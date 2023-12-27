Роке о переходе в «Барсу»: «Сбылась мечта, я очень счастлив. Постараюсь учиться и забивать голы»
Витор Роке высказался после того, как прибыл в расположение «Барселоны».
«Спасибо большое. Я очень счастлив из-за всего, что произошло в моей жизни.
Сбылась моя мечта. Теперь я постараюсь учиться у каждого игрока команды, наслаждаться и забивать голы за «Барселону», – сказал нападающий.
Сегодня Роке прилетел в Барселону. Напомним, он присоединится к команде зимой, а не летом, как планировалось изначально.
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