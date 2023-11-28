«Челси» предлагал 20 млн евро за опорника «Коринтианс» Москардо. «Барсе», «Ливерпулю», «Арсеналу» и «ПСЖ» 18-летний хавбек тоже интересен
Внимание ведущих европейских клубов привлек хавбек «Коринтианс» Габриэл Москардо.
По сведениям Foot Mercato, за 18-летним футболистом следят «Барселона», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси». «Синие» даже предлагали за игрока 20 млн евро, однако бразильская команда ответила отказом.
Также на полузащитника обратил внимание «ПСЖ», и в ближайшее время советник клуба по спортивным вопросам Луиш Кампуш планирует посетить Южную Америку с целью проведения переговоров и оформления сделки.
«Коринтианс» рассчитывают выручить по меньшей мере 25 млн евро. К тому же «ПСЖ» может оставить Москардо в его нынешней команде до конца сезона.
В 2023 году опорный полузащитник провел в высшей лиге Бразилии 16 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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