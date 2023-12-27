Криштиану Роналду кратко прокомментировал победу над «Аль-Иттихадом».

Вчера « » обыграл « » (5:2) в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Криштиану отметился дублем, дважды реализовав пенальти.

«Важная победа! Мы не останавливаемся!» – написал Роналду.

Отметим, что в составе «Аль-Иттихада» выступает , игравший вместе с за мадридский « ».

Роналду и Мане разнесли Бензема. Их дубли, красная Фабиньо – искристые 5:2!

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