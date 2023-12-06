«Барса» вышла из борьбы за опорника «Коринтианс» Москардо. 18-летний хавбек перейдет в «ПСЖ» за 25 млн евро

«ПСЖ» близок к подписанию хавбека «Коринтианс» Габриэла Москардо.

Ранее сообщалось, что 18-летний футболист также интересен «Барселоне», «Ливерпулю», «Арсеналу» и «Челси».

По информации Diario Sport, сумма трансфера Москардо в «ПСЖ» составит около 25 млн евро. Клуб и игрок уже достигли договоренности по зарплате. Сообщается, что советник « » по спортивным вопросам находится в Сан-Паулу, чтобы завершить трансфер – сделка по может быть закрыта уже в ближайшее время.

Переговоры о подписании полузащитника также вела « », однако в итоге «блауграна» проиграла борьбу «ПСЖ». Причиной неудачи «Барселоны» стала тактика переговоров , которая в итоге привела к тупиковой ситуации.

В 2023 году опорный полузащитник провел в высшей лиге Бразилии 18 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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