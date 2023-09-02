Медведев об интересе «Зенита» к форварду «ПСЖ» Экитику: «Ложные слухи не комментируем»

Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Юго Экитик Футбол

«Зенит» прокомментировал информацию об интересе к Юго Экитику.

Ранее появилась информация о том, что российский клуб предложил 40 миллионов евро за нападающего «ПСЖ».

Но, как отмечается, на этом обсуждение трансфера и завершилось.

«Ложные слухи не комментируем», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Отдать 40 лямов за него будет просто безумием.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Baobabb forever
Ответ zuma
лучше наверное, не торопиться и взять кого-то зимой, чем купить второпях. уверен, что менеджеры Зенита отработают на 100%
Да и зачем, когда наконец и Касьера заиграл и Сергеев в порядке.
Для рпл такие покупки ни к чему
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zuma
лучше наверное, не торопиться и взять кого-то зимой, чем купить второпях. уверен, что менеджеры Зенита отработают на 100%
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Амирджанян
ПСЖ хочет вернуть те деньги, на которые их кинул Зенит с Паредесом?😁
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Карл_Иваныч
Зачем сейчас покупки для статуса?
Вроде линии определились - можно рутинно доигрывать сезон, а "европы" всё рано пока не светят.
Или мы о чём-то не знаем?!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий