«ПСЖ» покупает опорника «Коринтианс» Москардо за 22+1 млн евро. Им интересовались «Барса», «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал»

Теги ПСЖ Челси Ливерпуль Коринтианс премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига Арсенал возможные трансферы Фабрицио Романо Габриэл Москардо Футбол

«ПСЖ» подпишет бразильского опорного полузащитника Габриэла Москардо.

Переговоры между парижским клубом и «Коринтианс» находятся на завершающей стадии.

Вчера стороны согласовали условия сделки: хавбек перейдет в «ПСЖ» за 22 миллиона евро, еще 1 миллион может быть выплачен в виде бонусов. Для осуществления сделки осталось подготовить необходимые документы. 

Ранее сообщалось, что интерес к Москардо проявляют «Барселона», «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал». 

В 2023 году Габриэл провел 18 матчей в чемпионате Бразилии, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Подробную статистику 18-летнего футболиста можно найти здесь

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5 комментариев
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Через 3 года перейдет в ПСВ перезагружать карьеру :))
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После Месси любой опорник будет выглядеть пиковым Макелеле
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18 лет и всего 22 ляма? Так еще и в ПСЖ?? хммм попахивает новым Реньером.
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