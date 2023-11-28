«Челси» предлагал 20 млн евро за опорника «Коринтианс» Москардо. «Барсе», «Ливерпулю», «Арсеналу» и «ПСЖ» 18-летний хавбек тоже интересен

Теги ПСЖ Челси Ливерпуль Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига Арсенал возможные трансферы деньги Габриэл Москардо Футбол

Внимание ведущих европейских клубов привлек хавбек «Коринтианс» Габриэл Москардо.

По сведениям Foot Mercato, за 18-летним футболистом следят «Барселона», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси». «Синие» даже предлагали за игрока 20 млн евро, однако бразильская команда ответила отказом.

Также на полузащитника обратил внимание «ПСЖ», и в ближайшее время советник клуба по спортивным вопросам Луиш Кампуш планирует посетить Южную Америку с целью проведения переговоров и оформления сделки.

«Коринтианс» рассчитывают выручить по меньшей мере 25 млн евро. К тому же «ПСЖ» может оставить Москардо в его нынешней команде до конца сезона.

В 2023 году опорный полузащитник провел в высшей лиге Бразилии 16 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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Подкат Пенальтьевич
Челси поехавшие. Ток летом двух опорников купили. Скорее бы их в Чемпионшип отправили.
+8
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Хасан Мустафоев
зачем Челси столько опорников?
+5
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Самозанятый
Ответ Хасан Мустафоев
зачем Челси столько опорников?
Раздевалка для вингеров уже заполнена просто)
+5
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a2wai
Как это 20 лямов, почему не 120?
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Мужанов Дмитрий Александрович
На месте игрока лучше бы перейти в Барсу, ну или Ливерпуль с Арсеналом(хотя начинать европейскую карьеру в АПЛ будет непросто) Ну а заиграть в Челси и ПСЖ будет гораздо сложнее(там на его позиции конкуренция пожёстче)
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Иван Овчинников
В большинстве матчей очень слабо выглядит. Какие-то нереальные цифры сочиняют. Особенно на фоне трансфера на эту же позицию Андрея за 12,5, который всего на год старше, но капитанит в сборной и реально был неплох.
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Krylya
Это называется опорников мало не бывает…куда им столько
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Chelsea`s Lev
У Челси сейчас 4 молодых опорника: Энцо, Койседо, Угочукву, Лавиа + Галлахер, куда ещё? Похоже это думают о Страсбурге
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