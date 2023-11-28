«Челси» предлагал 20 млн евро за опорника «Коринтианс» Москардо. «Барсе», «Ливерпулю», «Арсеналу» и «ПСЖ» 18-летний хавбек тоже интересен

Внимание ведущих европейских клубов привлек хавбек «Коринтианс» Габриэл Москардо.

По сведениям Foot Mercato, за 18-летним футболистом следят « », « », « » и « ». «Синие» даже предлагали за игрока 20 млн евро, однако бразильская команда ответила отказом.

Также на полузащитника обратил внимание «ПСЖ», и в ближайшее время советник клуба по спортивным вопросам Луиш Кампуш планирует посетить Южную Америку с целью проведения переговоров и оформления сделки.

« » рассчитывают выручить по меньшей мере 25 млн евро. К тому же «ПСЖ» может оставить Москардо в его нынешней команде до конца сезона.

В 2023 году опорный полузащитник провел в высшей лиге Бразилии 16 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!