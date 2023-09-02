Медведев об интересе «Зенита» к форварду «ПСЖ» Экитику: «Ложные слухи не комментируем»

«Зенит» прокомментировал информацию об интересе к Юго Экитику.

Ранее появилась информация о том, что российский клуб предложил 40 миллионов евро за нападающего «ПСЖ».

Но, как отмечается, на этом обсуждение трансфера и завершилось.

«Ложные слухи не комментируем», – сказал генеральный директор « » Александр Медведев.

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