на конкуренцию. С монополией УЕФА покончено. Футбол стал свободным. Клубы теперь свободны от угрозы санкций и могут сами определять свое будущее», – заявил Бернд Райхарт.

Напомним, в настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона». 

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21 комментарий
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Ответ headmaster
Теперь ждем внятный и интересный проект. А консерваторы всё равно примут и свыкнутся
Мне интересно, сторонники Суперлиги понимают, что суть этой суперлиги лишь в одном, сконцентрировать все деньги, крутящиеся в европейском футболе среди одних конкретных клубов, навсегда. А Какой формат этой суперлиги, это уже второстепенный вопрос
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теперь придется хорошенько поискать участников для этого турнира.
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Теперь ждем внятный и интересный проект. А консерваторы всё равно примут и свыкнутся
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Ответ John Travolta
Штрафы вернут английским клубам?
Штрафы они заплатили добровольно, по соглашению с УЕФА
+3
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+3
Ответ John Travolta
Штрафы вернут английским клубам?
А Англия щас не входит в ес, ей все равно на это решение суда
+3
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+3
смешной мужик
+3
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+1
Это не свобода это хаос, устроенный двумя клубами, что из за сумасшедшего менеджмента сами тонут, так еще и решили весь футбол за собой потянуть
+7
-6
+1
Ответ Денис Давыдов
Это не свобода это хаос, устроенный двумя клубами, что из за сумасшедшего менеджмента сами тонут, так еще и решили весь футбол за собой потянуть
а то что делают клубы апл со своими сверхтратами на футбиков по 300-400 млн за одно трансферное окно и 1 млрдза сезон? это идет на пользу футболу???
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Надеюсь, до того, чтобы насильно сгонять клубы в суперлигу не дойдёт.)
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Наконец-то, теперь уберут лишние турниры будет ЛЧ,ЛК,ЛЕ,КЧМ и Суперлига разве не интересно больше трофеев, игроков, матчей, денег..
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Ответ Moscwow
Ну тут хотя бы деньги будут у конкретных клубов, а сейчас деньги у уефа, которая сама в футбол не играет, а только бабки считает с него
Кто вам сказал, что деньги у УЕФА остаются, большую часть призовых Уефа отдает на клубам, маленькую часть на гранты, и ещё меньшую часть на содержание своего аппарата.
В Суперлиге что не будет трат на содержание аппарата. А на гранты можно забить, да? Зачем выделять деньги на строительство полей, обучение судей и тд, да?
Реал просто на просто хочет забрать миллионы, которые Уефа сейчас отдает Црвене Звезде, Янг Бойз и тд
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Ответ Любезный Коссутий
теперь придется хорошенько поискать участников для этого турнира.
Вопрос только в деньгах. Не думаю, что те же итальянские гранды, которые сейчас беднее, чем какой-нибудь Борнмут или Фулхэм, откажутся. Вопрос только в том, кто самый храбрый и первый решится на такой шаг.
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