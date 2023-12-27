Глава РПЛ об играх в снегопад: «Матч «Балтики» и «Спартака» – прокол лиги. Игру ЦСКА – «Ростов» было целесообразно перенести, но это может сделать только судья. Нужно признать, что регламент дырявый»

Глава РПЛ признал проблемы с регламентом на фоне проведения матчей в снегопад.

«Я уже извинился за матч « » – « ». Абсолютно точно можно сказать, что это прокол лиги.

В матче ЦСКА – «Ростов» лига была за перенос. На мой взгляд, было целесообразно перенести игру на следующий день. Можно было привести поле в порядок: по прогнозу погоды снегопад заканчивался вечером. Матч мог быть сыгран на очищенном поле, хоть и не совсем в комфортных условиях.

« » нужно было бы всего лишь продлить гостиницу на один день, но мы сохранили бы целостность календаря, а не уходили бы в зимнюю паузу с разным количеством матчей в турнирной таблице.

Но наш регламент не позволяет перенести матч никому, кроме судьи. Причем есть четко прописанные форс-мажоры. Например, если на стадионе отключен свет, то матч можно перенести на следующий день. Из-за погодных условий перенести игру лига не может. Ни судья, ни делегат, ни президент , ни президент – никто не может прийти за час до матча, когда валил снег, и сказать: «Игры не будет».

Причем судья может только приостановить матч после стартового свистка. Я общался с арбитром Шафеевым и сказал, что РПЛ за перенос игры ЦСКА – «Ростов», потому что поле опасно для здоровья футболистов, а картинка не соответствует требованиям.

Судья должен был вывести команды на поле, дать стартовый свисток – и только после этого приостановить матч и перенести на завтра. Вот такой у нас регламент. Также по регламенту разметку на поле выбирает арбитр.

Этот случай вскрыл нашу проблему в регламенте. Нужно четко прописать, кто, как и на основании чего может перенести матч. Также мы должны думать о болельщиках, которые пришли на стадион и мерзнут.

Нужно признать ошибку, что у нас дырявый регламент. Хотим исправить его в ближайшее время: расширить список форс-мажоров, при которых следует переносить матч, добавить возможность обязать команды брать с собой второй комплект формы другого цвета», – передает слова Александра Алаева корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

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