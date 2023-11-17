Хавбек «Атлетико» Рикельме: «Беллингем не лучше Гризманна, за Антуана я бы в огонь пошел. Мы достаточно сильны для борьбы с «Реалом» и «Барсой» за титул»

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Антуан Гризманн Родриго Рикельме Джуд Беллингем Футбол

Родриго Рикельме сравнил Антуана Гризманна и Джуда Беллингема.

«Играть с Антуаном очень легко. Он во всем хорош, всегда улыбается, обладает впечатляющим характером. С футболистом такого типа легко играть. И вполне естественно, что у нас с ним хорошее взаимопонимание.

Я не думаю, что Беллингем лучше него. Мне Антуан кажется более целостным. У Гриззи потрясающая карьера, за него я бы пошел в огонь.

У «Атлетико» достаточно сильный состав для того, чтобы бороться с «Реалом» и «Барселоной» за чемпионство. Мы идем от матча к матчу и верим, что способны отлично провести сезон», – сказал полузащитник «Атлетико» в эфире Radio Marca.

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8 комментариев

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Astan4o
Также как Вальверде пошел бы в огонь за Беллингема, тут каждый за своих.
+7
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+7
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corazón blanco
Конечно не лучше, Беллингему только 20 лет и он еще далек от своего потолка, как есть куда расти. Антуан же уже много лет играет на высочайшем уровне, а последний год так вообще показывает свой лучший футбол.
+7
-1
+6
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Astan4o
Также как Вальверде пошел бы в огонь за Беллингема, тут каждый за своих.
+4
0
+4
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Парвез
Я не думаю что Атлетико займет выше 3-го места.
Это его максимум
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Кузя Гитарист
У сержанта появился свой сержант ?
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Игорь Климов
Это естественно, что каждый человек своего игрока хвалит, но на данное время Гризманн более разносторонний футболист, а что будет потом, время покажет.
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predMBAPPE
Ответ Astan4o
Также как Вальверде пошел бы в огонь за Беллингема, тут каждый за своих.
а Куман за Люком "Легенда" же Йонгом)))
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