«ПСЖ» за 20 млн евро покупает защитника Бразилии U20 Бералдо. Им интересовался «Зенит»

Защитник «Сан-Паулу» Лукас Бералдо перейдет в «ПСЖ».

По данным Фабрицио Романо, парижане договорились с 20-летним бразильцем. «Сан-Паулу» готовит документы для скорейшего заключения сделки. Трансфер игрока Бразилии U20 оценивается в 20 млн евро.

Ранее была информация, что защитником активно интересуется «Зенит». Утверждалось, что бразильцы отклонили предложение клуба из Санкт-Петербурга на 18 млн евро.

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