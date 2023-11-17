Хавбек «Атлетико» Рикельме: «Беллингем не лучше Гризманна, за Антуана я бы в огонь пошел. Мы достаточно сильны для борьбы с «Реалом» и «Барсой» за титул»
Родриго Рикельме сравнил Антуана Гризманна и Джуда Беллингема.
«Играть с Антуаном очень легко. Он во всем хорош, всегда улыбается, обладает впечатляющим характером. С футболистом такого типа легко играть. И вполне естественно, что у нас с ним хорошее взаимопонимание.
Я не думаю, что Беллингем лучше него. Мне Антуан кажется более целостным. У Гриззи потрясающая карьера, за него я бы пошел в огонь.
У «Атлетико» достаточно сильный состав для того, чтобы бороться с «Реалом» и «Барселоной» за чемпионство. Мы идем от матча к матчу и верим, что способны отлично провести сезон», – сказал полузащитник «Атлетико» в эфире Radio Marca.
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