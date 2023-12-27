Как РПЛ планирует изменить регламент из-за матчей ЦСКА – «Ростов» и «Балтика» – «Спартак»: пять предложений

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Глава РПЛ Александр Алаев рассказал, что можно изменить в регламенте.

Лига планирует изменить регламент из-за матчей ЦСКА – «Ростов» и «Балтика» – «Спартак», сыгранных в условиях снегопада.

1. Уточнить список лиц, которые могут перенести матч в особых условиях (сейчас это могут сделать только судьи).

«Наш регламент не позволяет перенести матч никому, кроме судьи. Ни судья, ни делегат, ни президент РФС, ни президент РПЛ – никто не может прийти за час до матча, когда валил снег, и сказать: «Игры не будет». Причем судья может только приостановить матч после стартового свистка».

2. Добавить конкретные погодные условия в список оснований для переноса матча.

«Например, если на стадионе отключен свет, то матч можно перенести на следующий день. Из-за погодных условий перенести игру лига не может».

3. Обязать команды возить с собой второй (контрастный) комплект формы (сейчас везут один, выбранный и согласованный за неделю до игры).

«Нужно признать ошибку, что у нас дырявый регламент. Хотим исправить его в ближайшее время: расширить список форс-мажоров, при которых следует переносить матч, добавить возможность обязать команды брать с собой второй комплект формы другого цвета».

4. Можно пересмотреть пороговое значение температуры воздуха, при котором разрешается проведение матчей (сейчас -15 ℃, вероятно, планка будет повышена).

«Рекомендация про минус 15 градусов поступила от УЕФА. Мне кажется, что тут тоже надо подумать. В минус 15 градусов действительно очень холодно, и болельщики, и в первую очередь футболисты подвергаются большому риску. На исполкоме РФС обсуждалась данная тема. Считаю, эту норму тоже можно пересмотреть».

5. Рассматривается возможность смены базовых правил составления календаря, чтобы команды из южных регионов или с теплыми стадионами (как у «Зенита», играющего под крышей) могли проводить серии до 5 матчей подряд дома для минимизации риска игры в непригодных условиях в ноябре.

«У нас есть базовые принципы календаря. Их несколько. Например: нельзя больше трех матчей подряд проводить на выезде, больше трех матчей подряд дома, нельзя проводить два тура подряд с соперниками категории АА («Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА), нельзя, чтобы в одном туре было несколько матчей категории АА – и так далее. Эти критерии придуманы много лет назад.

Из-за этого получается, что для того, чтобы кто-то не сыграл четыре матча подряд дома, нужно играть в Воронеже в декабре.

У меня возникает вопрос: лучше условному «Зениту» или «Краснодару» провести четыре игры дома на стыке ноября и декабря, а «Оренбургу» четыре на выезде – или так? В итоге же все равно все проведут равное количество матчей и дома, и в гостях. Мы сами себя загнали этими принципами. Уверен, что их надо пересматривать. Буду разговаривать с клубами, будет кто-то играть 5 матчей на выезде, но при плюс 15 в хороших условиях», – сказал Алаев.

«Надо признать ошибку: у нас дырявый регламент». Президент РПЛ Алаев – о нашем футболе в 2023-м

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46 комментариев
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Уточнить список лиц, которые могут перенести матч в особых условиях (сейчас это могут сделать только судьи).

Как сказал бы Валера, уточнить список дебилов
+43
-8
+35
Все разумно.
+18
-4
+14
Ответ Pelerin
Про 5 предложение уже давно говорю. Вообще не понимаб проблему с серией домашних игр подряд. Какая разница - играть их скопом, а потом без них, либо вперемешку...
Разница есть, команда играющий подряд в гостьях невыгодном положении
+13
-1
+12
Ответ Region123
ну да, только из-за того, что москва не строила при наличии денег и возможностей себе крытые стадионы болельщики южных городов будут вынуждены смотреть игры в ноябре-декабре, а москвичи получается летом будут ходить ? нормальная такая логика. да и плюс тур поток в ноябре гораздо меньше летнего, а это потенциальные посетители стадионов.
тур-поток тут причем? турист не пойдет оформлять какой-то фан-айди ради футбольчика
+9
-3
+6
Очевидно же, что первым и важнейшим пунктом будущих изменений должно быть снятие со спартака 6 очков и отправка его в пердив.
+13
-9
+4
я в Питере живу и хочу ходить на футбол не только в ноябре, декабре и марте, а и нормальные месяцы тоже. Так что давайте обойдемся без 5 матчей подряд дома.

