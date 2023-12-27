Глава РПЛ Алаев: «Проводить матчи в декабре некомфортно, но дискуссия о переходе на «весна-осень» неактуальна. Играть параллельно с Евро невозможно»

Глава РПЛ Александр Алаев высказался об идее перехода на систему «весна-осень».

«Говорить сейчас об этом только после неудачных декабрьских игр недальновидно, на подобное решение влияет много факторов.



Мы остаемся членами УЕФА. Да, мы не сыграем на Евро-2024 летом, но ряд футболистов из РПЛ могут поехать, легионеров надо отпускать. Как разводить телевизионные слоты с матчами РПЛ? Играть матчи РПЛ параллельно с Евро невозможно.



Понятно, что проводить матчи в декабре некомфортно как клубам, так и болельщикам. Но дискуссия о переходе на «весна-осень» сейчас не актуальна», – приводит слова корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

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