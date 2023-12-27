«Зверь». Де Хеа под постом Роналду после дубля «Аль-Иттихаду»
Давид Де Хеа прокомментировал недавний пост Криштиану Роналду.
После дубля в матче против «Аль-Иттихада» (5:2) нападающий «Аль-Насра» написал: «Важная победа! Мы не останавливаемся!»
В комментариях под этой публикацией Де Хеа, ранее выступавший с Роналду за «Манчестер Юнайтед», написал: «Зверь».
Вчера Роналду забил 52-й и 53-й голы в 2023 году и обогнал Харри Кейна и Килиана Мбаппе, которые уже не сыграют в этом году. У форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда – 50 мячей.
Статистику 38-летнего нападающего можно изучить здесь.
Роналду и Мане разнесли Бензема. Их дубли, красная Фабиньо – искристые 5:2!
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Благодаря Роналду и молодые футболисты ровняются на него.