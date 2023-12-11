Хитон назвал Роналду величайшим игроком в истории: «То, чего он достиг, невероятно. В «МЮ» я увидел от него тот же драйв, голод, желание работать»

Том Хитон считает Криштиану Роналду величайшим игроком всех времен.

«На мой взгляд, величайший в истории – . Я побывал здесь с ним во время его первого периода [в «Манчестер Юнайтед»], а затем увидел, как он совершенствовался, как он становился лучше и превратился в лучшего игрока в мире.

Я только что подписал контракт к тому времени, когда он вернулся на свой второй срок, и увидел от него тот же драйв, голод, то, что он первым приходил в спортзал, то же желание работать. На мой взгляд, все это держит его на этом уровне. То, чего он достиг, невероятно», – сказал вратарь « » в интервью MUTV.

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