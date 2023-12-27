Александр Алаев: «РПЛ – один из самых интересных чемпионатов. С 15 июля в топ-30 среди всех спортивных трансляций – 19 матчей лиги. Самый высокий рейтинг – у игры «Спартак» – «Зенит»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу рейтинги телевидение Организация РПЛ UFC Краснодар Александр Алаев Ислам Махачев Футбол

Глава РПЛ рассказал о востребованности чемпионата России у телезрителей.

«РПЛ сейчас – один из самых интересных чемпионатов. По итогам первой половины есть интрига. Это главное. Надеюсь, что и вторая часть сезона будет такой же. В любом случае РПЛ – самый посещаемый, самый смотрибельный, самый дорогой турнир.

Есть официальный ТВ-показатель, который используют все, – это доли и рейтинги от компании Mediascope. Главное обоснование ТВ-рекламы, спонсорского пакета и всего прочего. Цифры спорные, но других нет.

Для нас ключевой ТВ-показатель – рейтинг «Мужчины 18+». Когда мы год назад говорили об изменениях, основным аргументом для клубов было падение рейтинга. С 15 июля по 15 декабря в топ-30 среди всех спортивных трансляций – 19 матчей РПЛ.

Для нас базовый показатель –  [рейтинг] 1,4, который долго держался. По итогам 18 туров мы вышли на показатель 1,51. Самый высокий ТВ-рейтинг – у матча «Спартак» – «Зенит». Второе место – ЦСКА – «Краснодар». Третье – «Спартак» – ЦСКА. И только на четвертом месте бой Махачева. Все товарищеские матчи сборной России также находятся в рейтинге топ-30.

Это говорит о том, что РПЛ смотрят, аудитория растет. Обосновать, почему это происходит, я не готов. Нужно покопаться для этого. Но совершенно точно один из факторов – это спортивная интрига», – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова Александра Алаева.

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11 комментариев
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-Не смотрите перед завтраком матчи РПЛ.
-Так ведь других нет.
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Как бы то ни было, но он прав...Стало интересно смотреть практически каждый матч, независимо от клубных предпочтений...Стало больше зрелищных и меньше проходных матчей...результаты менее предсказуемые, сохраняется интрига, исход многих матчей решается лишь в добавление время...
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Почему это происходит объяснить не может. Потому что АПЛ нет, Ла Лиги нет. Поэтому люди многие это смотрят. Плюс на стадион сейчас не сходишь с этим г Fan ID. Вот люди и вынуждены наблюдать , что есть
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В этом году все чемпионаты жгут- в Испании, Германии и даже Англии могут быть неожиданные чемпионы
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Можно выключить вообще все трансляции, кроме РПЛ. Смотрибельность взлетит в бесконечность
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самый интересный....на постсоветском пространстве, смотри...не хочу
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Ответ igls54
-Не смотрите перед завтраком матчи РПЛ. -Так ведь других нет.
— …предлагаю вам подписаться на Матч Премьер— в пользу паспортистов России! 299 рублей в месяц!
— Нет, не подпишусь.
— Но почему вы отказываетесь?
— Не хочу.
— Вы не сочувствуете паспортистам России?
— Сочувствую.
— А, 299 рублей жалко ?!
— Нет.
— Так почему же?
— Не хочу.
— Знаете ли — если бы вы не донатили во время пиратских трансляции европейских чемпионатов, вас следовало бы забанить!
— За что?!..
— А вы не любите отечественных пиявок от ногомяча!
+1
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