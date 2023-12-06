«Барса» вышла из борьбы за опорника «Коринтианс» Москардо. 18-летний хавбек перейдет в «ПСЖ» за 25 млн евро
«ПСЖ» близок к подписанию хавбека «Коринтианс» Габриэла Москардо.
Ранее сообщалось, что 18-летний футболист также интересен «Барселоне», «Ливерпулю», «Арсеналу» и «Челси».
По информации Diario Sport, сумма трансфера Москардо в «ПСЖ» составит около 25 млн евро. Клуб и игрок уже достигли договоренности по зарплате. Сообщается, что советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш находится в Сан-Паулу, чтобы завершить трансфер – сделка по Москардо может быть закрыта уже в ближайшее время.
Переговоры о подписании полузащитника также вела «Барселона», однако в итоге «блауграна» проиграла борьбу «ПСЖ». Причиной неудачи «Барселоны» стала тактика переговоров Деку, которая в итоге привела к тупиковой ситуации.
В 2023 году опорный полузащитник провел в высшей лиге Бразилии 18 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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