Гризманн о Феликсе: «Жоау порой хорошо работал, но нужна стабильность, а он уставал и думал, что ему тут не место. В «Атлетико» ты либо подстраиваешься, либо у тебя ничего не получается»

Антуан Гризманн объяснил уход Жоау Феликса из «Атлетико».

«Переходя сюда, ты более-менее представляешь, что тут за тренер и команда. Либо ты подстраиваешься и начинаешь работать, либо у тебя ничего не получается.

порой очень хорошо работал, но нужна стабильность, а он иногда уставал и думал, что ему тут не место. Вот почему он предпринял попытку [уйти], а клуб был готов его отпустить», – сказал форвард « » в интервью Movistar.

В текущем сезоне арендованный «Барселоной» у мадридцев Феликс забил 1 гол за 11 игр в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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