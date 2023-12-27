«ПСЖ» хочет продать Экитика и Курзава зимой. Это нужно после покупок Бералдо и Москардо за 40+ млн евро
Зимой «ПСЖ» намерен расстаться с двумя футболистами.
Как сообщает Le Parisien, французский клуб не рассчитывает на нападающего Юго Экитика и защитника Левена Курзава. Контракт первого рассчитан до 2027 года, второго – до лета 2024-го.
После покупок Лукаса Бералдо и Габриэла Москардо, на которых в сумме потратят более 40 млн евро, «ПСЖ» необходимо заработать на продажах.
Экитик присоединился к «ПСЖ» летом 2022-го – сначала его арендовали у «Реймса», а затем выкупили за 36 млн евро. Прошлым летом его уже хотели продать. Он не попал в заявку «ПСЖ» на Лигу чемпионов и сыграл в одном матче Лиги 1.
Курзава выступает за «ПСЖ» с 2015 года.
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