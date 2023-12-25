«Суперлига никому не нужна. Она превращает футбол в двухклассовое общество». Зепп Майер о турнире
Зепп Майер считает, что Суперлига Европы никому не нужна.
– Европейский суд разрешил запустить Суперлигу. Вы рады?
– Конечно, нет. Суперлига никому не нужна. Уже есть Лига чемпионов для больших клубов, множество национальных лиг, а еще есть Лига наций.
Суперлига превращает футбол в двухклассовое общество (общество, в котором маленькая по размеру элита пользуется всеми благами, но для большинства уровень жизни неуклонно падает – Sports.ru). Я смотрю на это с большой тревогой, – сказал бывший вратарь «Баварии» Майер.
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