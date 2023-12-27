«Зверь». Де Хеа под постом Роналду после дубля «Аль-Иттихаду»

Давид Де Хеа прокомментировал недавний пост Криштиану Роналду.

После дубля в матче против « » (5:2) нападающий « » написал: «Важная победа! Мы не останавливаемся!»

В комментариях под этой публикацией Де Хеа, ранее выступавший с Роналду за « », написал: «Зверь».

Вчера Роналду забил 52-й и 53-й голы в 2023 году и обогнал Харри Кейна и Килиана Мбаппе, которые уже не сыграют в этом году. У форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда – 50 мячей.

Статистику 38-летнего нападающего можно изучить здесь.

Роналду и Мане разнесли Бензема. Их дубли, красная Фабиньо – искристые 5:2!

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