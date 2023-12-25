Сын Арагонеса о Гризманне: «Он более совершенный футболист, но мой отец превосходил его как лидер. Все помнят, как Антуан переходил в «Барселону»

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Мальорка Ла Лига Луис Арагонес Антуан Гризманн Футбол

Сын Луиса Арагонеса сравнил Антуана Гризманна и своего отца.

Французский нападающий делит с Арагонесом рекорд по количеству забитых голов за «Атлетико» – по 173. 

– Гризманн – великолепный футболист, необыкновенный. Возможно, он более совершенен, потому что сейчас больше возможностей, чтобы тренироваться лучше. Оба они умны и грамотно располагаются на поле. Мой отец лучше справлялся со штрафными – он отрабатывал их по 20 минут после тренировки.

– Превосходил ли ваш отец Гризманна по лидерским качествам?

– Моего отца ничто не могло испугать. По лидерским качествам и силе духа он превосходил Гризманна. У Гризманна есть время стать более зрелым в этом отношении. Мой отец также превосходил его по спортивным качествам, он доказал это, когда покинул «Мальорку», попавшую в Лигу чемпионов, и пришел в «Атлетико», чтобы поднять клуб из Сегунды в Примеру. Сейчас [Гризманн] действительно предан «Атлетико», но все болельщики помнят, как он переходил в «Барселону».

Мой отец проявлял себя в важных матчах – Гризманну этого тоже немного не хватает. Нужно показывать, на что ты способен, в матчах против «Реала» или «Барселоны». Мой отец играл решающую роль в важных матчах. Он был лидером раздевалки, у него было гораздо больше решимости. У него был очень большой авторитет. Лидерские способности появляются от рождения, и мой отец родился с ними. Гризманну чего-то не хватает, чтобы достичь этого уровня, – сказал Луис Арагонес-младший.

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6 комментариев
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Ответ VERBLYUD
"Мой отец проявлял себя в важных матчах – Гризманну этого тоже немного не хватает." Тем временем, Гризманн - чемпион и вице-чемпион мира, финалист и лучший игрок Евро, финалист ЛЧ(тащил против Барсы и Баварии), победитель ЛЕ...
Индивидуальность игрока показывают не командные трофеи
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поиграл максимально средне за Барсу, заработал для Атлетико 120 лямов, а кто то жалуется)
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"Мой отец проявлял себя в важных матчах – Гризманну этого тоже немного не хватает."

Тем временем, Гризманн - чемпион и вице-чемпион мира, финалист и лучший игрок Евро, финалист ЛЧ(тащил против Барсы и Баварии), победитель ЛЕ...
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Сравнивать их это как сравнивать порше 70-х и новую теслу
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В любом клубе есть свои Арагонессы и никакие Гризманны и Холланды с Мбаппе не затмить их память и величие) тот же Веретенников из Ротора)
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Ответ Григорий Геник
Сравнивать их это как сравнивать порше 70-х и новую теслу
Да, я бы погонял с кайфом на Порше 70х😎
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