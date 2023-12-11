Хитон назвал Роналду величайшим игроком в истории: «То, чего он достиг, невероятно. В «МЮ» я увидел от него тот же драйв, голод, желание работать»
Том Хитон считает Криштиану Роналду величайшим игроком всех времен.
«На мой взгляд, величайший в истории – Криштиану. Я побывал здесь с ним во время его первого периода [в «Манчестер Юнайтед»], а затем увидел, как он совершенствовался, как он становился лучше и превратился в лучшего игрока в мире.
Я только что подписал контракт к тому времени, когда он вернулся на свой второй срок, и увидел от него тот же драйв, голод, то, что он первым приходил в спортзал, то же желание работать. На мой взгляд, все это держит его на этом уровне. То, чего он достиг, невероятно», – сказал вратарь «Манчестер Юнайтед» в интервью MUTV.
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0-4, 25 минут без пасов вперед за центром, лепота.
Годно Великий Пеп воспроизвел флэшбеки убогим из класико 2010 конечно.
Впрочем для кого-то и яичница предел кулинарного искусства.
Разве он не несёт пургу про драйв, когда как Гель заруинил МЮ и сбежал со скандалом? Несёт!
Разве может считаться лучшим игроком в истории тот, кто в самом важном турнире, 5 раз подряд не смог осуществить результативное действие с топовой сборной? - Может, только если ты его фанат и любишь клубнику🤣
Ох...неделя до 18 декабря. Почти Годовщина абсолютного безвременного единоличного величия Лионеля Месси - класс.