Гризманн об уходе в «Барсу»: «Я не понимал, как был счастлив в «Атлетико». Пройдя через плохой этап, осознаешь, что имел»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн сказал, что до ухода в «Барсу» не понимал, как счастлив в «Атлетико».

– Это самый счастливый этап в вашей карьере?

– Да. Также я был счастлив на первом этапе в «Атлетико». Думаю, сейчас я счастлив, но, что еще важнее, я осознаю, что счастлив. Из-за этого я получаю большее удовольствие, потому что на первом этапе в «Атлетико» я не понимал, как счастлив был.

– Уход и возвращение помогли прожить это сильнее.

– Да, это так. Когда ты уходишь, то больше понимаешь. Ты счастлив здесь, но не осознаешь этого и живешь обычной жизнью. Когда ты уходишь и проходишь через плохой этап, ты понимаешь, что имел, и пытаешься вернуться к той любви, к тому уровню.

Теперь я каждое утро просыпаюсь и получаю удовольствие от всего: поход на тренировку, возможность носить эту эмблему, быть с партнерами по команде, быть с этим тренером. И моя семья здесь тоже очень счастлива, – сказал нападающий «Атлетико».

Гризманн был игроком «Барселоны» с 2019-го по 2023-й. Он провел за клуб 102 матча и забил 35 голов.

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14 комментариев
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Счастливый лейтенант))
Французам нельзя доверять, будь то Гризманн, Мбаппе или Дембеле, никогда не сдержат слов
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Вот ненавижу такое двуличие. Будучи в Барселоне поливал Атлетико, в Атлетико поливает Барселону.
Ты заверши карьеру или перейди в Нант, а потом уже попытайся хвалить тех, кто тебе не платит деньги в настоящий момент.
Если в 40 лет на пенсии скажет, что вот Барселона УГ, а Атлетико хорошо - тогда можно будет более менее верить.
+7
-4
+3
Снялся в документалке про свое решение остаться в Атдетико и не переходить в Барселону,подписал хороший контракт,на следующий год все равно ушел в Барсу за огромные деньги,там ничего толком не добился ,вернулся обратно в Атлетико уже за намного-намного меньшие деньги. Или Барсу очень грубо ***** л и ? Или Гризман дурачок последний,хотя вроде таким не казался
+4
-2
+2
Ответ Madhamish
Вот ненавижу такое двуличие. Будучи в Барселоне поливал Атлетико, в Атлетико поливает Барселону. Ты заверши карьеру или перейди в Нант, а потом уже попытайся хвалить тех, кто тебе не платит деньги в настоящий момент. Если в 40 лет на пенсии скажет, что вот Барселона УГ, а Атлетико хорошо - тогда можно будет более менее верить.
Он никогда не поливал в Атлетико, будучи в Барселоне, не нужно тут придумывать
+3
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"«Мое время в «Барселоне» точно нельзя назвать катастрофой, потому что я стабильно забивал по 20 голов в каждом из сезонов, проведенных в ней. На самом деле, это была очень большая гордость — выступать за клуб с подобной историей. Я очень счастлив от того факта, что в 2019-м году мне удалось перейти в «Барсу», потому что там я встретил потрясающих людей в лице своих товарищей по команде."
Это тоже Гризман. Счастлив в Барселоне, счастлив в Атлетико, а в конце концов выяснится, что он безумно счастлив в Аль-Иттихаде или Интер Майами. Счастливый человек, однако!
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А лично рад за Гриззи, что карьера не сломалась, что показывает уровень. В Барсу он шёл за победами, но, к сожалению не в то время. Удачи!
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Ответ Madhamish
Вот ненавижу такое двуличие. Будучи в Барселоне поливал Атлетико, в Атлетико поливает Барселону. Ты заверши карьеру или перейди в Нант, а потом уже попытайся хвалить тех, кто тебе не платит деньги в настоящий момент. Если в 40 лет на пенсии скажет, что вот Барселона УГ, а Атлетико хорошо - тогда можно будет более менее верить.
почему ваша вера во что-то или в кого-то настолько важна, что Антуану надо так поднапрячься, чтобы всё вам доказать?
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Ответ Ansu Fati
Счастливый лейтенант)) Французам нельзя доверять, будь то Гризманн, Мбаппе или Дембеле, никогда не сдержат слов
Если нашёл 3 примера, всегда делаешь вывод, что всей нации верить нельзя?
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Ответ ВРвпопа оапоапо
Если нашёл 3 примера, всегда делаешь вывод, что всей нации верить нельзя?
В особенности если приглядеться, ну и учитывая что Гриззи баск. )))
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Ответ Madhamish
"«Мое время в «Барселоне» точно нельзя назвать катастрофой, потому что я стабильно забивал по 20 голов в каждом из сезонов, проведенных в ней. На самом деле, это была очень большая гордость — выступать за клуб с подобной историей. Я очень счастлив от того факта, что в 2019-м году мне удалось перейти в «Барсу», потому что там я встретил потрясающих людей в лице своих товарищей по команде." Это тоже Гризман. Счастлив в Барселоне, счастлив в Атлетико, а в конце концов выяснится, что он безумно счастлив в Аль-Иттихаде или Интер Майами. Счастливый человек, однако!
и это здорово, что у человека всё в жизни складывается. рад за него
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