Диего Симеоне: «Гризманн рожден для игры за «Атлетико». Он будет одним из лучших в истории клуба. Мне повезло быть тренером такого игрока»
Диего Симеоне счастлив тренировать Антуана Гризманна.
Об этом тренер «Атлетико» рассказал после разгромной победы над «Селтиком» (6:0) в Лиге чемпионов. Французский форвард оформил дубль.
«Гризманн – один из лучших бомбардиров в истории клуба, и он все еще голоден. Он хорошо понимает, как играть поглубже, при этом он раздает передачи и отрабатывает. Мне повезло быть тренером такого футболиста, как Гризманн. Команда работает так, чтобы он показал все, на что способен.
Я абсолютно убежден, что Гризманн рожден для того, чтобы играть за «Атлетико». Хотя не все одобряли его возвращение [из «Барселоны»]. Он ушел и затем вернулся, что доставило некоторым дискомфорт, но он изменил ситуацию.
Я не сомневаюсь, что Антуан будет одним из лучших в истории клуба», – заявил аргентинский специалист.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Как в ставках, бросайте ребят ставить, не повторяйте моих ошибок
Не получилось в Барсе , надеюсь достигнет больших высот с Атлетико, добротный игрок