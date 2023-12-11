Хитон назвал Роналду величайшим игроком в истории: «То, чего он достиг, невероятно. В «МЮ» я увидел от него тот же драйв, голод, желание работать»

Теги Манчестер Юнайтед Том Хитон Криштиану Роналду премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Том Хитон считает Криштиану Роналду величайшим игроком всех времен.

«На мой взгляд, величайший в истории – Криштиану. Я побывал здесь с ним во время его первого периода [в «Манчестер Юнайтед»], а затем увидел, как он совершенствовался, как он становился лучше и превратился в лучшего игрока в мире.

Я только что подписал контракт к тому времени, когда он вернулся на свой второй срок, и увидел от него тот же драйв, голод, то, что он первым приходил в спортзал, то же желание работать. На мой взгляд, все это держит его на этом уровне. То, чего он достиг, невероятно», – сказал вратарь «Манчестер Юнайтед» в интервью MUTV. 

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

42 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ S. A.
Третий вратарь МЮ. Его мнение очень важно)
Третьи вратари «МЮ» нелюди и они не имеют право на своё мнение?
+22
-4
+18
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Подскажи, ты каждые 10 секунд обновляешь тег "Роналду"?
+22
-7
+15
кто такой Хитон?
+11
-5
+6
Ответ Денис Ширинов
Все верно, конкурентов у него и нет
Однозначно. В плане шакальства, и того как топ игроки играли только на статку одного петушка - в этом плане у него действительно конкурентов нет.
+13
-7
+6
Ну, Хитон имеет право на своё мнение.. Но Авейру - непрофессионал.. Профессионал не будет пропускать предсезонку и менять клуб за три месяца до ЧМ, который он очень хотел выиграть.. Профессионал не будет давать глупых и никому не нужных интервью, чтобы облить грязью свой бывший клуб и не будет унижать тренера - какой бы он ни был.. Морган его устами до сих пор делает это.. Геша - просто обдолбанный, завистливый и не умеющий проигрывать эгоист.. Такие всегда проигрывают рано или поздно.. ЧМ это подтвердил... Пазл сложился.. 👍👏
+7
-3
+4
Многие называют Роналду величайшим из-за его трудолюбия, дисциплины, самоотдачи и т. д., но при этом не хотят ему соответствовать. Почему Мбаппе, Гарначо и прочие не приходят на тренировки первыми и не уходят последними? Почему не копируют его образ жизни, а выбирают только, что полегче. Например, копируют его празднования "Siuuu". Что за Роналду такой кумир, который не мотивирует действовать? Как по мне, Брюс Ли, Джордан, Али, Шварценеггер и другие больше мотивировали действовать, чем пиар-игрушка Роналду.
+8
-5
+3
Ответ grek087
Что тогда сделала Бавария с Барсой? А Ливерпуль с Барсой? Это порно из раздела гэнг бэнг видимо
А что сделал Сити с нашим риашмадридом?
0-4, 25 минут без пасов вперед за центром, лепота.
Годно Великий Пеп воспроизвел флэшбеки убогим из класико 2010 конечно.
+3
-2
+1
Ответ беда504
я понимаю ты сильный морально человек 0.01 процента сделай для футбола от того что сделал Роналду)) я не фанат Роналду или Месси я любитель красивой игры)))
у роналду никогда не было красивой игры, красивая игра была у Месси.
+5
-4
+1
давно не было новостей про пустынного короля , но тут попался Хитон. Легенда. Как щас помню сидел на скамейки во втором ряду третий слева
+1
0
+1
Но вот только нужно объективно признать один факт, что все зрелые великие футболисты прошлого и настоящего, признают Лео Месси лучшим, а также он практически для всех в мире авторитетных специалистов и тренеров, является единственным гением в современном футболе. 🐐🇦🇷
+1
0
+1
Ответ JENNINGS
Комментарий удален модератором
что знают? Что здесь скрывают?
+1
-1
0
Ответ Илья Мурашов
Многие называют Роналду величайшим из-за его трудолюбия, дисциплины, самоотдачи и т. д., но при этом не хотят ему соответствовать. Почему Мбаппе, Гарначо и прочие не приходят на тренировки первыми и не уходят последними? Почему не копируют его образ жизни, а выбирают только, что полегче. Например, копируют его празднования "Siuuu". Что за Роналду такой кумир, который не мотивирует действовать? Как по мне, Брюс Ли, Джордан, Али, Шварценеггер и другие больше мотивировали действовать, чем пиар-игрушка Роналду.
Роналду еще и виноват, что не смог других замотивировать) странно, что цены на яйца еще сюда не притянули
0
0
0
Ответ Boni R
у роналду никогда не было красивой игры, красивая игра была у Месси.
ох уж эти уродливые голы со штрафных, бисиклета(
0
0
0
Ответ yrok77
никогда? 🤣 набери в ютубе или где нибудь и убедись в обратном
Ну и где? Где? Дрыганье ножками на старте карьеры и убогое замыкалово с метра или с пенальти в конце карьеры - это красиво? Юрок, мне тебя уже жалко.

