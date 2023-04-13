Боссы «ПСЖ» разочарованы в Экитике и хотят продать его летом. Форвард намерен остаться
«ПСЖ» летом хочет продать Юго Экитика.
По данным журналиста Адриена Гренье, руководство «ПСЖ» разочаровано в Экитике и рассчитывает продать игрока летом. Отмечается, что клуб пока не сообщил Экитику о своем решении.
Однако GFFN со ссылкой на Foot Mercato сообщает, что сам Экитик, несмотря на трудности в своем первом сезоне в «ПСЖ», хочет остаться в команде.
20-летний форвард намерен добиться успеха в «ПСЖ» и верит, что сможет воспользоваться шансом в связи с травмой Неймара.
Также сообщается, что Луиш Кампуш не говорил о возможности ухода Экитика по окончании сезона.
В текущем сезоне Экитик забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи в 20 матчах Лиги 1. Его подробная статистика доступна здесь.
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