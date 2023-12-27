Александр Алаев: «РПЛ – один из самых интересных чемпионатов. С 15 июля в топ-30 среди всех спортивных трансляций – 19 матчей лиги. Самый высокий рейтинг – у игры «Спартак» – «Зенит»

Глава РПЛ рассказал о востребованности чемпионата России у телезрителей.

« сейчас – один из самых интересных чемпионатов. По итогам первой половины есть интрига. Это главное. Надеюсь, что и вторая часть сезона будет такой же. В любом случае РПЛ – самый посещаемый, самый смотрибельный, самый дорогой турнир.

Есть официальный ТВ-показатель, который используют все, – это доли и рейтинги от компании Mediascope. Главное обоснование ТВ-рекламы, спонсорского пакета и всего прочего. Цифры спорные, но других нет.

Для нас ключевой ТВ-показатель – рейтинг «Мужчины 18+». Когда мы год назад говорили об изменениях, основным аргументом для клубов было падение рейтинга. С 15 июля по 15 декабря в топ-30 среди всех спортивных трансляций – 19 матчей РПЛ.

Для нас базовый показатель – [рейтинг] 1,4, который долго держался. По итогам 18 туров мы вышли на показатель 1,51. Самый высокий ТВ-рейтинг – у матча « » – « ». Второе место – – « ». Третье – «Спартак» – ЦСКА. И только на четвертом месте бой Махачева. Все товарищеские матчи сборной России также находятся в рейтинге топ-30.

Это говорит о том, что РПЛ смотрят, аудитория растет. Обосновать, почему это происходит, я не готов. Нужно покопаться для этого. Но совершенно точно один из факторов – это спортивная интрига», – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова Александра Алаева.

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