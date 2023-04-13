Боссы «ПСЖ» разочарованы в Экитике и хотят продать его летом. Форвард намерен остаться

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Неймар Луиш Кампуш Юго Экитик Футбол

«ПСЖ» летом хочет продать Юго Экитика.

По данным журналиста Адриена Гренье, руководство «ПСЖ» разочаровано в Экитике и рассчитывает продать игрока летом. Отмечается, что клуб пока не сообщил Экитику о своем решении.

Однако GFFN со ссылкой на Foot Mercato сообщает, что сам Экитик, несмотря на трудности в своем первом сезоне в «ПСЖ», хочет остаться в команде.

20-летний форвард намерен добиться успеха в «ПСЖ» и верит, что сможет воспользоваться шансом в связи с травмой Неймара.

Также сообщается, что Луиш Кампуш не говорил о возможности ухода Экитика по окончании сезона.

В текущем сезоне Экитик забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи в 20 матчах Лиги 1. Его подробная статистика доступна здесь.

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7 комментариев

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Игорь Новиков
Ответ f0rmoceft
А ПСЖ его разве не в аренду взял?
Там обязательство выкупа, наверное?
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Vvvv Xxxx
Ответ f0rmoceft
А ПСЖ его разве не в аренду взял?
Да,на правах аренды он, че тут о продаже говорят не ясно
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Fox_Mulder_12
Ответ mqh9pzrxgf
Мда уж, козел отпущения найден)
Это он-то козел отпущения?
0
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f0rmoceft
А ПСЖ его разве не в аренду взял?
0
0
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mqh9pzrxgf
Мда уж, козел отпущения найден)
0
0
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Reims Start 2023
Ошибка Экитике - переход в ПСЖ
+2
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Влад Музалевский
Зря не пошел в Ньюкасл
+4
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