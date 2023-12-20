«ПСЖ» покупает опорника «Коринтианс» Москардо за 22+1 млн евро. Им интересовались «Барса», «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал»
«ПСЖ» подпишет бразильского опорного полузащитника Габриэла Москардо.
Переговоры между парижским клубом и «Коринтианс» находятся на завершающей стадии.
Вчера стороны согласовали условия сделки: хавбек перейдет в «ПСЖ» за 22 миллиона евро, еще 1 миллион может быть выплачен в виде бонусов. Для осуществления сделки осталось подготовить необходимые документы.
Ранее сообщалось, что интерес к Москардо проявляют «Барселона», «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал».
В 2023 году Габриэл провел 18 матчей в чемпионате Бразилии, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Подробную статистику 18-летнего футболиста можно найти здесь.
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