Гризманн о Феликсе: «Жоау порой хорошо работал, но нужна стабильность, а он уставал и думал, что ему тут не место. В «Атлетико» ты либо подстраиваешься, либо у тебя ничего не получается»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Антуан Гризманн Жоау Феликс Футбол

Антуан Гризманн объяснил уход Жоау Феликса из «Атлетико».

«Переходя сюда, ты более-менее представляешь, что тут за тренер и команда. Либо ты подстраиваешься и начинаешь работать, либо у тебя ничего не получается.

Жоау порой очень хорошо работал, но нужна стабильность, а он иногда уставал и думал, что ему тут не место. Вот почему он предпринял попытку [уйти], а клуб был готов его отпустить», – сказал форвард «Атлетико» в интервью Movistar.

В текущем сезоне арендованный «Барселоной» у мадридцев Феликс забил 1 гол за 11 игр в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев
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Ответ SWAGG
Феликс наверно самый распиаренный игрок последних 10 лет. Сколько лет его катируют как топ игрока, но уровнем он ниже того же анхеля корреа, а до гризманна ему вообще как до луны
Феликс в Барсе смотрится не хуже Гризмана , который провалился если смотреть на то сколько за него отдали
Только у француза в напарниках был Лео и Суарес
+12
-3
+9
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Ответ Роман
"либо подстраиваешься под автобус, либо у тебя ничего не получается"
в барсе и сборной он же в каждом матче по дублю кладет)
+7
0
+7
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Ответ SWAGG
Феликс наверно самый распиаренный игрок последних 10 лет. Сколько лет его катируют как топ игрока, но уровнем он ниже того же анхеля корреа, а до гризманна ему вообще как до луны
Как вижу написание - кАтируют- так перестаю читать, Умных мыслей не дождешься.
+6
-2
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Феликс наверно самый распиаренный игрок последних 10 лет. Сколько лет его катируют как топ игрока, но уровнем он ниже того же анхеля корреа, а до гризманна ему вообще как до луны
+6
-4
+2
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Ответ zzzeeerrrooo
Феликс в Барсе смотрится не хуже Гризмана , который провалился если смотреть на то сколько за него отдали Только у француза в напарниках был Лео и Суарес
При Лео и Суаресе, Фелиш даже около Барсы бы не оказался
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0
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Гризи прав, характера нет у Феликса, хотя талант присутствует...
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Если до конца аренды не стабилизируется Феликс , в плане стабильной результативности - то тогда зачем он будет нужен Барсе..??…..))
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