Глава РПЛ Алаев: «Проводить матчи в декабре некомфортно, но дискуссия о переходе на «весна-осень» неактуальна. Играть параллельно с Евро невозможно»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия УЕФА Динамо Москва Sports.ru Краснодар Александр Алаев регламент Евро-2024 Футбол

Глава РПЛ Александр Алаев высказался об идее перехода на систему «весна-осень».

«Говорить сейчас об этом только после неудачных декабрьских игр недальновидно, на подобное решение влияет много факторов. 
 
Мы остаемся членами УЕФА. Да, мы не сыграем на Евро-2024 летом, но ряд футболистов из РПЛ могут поехать, легионеров надо отпускать. Как разводить телевизионные слоты с матчами РПЛ? Играть матчи РПЛ параллельно с Евро невозможно. 
 
Понятно, что проводить матчи в декабре некомфортно как клубам, так и болельщикам. Но дискуссия о переходе на «весна-осень» сейчас не актуальна», – приводит слова Алаева корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Членами УЕФА являются и Ирландия, и Швеция, и Финляндия, и Норвегия, и Исландия и ещё восемь стран. И там практикуется система "весна-осень". Там что, нет легионеров-сборников или причина всё-таки в чём-то другом?
+8
-2
+6
До этого 60 лет разводили как-то, в странах скандинавии разводят а у этого нереально! Ну иди тогда с поста президента РПЛ, отдыхай...
+7
-2
+5
Ответ suwor
Членами УЕФА являются и Ирландия, и Швеция, и Финляндия, и Норвегия, и Исландия и ещё восемь стран. И там практикуется система "весна-осень". Там что, нет легионеров-сборников или причина всё-таки в чём-то другом?
Так это всё дно чемпионаты
+4
-2
+2
А почему невозможно то? Ну легионеров надо отпускать, так на Кубок Африки сотня другая футболистов из топ 5 едут посреди сезона. У нас же от рпл от ЧМ последний двое поехало, на Евро что, сильно больше будет?
+3
-1
+2
Всю историю до перехода на систему "Осень-Весна" это никогда не мешало. А теперь видите ли неактуально.
Звездобол.
+4
-2
+2
Как повезло некоторым странам, что у них нет Алаева! Норвегия, Швеция, Исландия, Финляндия, Ирландия (и не только они) играют себе весна-осень, в соответствии с климатом, и не понимают, что это невозможно. Может, послать Алаева в безвозвратную командировку и играть в сроки, которые позволяет наш климат? Который в целом более суров, чем в упомянутых странах.
+2
0
+2
Смешно слышать этот бред! При Союзе играли и все было отлично! Просто чинуши не могут признать свою тупость и поэтому несут всякий бред и прикрывают им свою полную несостоятельность !
+3
-1
+2
Играть в РПЛ параллельно с Евро невозможно...
а то что?.. нас дисквалифицируют?
+4
-3
+1
Ответ k_terekhov
Сторонники весна осень, а что изменят эти 1,5 месяца? У нас чемпионат начинается в середине июля уже. Июнь каждые 2 года Евро или ЧМ. Чтоб раз в 2 года играть в июне? А теперь вспомните, как команда выходила в ЛЧ/ЛЕ, попав в зону еврокубков в ноябре, а стартовала там только через 10 месяцев в сентябре, отличная практика была)
Во-первых, не каждые два года. ЧМ-2022 был в конце года, ЧМ-2034 аналогично.
Во-вторых, пусть даже и раз в два года играть в июне - уже хорошо.
В-третьих, предлагаю вспомнить, как команда выходила в еврокубки в мае, а летом меняла вектор развития. Отличная практика была.
+1
0
+1
Ответ Evgenii Dodu
Думаю всем понятно кто ему зарплату платит? Да пусть все горит синим пламенем, но УЕФА и ФИФА не посрамим.
так мы на евро отбираемся раз в 40 лет 🤣 потерпим неудобства
+1
0
+1
Интересно, как же выкручиваются все ведущие европейские лиги с Кубком Африки?
+1
0
+1
интересно, о каком евро он говори? о том, который у него в кармане?
+1
0
+1
Евро это всего месяц приостановки. Что опять за дешёвый отмаз? Лучше летом приостановить чемпионат на месяц, чем зимой на три.
+1
0
+1
Сколько уже Алаев в РПЛ? За все время ни одной умной мысли! Где находят таких балбесов? Что за страна то такая!!!???
+1
0
+1
И много ли футболистов РПЛ поедет этим летом не Евро? 5-10? Проблема века?
+2
-1
+1
Никто и не предлагает проводить матчи во время ЧЕ.
+1
0
+1
Дискуссия не актуальна летом, а зимой то почему нельзя? Зимнее-летнее время переводили несколько раз. Причем туда-сюда переводили, и ничего, коровы не сдохли.
+2
-1
+1
Свои ошибки они не признают.
+1
0
+1
тогда стройте каждому клубу РФПЛ и ФНЛ рытые стадионы, кроме южных клубов, каждому клубу ПФЛ по манежу и не будет проблем с сезонами
+3
-2
+1
По своей наивности всегда считал, что футбол для болельщиков, но это оказывается неактуально!
+3
-2
+1
Огромное количество лет играли летом и все было нормально, но теперь говорят, что это неактуально ...
+5
-4
+1
Смысла возвращаться к весна-осень нет, но если Алаеву скажут сверху, что надо, он вернется.

Ведь все же понимают, что он всего лишь говорящая голова и ни за что реально не отвечает.
0
0
0
Как играют северные страны по весна-осень и как играли мы раньше непонятно..
0
0
0
Ответ Vir_Cotto
Во-первых, не каждые два года. ЧМ-2022 был в конце года, ЧМ-2034 аналогично. Во-вторых, пусть даже и раз в два года играть в июне - уже хорошо. В-третьих, предлагаю вспомнить, как команда выходила в еврокубки в мае, а летом меняла вектор развития. Отличная практика была.
ЧМ-2022 и 34 это исключительные истории
Евро никто на декабрь не ставит)

Пример анжи - тоже единичный случай, есть ещё такие распродажи?
0
0
0
Ответ Ростовский
Так это всё дно чемпионаты
Во-первых у нас тоже не топ, во-вторых как система проведения влияет на уровень лиг?
0
0
0
Ответ suwor
Членами УЕФА являются и Ирландия, и Швеция, и Финляндия, и Норвегия, и Исландия и ещё восемь стран. И там практикуется система "весна-осень". Там что, нет легионеров-сборников или причина всё-таки в чём-то другом?
лень матушка!
0
0
0
Ответ boalx
Как повезло некоторым странам, что у них нет Алаева! Норвегия, Швеция, Исландия, Финляндия, Ирландия (и не только они) играют себе весна-осень, в соответствии с климатом, и не понимают, что это невозможно. Может, послать Алаева в безвозвратную командировку и играть в сроки, которые позволяет наш климат? Который в целом более суров, чем в упомянутых странах.
Есть ещё США, ЮАР, австралия
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий