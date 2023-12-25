«Суперлига никому не нужна. Она превращает футбол в двухклассовое общество». Зепп Майер о турнире

Теги Бавария бундеслига Германия Зепп Майер Лига чемпионов УЕФА Суперлига Европы Футбол

Зепп Майер считает, что Суперлига Европы никому не нужна.

– Европейский суд разрешил запустить Суперлигу. Вы рады?

– Конечно, нет. Суперлига никому не нужна. Уже есть Лига чемпионов для больших клубов, множество национальных лиг, а еще есть Лига наций.

Суперлига превращает футбол в двухклассовое общество (общество, в котором маленькая по размеру элита пользуется всеми благами, но для большинства уровень жизни неуклонно падает – Sports.ru). Я смотрю на это с большой тревогой, – сказал бывший вратарь «Баварии» Майер.

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16 комментариев
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Хорошо что в Германии у всех финансовое равенство
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Лига Чемпионов и Лига Европы не тоже самое?
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Как будто весь мир и не есть двухклассовое общество. Так было и так будет.
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Ответ евГений
Да, еврокубки в которые может попасть любой участник из 50 европейских лиг НЕ то же самое, что кормежка двух банкротных проектов из Испании определенным узким кругом команд Еще тупые вопросы будут?
А вы вот будете смотреть в лч лужогорец с работничками или реал с баварией? :)) зачем им туда попадать если их не смотрят?
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В Бундеслиге просто идеальная каста футбольной иерархи, и в УЕФА кстати тоже. Новые топ-клубы, это лишь те, кто смогли пробиться сквозь правила - Сити, Ньюкасл, ПСЖ и РБ Лейпциг (кстати РБ самый лучший пример из 4. А воя то в Бундеслиге зато было ого-го) Зепп Майер прекрасно понимает, что если у Переса получится, то весь клубный Бундесфутбол уйдет из виду
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Как никому? Нужна перецу и лапортычу, которые никак не насытятся
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А так же в мире равноправие и ресурсы распределены ровно между 1% богатых и 99% обычных!!!
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А то оно сейчас как-то ещё устроено. Финалист ЛЧ вынужден продавать игроков и искать бюджетную им замену, а мешки по миллиарду за год на трансферы будут сливать и все при этом равны. Чего там на исключительно поле можно выиграть?
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Есть только два класса - пролетариат и буржуазия!
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Мы живём в двухклассовом обществе, а футбол его отражение.
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Ответ евГений
Да, еврокубки в которые может попасть любой участник из 50 европейских лиг НЕ то же самое, что кормежка двух банкротных проектов из Испании определенным узким кругом команд Еще тупые вопросы будут?
Да, будут.
Разве не интересно посмотреть как волнуются чинуши из УЕ/ФИФА?
Мне лично не интересен монополизм и эйфория от раздутого самомнения людей навроде Инфантино и прочей попсы.
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Ответ Writer 1
В Бундеслиге просто идеальная каста футбольной иерархи, и в УЕФА кстати тоже. Новые топ-клубы, это лишь те, кто смогли пробиться сквозь правила - Сити, Ньюкасл, ПСЖ и РБ Лейпциг (кстати РБ самый лучший пример из 4. А воя то в Бундеслиге зато было ого-го) Зепп Майер прекрасно понимает, что если у Переса получится, то весь клубный Бундесфутбол уйдет из виду
Там своя атмосфера. Там байер уже сколько лет недоклубом считают, потому что у них есть большой спонсор
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