«Зверь». Де Хеа под постом Роналду после дубля «Аль-Иттихаду»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Давид Де Хеа высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда соцсети Футбол

Давид Де Хеа прокомментировал недавний пост Криштиану Роналду.

После дубля в матче против «Аль-Иттихада» (5:2) нападающий «Аль-Насра» написал: «Важная победа! Мы не останавливаемся!»

В комментариях под этой публикацией Де Хеа, ранее выступавший с Роналду за «Манчестер Юнайтед», написал: «Зверь».

Вчера Роналду забил 52-й и 53-й голы в 2023 году и обогнал Харри Кейна и Килиана Мбаппе, которые уже не сыграют в этом году. У форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда – 50 мячей.

Статистику 38-летнего нападающего можно изучить здесь.

Роналду и Мане разнесли Бензема. Их дубли, красная Фабиньо – искристые 5:2!

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14 комментариев
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Ответ Stanislav Cherchesov
Видели этого "зверя" под конец карьеры в АПЛ, лиге Европы против Омонии и на ЧМ 2022.
Станислав Саламович, чья бы корова мычала.
+10
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Легенда о легенде.
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Роналду умеет разрывать кулесы 😁
+3
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По-разному можно к Роналду относиться. Но его вот эта одержимость к игре, к голам - это прям круто. Понятно, что лига верблюдов - это лига верблюдов, но даже там в 38 наколачивать голы это нехило.
+1
0
+1
Однозначно!
+2
-2
0
Какой Роналду зверь,Де Хеа знает как никто другой.Два десятка голов ему точно забил
+4
-4
0
Такой мотивации нет ни одного футболиста. Одержим футболом.
Благодаря Роналду и молодые футболисты ровняются на него.
+1
-1
0
Ответ Рашпель793
По-разному можно к Роналду относиться. Но его вот эта одержимость к игре, к голам - это прям круто. Понятно, что лига верблюдов - это лига верблюдов, но даже там в 38 наколачивать голы это нехило.
Вообще - то из этой лиги формируется сборная,которая обыграла ЧМ
0
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Ответ Tore2016
Забил 2 пенальти и уже "зверь"... Как быстро меняются ценности в футболе.
Да.Забил 7 липовых пенок на ЧМ,а тебе уже несут ЗМ
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Ответ Tore2016
Забил 2 пенальти и уже "зверь"... Как быстро меняются ценности в футболе.
А кто там ЧМ выиграл за счёт пенальти?
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