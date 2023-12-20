«ПСЖ» покупает опорника «Коринтианс» Москардо за 22+1 млн евро. Им интересовались «Барса», «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал»

«ПСЖ» подпишет бразильского опорного полузащитника Габриэла Москардо.

Переговоры между парижским клубом и « » находятся на завершающей стадии.

Вчера стороны согласовали условия сделки: хавбек перейдет в « » за 22 миллиона евро, еще 1 миллион может быть выплачен в виде бонусов. Для осуществления сделки осталось подготовить необходимые документы.

Ранее сообщалось, что интерес к проявляют « », «Челси», « » и «Арсенал».

В 2023 году Габриэл провел 18 матчей в чемпионате Бразилии, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Подробную статистику 18-летнего футболиста можно найти здесь.

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