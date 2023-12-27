Как РПЛ планирует изменить регламент из-за матчей ЦСКА – «Ростов» и «Балтика» – «Спартак»: пять предложений

Глава РПЛ Александр Алаев рассказал, что можно изменить в регламенте.

Лига планирует изменить регламент из-за матчей ЦСКА – « » и « » – «Спартак», сыгранных в условиях снегопада.

1. Уточнить список лиц, которые могут перенести матч в особых условиях (сейчас это могут сделать только судьи).

«Наш регламент не позволяет перенести матч никому, кроме судьи. Ни судья, ни делегат, ни президент , ни президент РПЛ – никто не может прийти за час до матча, когда валил снег, и сказать: «Игры не будет». Причем судья может только приостановить матч после стартового свистка».

2. Добавить конкретные погодные условия в список оснований для переноса матча.

«Например, если на стадионе отключен свет, то матч можно перенести на следующий день. Из-за погодных условий перенести игру лига не может».

3. Обязать команды возить с собой второй (контрастный) комплект формы (сейчас везут один, выбранный и согласованный за неделю до игры).

«Нужно признать ошибку, что у нас дырявый регламент. Хотим исправить его в ближайшее время: расширить список форс-мажоров, при которых следует переносить матч, добавить возможность обязать команды брать с собой второй комплект формы другого цвета».

4. Можно пересмотреть пороговое значение температуры воздуха, при котором разрешается проведение матчей (сейчас -15 ℃, вероятно, планка будет повышена).

«Рекомендация про минус 15 градусов поступила от УЕФА. Мне кажется, что тут тоже надо подумать. В минус 15 градусов действительно очень холодно, и болельщики, и в первую очередь футболисты подвергаются большому риску. На исполкоме РФС обсуждалась данная тема. Считаю, эту норму тоже можно пересмотреть».

5. Рассматривается возможность смены базовых правил составления календаря, чтобы команды из южных регионов или с теплыми стадионами (как у « », играющего под крышей) могли проводить серии до 5 матчей подряд дома для минимизации риска игры в непригодных условиях в ноябре.

«У нас есть базовые принципы календаря. Их несколько. Например: нельзя больше трех матчей подряд проводить на выезде, больше трех матчей подряд дома, нельзя проводить два тура подряд с соперниками категории АА («Зенит», « », « », «Краснодар», ), нельзя, чтобы в одном туре было несколько матчей категории АА – и так далее. Эти критерии придуманы много лет назад.

Из-за этого получается, что для того, чтобы кто-то не сыграл четыре матча подряд дома, нужно играть в Воронеже в декабре.

У меня возникает вопрос: лучше условному « » или « » провести четыре игры дома на стыке ноября и декабря, а « » четыре на выезде – или так? В итоге же все равно все проведут равное количество матчей и дома, и в гостях. Мы сами себя загнали этими принципами. Уверен, что их надо пересматривать. Буду разговаривать с клубами, будет кто-то играть 5 матчей на выезде, но при плюс 15 в хороших условиях», – сказал Алаев.

«Надо признать ошибку: у нас дырявый регламент». Президент РПЛ Алаев – о нашем футболе в 2023-м

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