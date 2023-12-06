«Барса» вышла из борьбы за опорника «Коринтианс» Москардо. 18-летний хавбек перейдет в «ПСЖ» за 25 млн евро

Теги ПСЖ Коринтианс высшая лига Бразилия Барселона Деку лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Луиш Кампуш Габриэл Москардо Футбол

«ПСЖ» близок к подписанию хавбека «Коринтианс» Габриэла Москардо.

Ранее сообщалось, что 18-летний футболист также интересен «Барселоне», «Ливерпулю», «Арсеналу» и «Челси».

По информации Diario Sport, сумма трансфера Москардо в «ПСЖ» составит около 25 млн евро. Клуб и игрок уже достигли договоренности по зарплате. Сообщается, что советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш находится в Сан-Паулу, чтобы завершить трансфер – сделка по Москардо может быть закрыта уже в ближайшее время.

Переговоры о подписании полузащитника также вела «Барселона», однако в итоге «блауграна» проиграла борьбу «ПСЖ». Причиной неудачи «Барселоны» стала тактика переговоров Деку, которая в итоге привела к тупиковой ситуации.

В 2023 году опорный полузащитник провел в высшей лиге Бразилии 18 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Что за тактика переговоров Деку, которая привела к тупиковой ситуации ?
Тактика переговоров?))Ну это примерно так,есть ПСЖ,которые дают 25 мультов и зарплату игроку условные 4 млн. а мы предлагаем 6 и зарплату 1.5, но что-то пошло не так,почему-то та сторона отказалась!
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Барселона ещё долго будет проигрывать борьбу на трансферном рынке . Спасибо Бартомео , что сделал все для этого . Вся надежда на ЛаМассию и людей любящих клуб .
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Что за тактика переговоров Деку, которая привела к тупиковой ситуации ?
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