Роналду после дубля «Аль-Иттихаду»: «Важная победа! Мы не останавливаемся»
Криштиану Роналду кратко прокомментировал победу над «Аль-Иттихадом».
Вчера «Аль-Наср» обыграл «Аль-Иттихад» (5:2) в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Криштиану отметился дублем, дважды реализовав пенальти.
«Важная победа! Мы не останавливаемся!» – написал Роналду.
Отметим, что в составе «Аль-Иттихада» выступает Карим Бензема, игравший вместе с Роналду за мадридский «Реал».
Роналду и Мане разнесли Бензема. Их дубли, красная Фабиньо – искристые 5:2!
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Роналду не лучший бомбардир = клуб на первом месте
Вот так и живем)))