Хавбек «Атлетико» Рикельме: «Беллингем не лучше Гризманна, за Антуана я бы в огонь пошел. Мы достаточно сильны для борьбы с «Реалом» и «Барсой» за титул»

Родриго Рикельме сравнил Антуана Гризманна и Джуда Беллингема.

«Играть с Антуаном очень легко. Он во всем хорош, всегда улыбается, обладает впечатляющим характером. С футболистом такого типа легко играть. И вполне естественно, что у нас с ним хорошее взаимопонимание.

Я не думаю, что Беллингем лучше него. Мне Антуан кажется более целостным. У Гриззи потрясающая карьера, за него я бы пошел в огонь.

У « » достаточно сильный состав для того, чтобы бороться с « » и «Барселоной» за чемпионство. Мы идем от матча к матчу и верим, что способны отлично провести сезон», – сказал полузащитник «Атлетико» в эфире Radio Marca.

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