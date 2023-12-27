Гризманн об уходе в «Барсу»: «Я не понимал, как был счастлив в «Атлетико». Пройдя через плохой этап, осознаешь, что имел»

Антуан Гризманн сказал, что до ухода в «Барсу» не понимал, как счастлив в «Атлетико».

– Это самый счастливый этап в вашей карьере?

– Да. Также я был счастлив на первом этапе в «Атлетико». Думаю, сейчас я счастлив, но, что еще важнее, я осознаю, что счастлив. Из-за этого я получаю большее удовольствие, потому что на первом этапе в «Атлетико» я не понимал, как счастлив был.

– Уход и возвращение помогли прожить это сильнее.

– Да, это так. Когда ты уходишь, то больше понимаешь. Ты счастлив здесь, но не осознаешь этого и живешь обычной жизнью. Когда ты уходишь и проходишь через плохой этап, ты понимаешь, что имел, и пытаешься вернуться к той любви, к тому уровню.

Теперь я каждое утро просыпаюсь и получаю удовольствие от всего: поход на тренировку, возможность носить эту эмблему, быть с партнерами по команде, быть с этим тренером. И моя семья здесь тоже очень счастлива, – сказал нападающий «Атлетико».

Гризманн был игроком «Барселоны» с 2019-го по 2023-й. Он провел за клуб 102 матча и забил 35 голов.

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