Просто начинайте не в конце июля, а на 2 недели раньше. Можно сделать пару мид-виков в августе или апреле. Зачем обязательно пихать игры на зиму
+4
-1
+3
Ответ Otto Kretschmer
Хитро придумано , взять Краснодар или Зенит отправить в выездное турне Оренбург, Екатеринбург, Калининград, Грозный, чтобы они там умудохались в самолётах, чтобы они потом ели ноги передвигали на домашних матчах. Не проще москвичам крышу построить , если не хотят крышу строить, пусть заявляют запасную поляну на юге.
Чтобы они потом ели ноги?..
+2
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+2
1. Начать крыши делать стадионам
+3
-2
+1
Наш регламент не позволяет перенести матч никому, кроме судьи. Ни судья, ни делегат, ни президент РФС, ни президент РПЛ – никто не может прийти за час до матча, когда валил снег, и сказать: «Игры не будет».
- Есть такой человек который в ответе за фсе в стране - и дорогу отремонтирует, и старушке дрова привезёт,
Детям прервав совещания подарки раздает..все знают этого ,,чудотворца" ..
Володя памоги , без тебя эти лоботрясы не фига не могут..!
+3
-2
+1
Ответ mean machine/
Какая "вся страна"? Петербург ни копейки не взял из федерального бюджета.
ГП и ГПН на ком зарабатывают?)
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Ответ barcabarcabarcabarca
1. Начать крыши делать стадионам
Ты платишь и содержишь стадион?
+1
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Ответ Петр Дьяконов
ага вся страна кому-то стадик за х...ва тучу денег отстроила, а потом их болелы умничают
Какая "вся страна"? Петербург ни копейки не взял из федерального бюджета.
+2
-1
+1
А подумать об этом несколько лет назад почему не получилось?
+2
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+1
Ответ wolkov
что хоть ты втираешь чушь? у вас аншлагов как и на остальных стадах после фан-уйди днем с огнем не сыскать. какие туристы, бредишь што ля?
стадион ФК Краснодар второй по посещаемости после Питера. это с учетом того, что в Краснодаре жителей чуть больше миллиона, а в Питере по-моему 6
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Ответ barcabarcabarcabarca
1. Начать крыши делать стадионам
И начать нужно с Воронежа! Только непонятно, кто банкет будет оплачивать?
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Ответ Andrey Maximkin
тур-поток тут причем? турист не пойдет оформлять какой-то фан-айди ради футбольчика
еще как пойдет. к нам в Краснодар люди со всей России на игры стараются приехать и совместить футбол и отдых.
+6
-6
0
Ответ Region123
еще как пойдет. к нам в Краснодар люди со всей России на игры стараются приехать и совместить футбол и отдых.
что хоть ты втираешь чушь? у вас аншлагов как и на остальных стадах после фан-уйди днем с огнем не сыскать. какие туристы, бредишь што ля?
+1
-1
0
Ответ Pelerin
Про 5 предложение уже давно говорю. Вообще не понимаб проблему с серией домашних игр подряд. Какая разница - играть их скопом, а потом без них, либо вперемешку...
Вам хорошо советовать, у московских команд и так выездов меньше, а если бы был один Спартак, вы бы по другому запели.
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Ответ Mukunku 64
Угу. Вначале надо решить , что делать с бакланами , чтоб не было как в Питере..
Это про Беглова?
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Ответ Гуго
Ты платишь и содержишь стадион?
Я посещаю его, а значит плачу, да. И я готов отдать в 1.5-2 раза больше за комфортное посещение
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Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Под москвичей уже регламент меняют - привилегированные клубы с админресурсом. Мда уж, позорище.
Ты в себе вообще? Питер не играет в гостях в плохую погоду, причем тут только Москва?
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Ответ Region123
манежи и стадионы крытые себе стройте, а не пытайтесь выезжать за чужой счет
ага как Зенит например!!!!
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Ответ Region123
манежи и стадионы крытые себе стройте, а не пытайтесь выезжать за чужой счет
ага вся страна кому-то стадик за х...ва тучу денег отстроила, а потом их болелы умничают
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лига должна учесть что глава РПЛ -это Алаев
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Самое лучшее, сдвиньте календарь на три недели, И по меньше оглядывайтесь на УЕФА или ФИФА они вам не помощники и не друзья. Сделайте что-нибудь лучше для простого болельщика.
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сейчас принимает решение судья, а теперь 10 человек будут спорить переносить или нет?
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Л-логика.
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Что бы не приняли недовольные останутся
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Самое главное, календарь сделайте нормальный летний, а не чтоб вот в декабре и марте играть

"нельзя больше трех матчей подряд проводить на выезде, больше трех матчей подряд дома"
Так у вас даже три подряд не играют в гостях северные или дома южные / "условно" южные, вон у НН матчи идут строго поочередно, в марте игра с Факелом дома, хотя в Воронеже теплее, чем в Нижнем (и у Факела два подряд до этого дома, мог бы сыграть "лишнюю" домашнюю даже по существующим правилам). Был же в каком-то сезоне климатический календарь, когда в декабре и марте не играли в "холодных" городах, на спортсе писали об этом, куда это делось? Ну и (если так делают) считать матчи в декабре и марте, разорванные паузой, "подряд" бредово
"нельзя проводить два тура подряд с соперниками категории АА («Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА), нельзя, чтобы в одном туре было несколько матчей категории АА"
Вот от этих правил нужно отказываться, если мешают, главное - более комфортные условия, а не вот эти АА
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По всей видимости главный прокол это пункт про матчи АА в одном туре. Из-за этого нельзя вручную сверстать нормальный календарь на декабрь и март.
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