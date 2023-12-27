«ПСЖ» хочет продать Экитика и Курзава зимой. Это нужно после покупок Бералдо и Москардо за 40+ млн евро

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Левен Курзава Юго Экитик Лукас Бералдо Габриэл Москардо Футбол

Зимой «ПСЖ» намерен расстаться с двумя футболистами.

Как сообщает Le Parisien, французский клуб не рассчитывает на нападающего Юго Экитика и защитника Левена Курзава. Контракт первого рассчитан до 2027 года, второго – до лета 2024-го.

После покупок Лукаса Бералдо и Габриэла Москардо, на которых в сумме потратят более 40 млн евро, «ПСЖ» необходимо заработать на продажах.

Экитик присоединился к «ПСЖ» летом 2022-го – сначала его арендовали у «Реймса», а затем выкупили за 36 млн евро. Прошлым летом его уже хотели продать. Он не попал в заявку «ПСЖ» на Лигу чемпионов и сыграл в одном матче Лиги 1.

Курзава выступает за «ПСЖ» с 2015 года.

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4 комментария
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Экитик не помешал бы Манчестер Юнайтед, конечно в зависимости от цены, но не думаю что ПСЖ прям дофига бы запросил, это ж не Аталанта или Аякс с Бенфикой
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курзава тащит ПСЖ, зачем его продавать?
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ПСЖ нужно кого-то продать звучит всегда как анекдот
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