Впрочем для кого-то и яичница предел кулинарного искусства.
+3
-3
0
Комментарий удален модератором
оранжевый р-он
+2
-2
0
Ответ yrok77
🧯🧯🧯
Даже на объективную оценку ситуации, у глоров Роналду подгорает) Хитон разве, не бывший третий вратарь МЮ и одноклубник Геля? - да!
Разве он не несёт пургу про драйв, когда как Гель заруинил МЮ и сбежал со скандалом? Несёт!
Разве может считаться лучшим игроком в истории тот, кто в самом важном турнире, 5 раз подряд не смог осуществить результативное действие с топовой сборной? - Может, только если ты его фанат и любишь клубнику🤣
+1
-1
0
Ответ Митрандир цвета хаки
Как всегда. Заинтересованное лицо ( одноклубник, агент, сестра ) хвалит Роналду выдавая какие-то невнятные эпитеты, типа про драйв)) Мда, драйва конечно нагнал лучший игрок всех времён, придя в клуб 2ого места и опустив его на 6ое место.
🧯🧯🧯
+1
-1
0
Ответ JENNINGS
А как пуэрториканские уголовники типа Фэт Джо называют Месси величавшим - это истина последней инстанции и обсуждению не подлежит?!
То что Месси величайший в истории - это истина в последней инстанции и обсуждению не подлежит. Верно.

Ох...неделя до 18 декабря. Почти Годовщина абсолютного безвременного единоличного величия Лионеля Месси - класс.
+3
-3
0
Ответ S. A.
Третий вратарь МЮ. Его мнение очень важно)
Если уж мнение третьего вратаря МЮ не важно, то твоё мнение и мнение таких, как ты - пыль, ибо ты, по своей же логике, не человек, а пустое место :)
+2
-2
0
Ответ S. A.
Сделать из этого новость может только спортс
Так они и не делали новость. Взяли из источника и перевели
+2
-2
0
Ответ JENNINGS
Третьи вратари «МЮ» нелюди и они не имеют право на своё мнение?
Сделать из этого новость может только спортс
+4
-4
0
Комментарий удален модератором
Роналду велик, возможно входит в топ-5, но не величайший. Месси год назад закрыл все вопросы
+10
-10
0
Ответ Николай Бойко
Комментарий удален модератором
О, любитель набрать плюсов. Где 3 года пропадал?
+1
-1
0
Ответ rigobersong
Месси закрыл все вопросы когда Барселона устроила каталонский дождь для реала и декласснула этот позор 5-0:))
Комментарий удален модератором
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Вот это тебе делать нечего. Впрочем, чем бы дитя не тешилось
+4
-4
0
Ответ Николай Бойко
Подскажи, ты каждые 10 секунд обновляешь тег "Роналду"?
Комментарий удален модератором
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий