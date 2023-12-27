Роналду после дубля «Аль-Иттихаду»: «Важная победа! Мы не останавливаемся»

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Реал Мадрид высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда соцсети Футбол

Криштиану Роналду кратко прокомментировал победу над «Аль-Иттихадом».

Вчера «Аль-Наср» обыграл «Аль-Иттихад» (5:2) в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Криштиану отметился дублем, дважды реализовав пенальти.

«Важная победа! Мы не останавливаемся!» – написал Роналду.

Отметим, что в составе «Аль-Иттихада» выступает Карим Бензема, игравший вместе с Роналду за мадридский «Реал».

Роналду и Мане разнесли Бензема. Их дубли, красная Фабиньо – искристые 5:2!

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33 комментария
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Ответ 777-mego
😁😁😁😂😂😂😂😂бл угараю с пустынного и его верблюфанов
А че с пиццамейкера из бургерлиги не угараешь? У того 1 гол в сезоне там
+34
-11
+23
Красивые вчера положил 👍🏻😀
+19
-4
+15
Ответ человек-муравей человек-физрук
ты про Чемпиона Мира?
Нет, про чемпиона Катара
+22
-10
+12
Поражает конечно лицемерие фанов Рональду.. Рональду в каждом матче бьёт пенальти, а то и по два, но Месси на ЧМ нельзя было 🤡
+20
-16
+4
Ответ Раиль Гайнетдинов
Красивые вчера положил 👍🏻😀
только это никто не видел)
+7
-3
+4
Роналду лучший бомбардир чемпа = его клуб не первый
Роналду не лучший бомбардир = клуб на первом месте

Вот так и живем)))
+8
-5
+3
Лучший просто.
+2
0
+2
Мессифилы всегда приходят первыми на ветку)
+2
0
+2
Ответ Капибарбер
Важные два пенальти, здесь Рональду прав
Гура, ты новый аккаунт зарегал?
+3
-1
+2
Ответ Moscwow
Нет, про чемпиона Катара
а ты хорош)))
+5
-4
+1
Ответ Роман
Мессифилы всегда приходят первыми на ветку)
Они думают, что если всех заминусуют, то правда будет за ними.
+1
0
+1
Всегда захожу почитать комментарии про Месси или Рональду, угараю просто с людей, сруться из за херни, пытаются доказать правду тому или иному, умные люди просто смотрят на этот стыд и бред и даже слова не говорят
+1
0
+1
У Роналду неадекватное самолюбование, неужели думает ,что его голы в слабой лиге кто то будет котировать за рейтинговые, ну кроме английского журналиста, поэтому и пыжится не пропускает все пендали
+7
-7
0
Важные два пенальти, здесь Рональду прав
+7
-7
0
Ответ Moscwow
А че с пиццамейкера из бургерлиги не угараешь? У того 1 гол в сезоне там
Так это не смешно, а грустно
+2
-2
0
Ответ Moscwow
А че с пиццамейкера из бургерлиги не угараешь? У того 1 гол в сезоне там
Комментарий удален модератором
Ответ Капибарбер
Поражает конечно лицемерие фанов Рональду.. Рональду в каждом матче бьёт пенальти, а то и по два, но Месси на ЧМ нельзя было 🤡
За весь сезон пробил столько, сколько Месси за 7 матчей 🤡
+3
-3
0
Ответ Zidan GOAT
За весь сезон пробил столько, сколько Месси за 7 матчей 🤡
Мой меси опорник.
0
0
0
Комментарий удален модератором
Ответ TheFrosty
Верим что Кринж не остановится и будет набивать стату и в 45 лет в чемпионате Казахстана.
И будет рассказывать про важные мячи в в ворота Ордабасы и Талдыкургана
+3
-3
0
Ответ TheFrosty
Верим что Кринж не остановится и будет набивать стату и в 45 лет в чемпионате Казахстана.
А ты покажи пример. Забей хотя бы 1 в чемпионате Казахстана.
0
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Ответ TheFrosty
Верим что Кринж не остановится и будет набивать стату и в 45 лет в чемпионате Казахстана.
А после Казахстана поедет куда ещё , а лигу послабее, типа американской млс
0
0
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Ответ Nek Nek
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ CHELSEA_2008
Комментарий удален модератором
кстати, где он?
0
0
0
Верим что Кринж не остановится и будет набивать стату и в 45 лет в чемпионате Казахстана.
+11
-11
0
Ответ Роман
Мессифилы всегда приходят первыми на ветку)
Климов опаздывает.
0
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