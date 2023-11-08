Диего Симеоне: «Гризманн рожден для игры за «Атлетико». Он будет одним из лучших в истории клуба. Мне повезло быть тренером такого игрока»

Теги Селтик Барселона Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Диего Симеоне Антуан Гризманн Футбол

Диего Симеоне счастлив тренировать Антуана Гризманна.

Об этом тренер «Атлетико» рассказал после разгромной победы над «Селтиком» (6:0) в Лиге чемпионов. Французский форвард оформил дубль.

«Гризманн – один из лучших бомбардиров в истории клуба, и он все еще голоден. Он хорошо понимает, как играть поглубже, при этом он раздает передачи и отрабатывает. Мне повезло быть тренером такого футболиста, как Гризманн. Команда работает так, чтобы он показал все, на что способен.

Я абсолютно убежден, что Гризманн рожден для того, чтобы играть за «Атлетико». Хотя не все одобряли его возвращение [из «Барселоны»]. Он ушел и затем вернулся, что доставило некоторым дискомфорт, но он изменил ситуацию.

Я не сомневаюсь, что Антуан будет одним из лучших в истории клуба», – заявил аргентинский специалист.

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16 комментариев

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Михо
Зря конечно в Барсу уходил, это было никому уже не нужно, все от этого потеряли, Барса деньги, Гризи два года карьеры, которые мог провести лучше
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nb8dwryv56
Ответ Михо
Зря конечно в Барсу уходил, это было никому уже не нужно, все от этого потеряли, Барса деньги, Гризи два года карьеры, которые мог провести лучше
Есть притча с моралью: всё что ни делается, всё к лучшему. Возможно он уходил, чтобы вернуться сильнее. А если бы не уходил… то этого мы никогда не узнаем
+6
0
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Иван Левин
У чела была мечта поиграть с великим. Но он сам испортил переход, когда его ждали. По итогу толком не поиграл и не получил то, чего хотел. Главное вовремя сделать правильные выводы.
Как в ставках, бросайте ребят ставить, не повторяйте моих ошибок
+3
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Роман
У хорошего тренера он топ. А в руках того же Чапи будет середняком. Или деградировать как тот же Бревандоски.
+3
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xQcoW
Подпортил себе карьеру в рычаге. Перешел в нормальный клуб, сразу вернул форму
+2
-1
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Gun[o|o]ner
Ответ Михо
Зря конечно в Барсу уходил, это было никому уже не нужно, все от этого потеряли, Барса деньги, Гризи два года карьеры, которые мог провести лучше
Кто знает, а может он, оставшись тогда в Атлетико, расслабился бы, потерял мотивацию, сдал в игре и превратился по итогу в условного Азара.
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ILya__Filimonov
Все делают ошибки
Не получилось в Барсе , надеюсь достигнет больших высот с Атлетико, добротный игрок
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Тиджани Бабангида
Пример старой поговорки - от добра добра не ищут
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sp.msk.86
Про Рикельме только вчера узнал, отлично сыграл, но говорят про него мало)
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Altim
Зато Феликс рождён для игры за Барсу. Вот что значит "найти свой клуб".
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Георгий Гуляев
Да, идеальный игрок для атлетико. В Барсе не получилось из за лихорадки тренерской. Ну и с месси сыграться не получилось из за схожих ролей.
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Altim
Ответ xQcoW
Подпортил себе карьеру в рычаге. Перешел в нормальный клуб, сразу вернул форму
Как насчёт Феликса. Где в этом случае нормальный клуб?
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corazón blanco
Ответ Zlatan Ibra
Предатель Гризманн
Он искупил своей игрой сполна. Сначала болельщики Атлетико его неистово освистывали после возвращения, а сейчас рукоплещут его потрясающей игре. Во многом благодаря его невероятной форме Атлетико начиная с января этого года показывает такой нетипичный для себя футбол, комбинационный и атакующий.
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poggrugrugr
Ответ sp.msk.86
Про Рикельме только вчера узнал, отлично сыграл, но говорят про него мало)
Рикельме и Барриос - это основные звездочки академии были
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