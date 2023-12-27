Глава РПЛ Алаев: «Проводить матчи в декабре некомфортно, но дискуссия о переходе на «весна-осень» неактуальна. Играть параллельно с Евро невозможно»
Глава РПЛ Александр Алаев высказался об идее перехода на систему «весна-осень».
«Говорить сейчас об этом только после неудачных декабрьских игр недальновидно, на подобное решение влияет много факторов.
Мы остаемся членами УЕФА. Да, мы не сыграем на Евро-2024 летом, но ряд футболистов из РПЛ могут поехать, легионеров надо отпускать. Как разводить телевизионные слоты с матчами РПЛ? Играть матчи РПЛ параллельно с Евро невозможно.
Понятно, что проводить матчи в декабре некомфортно как клубам, так и болельщикам. Но дискуссия о переходе на «весна-осень» сейчас не актуальна», – приводит слова Алаева корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Звездобол.
а то что?.. нас дисквалифицируют?
Во-вторых, пусть даже и раз в два года играть в июне - уже хорошо.
В-третьих, предлагаю вспомнить, как команда выходила в еврокубки в мае, а летом меняла вектор развития. Отличная практика была.
Ведь все же понимают, что он всего лишь говорящая голова и ни за что реально не отвечает.
Евро никто на декабрь не ставит)
Пример анжи - тоже единичный случай, есть ещё такие распродажи?