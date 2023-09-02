Медведев об интересе «Зенита» к форварду «ПСЖ» Экитику: «Ложные слухи не комментируем»
«Зенит» прокомментировал информацию об интересе к Юго Экитику.
Ранее появилась информация о том, что российский клуб предложил 40 миллионов евро за нападающего «ПСЖ».
Но, как отмечается, на этом обсуждение трансфера и завершилось.
«Ложные слухи не комментируем», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
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Для рпл такие покупки ни к чему
Вроде линии определились - можно рутинно доигрывать сезон, а "европы" всё рано пока не светят.
Или мы о чём-то не знаем?!