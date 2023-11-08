Диего Симеоне: «Гризманн рожден для игры за «Атлетико». Он будет одним из лучших в истории клуба. Мне повезло быть тренером такого игрока»

Диего Симеоне счастлив тренировать Антуана Гризманна.

Об этом тренер «Атлетико» рассказал после разгромной победы над « » (6:0) в чемпионов. Французский форвард оформил дубль.

«Гризманн – один из лучших бомбардиров в истории клуба, и он все еще голоден. Он хорошо понимает, как играть поглубже, при этом он раздает передачи и отрабатывает. Мне повезло быть тренером такого футболиста, как Гризманн. Команда работает так, чтобы он показал все, на что способен.

Я абсолютно убежден, что рожден для того, чтобы играть за « ». Хотя не все одобряли его возвращение [из «Барселоны»]. Он ушел и затем вернулся, что доставило некоторым дискомфорт, но он изменил ситуацию.

Я не сомневаюсь, что Антуан будет одним из лучших в истории клуба», – заявил аргентинский специалист.

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