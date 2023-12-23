«ПСЖ» за 20 млн евро покупает защитника Бразилии U20 Бералдо. Им интересовался «Зенит»
Защитник «Сан-Паулу» Лукас Бералдо перейдет в «ПСЖ».
По данным Фабрицио Романо, парижане договорились с 20-летним бразильцем. «Сан-Паулу» готовит документы для скорейшего заключения сделки. Трансфер игрока Бразилии U20 оценивается в 20 млн евро.
Ранее была информация, что защитником активно интересуется «Зенит». Утверждалось, что бразильцы отклонили предложение клуба из Санкт-Петербурга на 18 млн евро.
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